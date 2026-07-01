Morena aplicará filtro a candidaturas de 2027 a través de la UIF, SAT y la Secretaría de Seguridad. (Foto: Morena)

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, anunció que el partido aplicará filtros de seguridad e inteligencia financiera a sus aspirantes antes de definir candidaturas para las 17 elecciones a gubernaturas de 2027, en un mecanismo que calificó de voluntario pero que el partido asumirá como obligatorio.

El anuncio llegó tras el cierre del registro de aspirantes al proceso interno para definir las coordinaciones estatales de defensa de la transformación, en el que participan también el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

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El papel de la UIF, el SAT y la Secretaría de Seguridad

El filtro implicará una consulta directa al gabinete de seguridad federal. “Vamos a pedirle al Gabinete de Seguridad que revise los perfiles, ¿por qué decimos que al gabinete de seguridad? Porque es la UIF, el SAT, la Secretaría de Seguridad Pública”, precisó Montiel en conferencia de prensa este martes.

La revisión no busca exponer antecedentes de los aspirantes, sino evitar su postulación si presentan irregularidades. El objetivo declarado es, en palabras de la dirigente, “cumplir con el compromiso con el pueblo de México de presentar a los mejores candidatos”.

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Montiel aclaró que el mecanismo es de aplicación interna y posterior al proceso de encuestas. “Eso va a hacer Morena internamente, posteriormente ya en el proceso electoral del próximo año, como se planteó en la reforma legal que presentó nuestra presidenta”, señaló.

Morena cerrará registro de aspirantes a gubernatura con más de 270 postulaciones. (Foto: Morena)

Encuestas, cursos de género y el debate sobre paridad

Quienes superen las encuestas internas deberán también completar cursos de género, con la finalidad de hacerle frente al machismo.

Sobre la distribución de candidaturas entre hombres y mujeres, la dirigente desmintió listas que circularon en redes sociales con supuestas asignaciones por entidad. Aclaró que primero se aplicarán todas las encuestas y que solo si los resultados lo requieren se harán ajustes de paridad. “Qué tal que ganan 17 mujeres y ya no hay que ajustar nada. Es mi convicción. Que sean solo mujeres”, afirmó.

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Montiel extendió además la lógica formativa a toda la militancia, no solo a los aspirantes. Planteó pedirle al instituto electoral que refuerce la capacitación en temas de género con quienes aspiran a candidaturas y con la base del partido en general.

Morena, Verde y PT inician proceso rumbo al 2027 sin alianza concreta en SLP

Ilustración en acuarela de una figura política sonriente con micrófono, enmarcada por los logotipos desgarrados de los partidos Morena y Verde Ecologista de México, reflejando una dinámica de alianzas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Morena, el Partido Verde y el PT arrancan por separado los registros de aspirantes a las coordinaciones estatales de cara a la gubernatura de San Luis Potosí en 2027. La fractura se origina en la figura de Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, a quien el Verde no descarta postular pese a la política antinepotismo de su aliado.

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El coordinador nacional electoral del Verde, Arturo Escobar, confirmó que la medida antinepotismo es exclusiva de Morena y no vincula a su partido, cabe destacar que, en San Luis Potosí, Ruth González encabeza las opciones del Verde para la candidatura al gobierno estatal.

La posibilidad de una coalición no está descartada. Escobar señaló que “hasta que no se agote la fecha límite legal, que será seguramente a mediados de enero, siempre hay una viabilidad de construir un acuerdo”. Morena, por su parte, mantiene su postura: dirigentes como Ariadna Montiel y Citlalli Hernández sostienen que la política del partido es no respaldar a familiares directos del gobernante en turno para cargos de elección popular.

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