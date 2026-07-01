México vs Ecuador: ¿Quién es Piero Hincapié, el seleccionado sudamericano que se rumora sale con Sabrina Carpenter?

Su carrera arrancó en Independiente del Valle en Ecuador, luego pasó al Club Atlético Talleres en Argentina, y en 2021 dio el salto a Europa para fichar por el Bayer Leverkusen de la Bundesliga. - June 25, 2026 Ecuador's Piero Hincapie during the warm up before the match IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto

Piero Hincapié es un defensor ecuatoriano de 24 años, nacido el 9 de enero de 2002 en Esmeraldas, Ecuador. Es uno de los jugadores más destacados de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026 y, a partir de hoy mismo —1 de julio de 2026—, pasa a ser jugador definitivo del Arsenal FC de la Premier League inglesa.

Su carrera arrancó en Independiente del Valle en Ecuador, luego pasó al Club Atlético Talleres en Argentina, y en 2021 dio el salto a Europa para fichar por el Bayer Leverkusen de la Bundesliga. Tras una cesión al Arsenal durante la temporada 2025/26, el club inglés activó la obligación de compra.

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Mide 1,84 metros, pesa 78 kg y juega principalmente como defensor central, aunque el técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece, lo ha utilizado en este Mundial como lateral izquierdo.

El rumor con Sabrina Carpenter: ¿qué hay de cierto?

Sabrina Carpenter interpreta una canción en el escenario del Empire Polo Club durante el festival Coachella 2026. (Sabrina Carpenter/Instagram)

El rumor explotó en redes sociales luego de que Sabrina Carpenter apareciera en las tribunas del partido Ecuador vs. Alemania del Mundial 2026, con una bandera ecuatoriana cerca suyo y muy emocionada con la victoria de la Tri por 2-1. Los internautas rápidamente señalaron a Hincapié como el motivo de su presencia.

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Muchos medios atribuyeron la información a una supuesta nota de TMZ, pero ese reporte nunca existió: ninguna publicación del medio estadounidense vincula a ambos. Según el sitio de verificación Hindustan Times, la historia se originó en una cuenta de fútbol en X (antes Twitter) que citó a TMZ sin ningún respaldo real.

Ni Carpenter ni Hincapié —ni sus equipos de relaciones públicas— han confirmado o desmentido el rumor. Lo que sí se sabe es que el futbolista terminó recientemente su relación con la influencer española Aura de la Cruz, justo antes del inicio del Mundial, lo que pudo haber alimentado las especulaciones.

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Piero Hincapié: de Esmeraldas a la Premier League

Piero Hincapié inició su carrera en las divisiones inferiores de Independiente del Valle, uno de los clubes más reconocidos del fútbol ecuatoriano. En 2020, con apenas 18 años, cruzó la frontera para unirse al Club Atlético Talleres en la primera división argentina, donde llamó la atención de los scouts europeos.

En agosto de 2021, el Bayer Leverkusen lo fichó y lo convirtió en uno de los defensores más jóvenes y confiables de la Bundesliga. Allí consolidó su perfil como central de alto rendimiento, capaz de leer el juego con madurez impropia de su edad. En la temporada 2025/26 fue cedido al Arsenal FC con opción de compra obligatoria, que el club londinense activó formalmente el 1 de julio de 2026.

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En su etapa en el Arsenal, Hincapié disputó 39 partidos en todas las competencias —25 en la Premier League, 10 en la Champions League y tres en la Copa de la Liga— y anotó dos goles. Su rendimiento fue clave para que los Gunners ejercieran la compra.

Su trayectoria con Ecuador

Hincapié lleva años siendo titular indiscutido en la Selección de Ecuador. Participó en el Mundial de Qatar 2022, donde disputó los tres partidos de la fase de grupos. También estuvo presente en la Copa América 2021 y en la Copa América 2024, con un total de más de 60 partidos internacionales acumulados entre torneos oficiales y clasificatorias.

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En el Mundial 2026, el técnico Sebastián Beccacece lo posicionó como lateral izquierdo. Hincapié jugó los tres partidos de la fase de grupos: la derrota ante Costa de Marfil (1-0), el empate frente a Curazao (0-0) y la victoria ante Alemania (2-1) que clasificó a Ecuador a los octavos de final. En ese último partido, el mismo día en que se anunció su pase definitivo al Arsenal, registró 19 duelos ganados, seis disputas aéreas, nueve entradas y ocho despejes en el total de la fase grupal.

Sabrina Carpenter: de Disney a fenómeno global

Sabrina Carpenter luce un vestido de brillos y joyas durante su aparición en los MTV Video Music Awards. (EFE/ Octavio Guzmán)

Sabrina AnnLynn Carpenter nació el 11 de mayo de 1999 en Quakertown, Pensilvania. Comenzó a estudiar canto a los seis años y, a los 10, publicaba covers en YouTube de artistas como Christina Aguilera y Adele. A los 12 firmó su primer contrato discográfico con Hollywood Records, el sello de Disney Music Group.

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Su gran salto a la fama actoral llegó en 2014 con el papel de Maya Hart en la serie de Disney ChannelGirl Meets World, donde participó en 72 episodios hasta 2017. Paralelamente lanzó cuatro álbumes de estudio —Eyes Wide Open (2015), EVOLution (2016), Singular Act I (2018) y Singular Act II (2019)— con resultados modestos en listas.

El despegue con “Espresso” y los Grammy

El punto de inflexión llegó en 2021, cuando Carpenter firmó con Island Records y comenzó a construir su identidad artística adulta. Su álbum emails i can’t send (2022) la instaló en las listas y la convirtió en telonera de Taylor Swift en el Eras Tour durante 2023 y 2024.

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En abril de 2024, lanzó “Espresso” el día antes de su debut en Coachella. La canción se convirtió en el sencillo pop del verano: alcanzó el puesto tres en el Billboard Hot 100, encabezó listas en todo el mundo y llegó a mil millones de reproducciones en Spotify entre las más rápidas de la historia. “Please Please Please” le dio su primer número uno en el Hot 100.

Su sexto álbum, Short n’ Sweet (2024), debutó en el primer lugar del Billboard 200 y le valió dos premios Grammy en la ceremonia de 2025: Mejor Álbum Pop Vocal y Mejor Interpretación Pop en Solitario por “Espresso”. La gira de ese disco —72 fechas— recaudó más de USD 55 millones.

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En agosto de 2025 lanzó su séptimo álbum, Man’s Best Friend, que también debutó en el número uno con 366.000 unidades en su primera semana. Su sencillo “Manchild” se convirtió en su segundo número uno y el disco recibió seis nominaciones al Grammy 2026, entre ellas Álbum del Año, aunque no se llevó ningún premio. Actualmente, Carpenter tiene una fortuna estimada en USD 16 millones y figura entre las artistas pop más influyentes del mundo.