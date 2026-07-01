México

Carlos Rivera canta “El Rey” con mariachis en El Chiringuito antes del partido México vs Ecuador

El cantante mexicano Carlos Rivera se presentó en el programa español con música tradicional para apoyar al Tri antes de los dieciseisavos del Mundial 2026, animando a los aficionados mexicanos que siguen el programa en Multimedios Televisión

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Collage de cuatro imágenes de Carlos Rivera con una camiseta verde de México y mariachis en un estudio de televisión, con logos de El Chiringuito y Mega.
La visita coincidió con la jornada del partido. Rivera eligió el repertorio en el momento: “Hoy voy a cantar El Rey, porque hoy vamos a ganar” (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cantante mexicano Carlos Rivera se presentó en el programa deportivo El Chiringuito de Jugones con mariachis en vivo y cantó “El Rey”, de José Alfredo Jiménez, como dedicatoria al partido de México contra Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La visita coincidió con la jornada del partido. Rivera eligió el repertorio en el momento: “Hoy voy a cantar El Rey, porque hoy vamos a ganar”, dijo al conductor antes de que los mariachis arrancaran los primeros acordes.

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El cantante Carlos Rivera, vestido con una camiseta de la selección de México, se presenta en el programa de televisión El Chiringuito. (X/El Chiringuito)

Carlos Rivera lleva el himno del Tri al set de El Chiringuito

Dos hombres posan para una foto, uno con camiseta verde de México y otro con chaqueta azul, con un sombrero tradicional mexicano detrás
La segunda interpretación cerró con el coro de “Ay, ay, ay, ay, canta y no llores” a cargo de los mariachis, mientras Rivera dirigía al conjunto desde el centro del set. (X/ El Chiringuito)

Con mariachis en el estudio, Rivera interpretó las dos estrofas completas de “El Rey” ante el público del programa. Al terminar, el conductor le pidió una canción más y el artista propuso “Cielito lindo”, la que, según sus propias palabras, es la que “cantamos en los estadios”.

La segunda interpretación cerró con el coro de “Ay, ay, ay, ay, canta y no llores” a cargo de los mariachis, mientras Rivera dirigía al conjunto desde el centro del set.

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Qué es El Chiringuito de Jugones

Un hombre canta en un micrófono. Lleva una camiseta verde con detalles blancos y rojos, y un escudo. Detrás, una persona con sombrero mariachi y otra con un instrumento
El espacio se emite de domingo a jueves entre las 23:45 y las 02:45 horas, y reúne cada noche a un equipo de periodistas, exfutbolistas y agentes que debaten la actualidad del fútbol español e internacional. (X/ El Chiringuito)

El Chiringuito de Jugones es el programa de debate deportivo nocturno de Mega, canal del grupo Atresmedia (ATS), conducido por el periodista Josep Pedrerol desde su estreno el 6 de enero de 2014.

El espacio se emite de domingo a jueves entre las 23:45 y las 02:45 horas, y reúne cada noche a un equipo de periodistas, exfutbolistas y agentes que debaten la actualidad del fútbol español e internacional. Su récord histórico de audiencia lo alcanzó el 5 de agosto de 2021, cuando la salida de Lionel Messi del FC Barcelona reunió a 566.000 televidentes y un 12,4% de cuota de pantalla.

Además de emitirse en España, el programa llega a México a través de Multimedios Televisión desde febrero de 2020, y a Estados Unidos por Fox Deportes desde 2021. Esa distribución internacional explica el comentario de Rivera durante la visita: contó que tras su primera aparición en el programa, recibió una cadena de llamadas de seguidores en México que lo habían visto allí. “Todo mundo me llamó, que me habían visto aquí en el Chiringuito”, recordó.

Quién es Carlos Rivera

Hombre cantando en un micrófono, vestido con una camiseta verde, con un sombrero de mariachi y un violín al fondo. Logotipos y textos de televisión
Su vínculo con España arranca en 2011, cuando se convirtió en el primer Simba mexicano en protagonizar el musical El Rey León en Madrid, con más de 700 representaciones y un millón de espectadores hasta 2013. Ese paso lo consolidó como figura en el mercado español. (X/ El Chiringuito)

Carlos Augusto Rivera Guerra nació el 15 de marzo de 1986 en Huamantla, Tlaxcala, México. Saltó a la fama en 2004 al ganar la tercera generación del programa La Academia, de TV Azteca, y desde entonces construyó una carrera que abarca la música pop, la balada romántica, el regional mexicano y el teatro musical.

Su vínculo con España arranca en 2011, cuando se convirtió en el primer Simba mexicano en protagonizar el musical El Rey León en Madrid, con más de 700 representaciones y un millón de espectadores hasta 2013. Ese paso lo consolidó como figura en el mercado español.

Entre sus álbumes de estudio figuran Guerra (2018), Sincerándome (2023) y el EP Vida (2025). Su canción Mal Escrito, a dúo con Malú, se situó entre los temas más escuchados en las emisoras españolas durante 2025. También prestó su voz en la versión latinoamericana de El Rey León de Disney y fue el artista elegido para interpretar Recuérdame, de la película Coco, en los países de Sudamérica y España.

La gira ¡Vida México! Tour por España

La aparición en el programa se enmarca en la gira ¡Vida México! Tour, con la que Rivera recorre España durante el verano de 2026. El show, estructurado en tres bloques, combina más de 36 canciones que van del pop al regional mexicano, con temas como Digan lo que digan, Me muero, Llorona y El Rey.

La gira arrancó el 21 de junio en el Navarra Arena de Pamplona y tiene fechas confirmadas en Las Palmas de Gran Canaria (3 de julio), Bilbao (5 de julio), A Coruña (10 de julio), Alcalá de Henares (11 de julio), Barcelona —Sant Jordi Club, 12 de julio—, Murcia (17 de julio), Almería (18 de julio) y Marbella, donde cerrará el 22 de julio en el Starlite Festival.

Rivera llegó al set de El Chiringuito vestido de gala, según sus propias palabras: “Hoy además que juega México, venimos elegantes. Vengo de gala”. Antes de arrancar con la música, mandó saludos a la afición mexicana y también a la ecuatoriana: “Saludos a la gente de Ecuador, pero bueno, espero que ganemos nosotros”.

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