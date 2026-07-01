Nueva lista de La Casa de los Famosos México filtra nombres como Aldo Rendón y Bellakath

Comienzan las listas para el programa de Televisa (Infobae México / Jovani Pérez)

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México mantiene en suspenso a su audiencia: una lista con varios presuntos participantes circula en redes sociales sin que Televisa haya emitido ninguna confirmación oficial sobre el elenco.

La filtración apareció en cuentas de espectáculos y atribuye los nombres a versiones sin respaldo. La producción aplica la misma estrategia de temporadas anteriores: reservar la identidad del elenco hasta las semanas previas al estreno.

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Qué se sabe sobre los participantes

Aldo Rendón sería uno de los integrantes de LCDLFM - (Instagram)

Este mes se revelarían los 16 habitantes de la casa, aunque hasta ahora no hay una fecha exacta de estreno ni información oficial sobre el elenco completo.

La dinámica de la filtración responde a un patrón conocido del formato: la incertidumbre previa al anuncio oficial dispara la conversación en plataformas digitales y multiplica la expectativa entre los seguidores del programa.

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Fue Gerardo Escañero quien informó sobre 13 de los 16 famosos que entrarían a la nueva temporada. Estas son las celebridades que, probablemente y de forma no oficial, podrían entrar a La Casa de los Famosos México 4.

Ernesto Laguardia

Cynthia Klitbo

Karina Torres

Aldo Rendón

Mariana Ochoa

Brianda

Yahir Otón Parra

Yetus

Moisés Peñaloza

Bellakath

Ese Pérez

Massad

Brandon Peniche

Galilea Montijo será otra vez la presentadora

Galilea Montijo se confirma para la nueva temporada de LCDLFM (Galilea Montijo/Instagram)

Galilea Montijo regresará a la pantalla como presentadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, el reality de Televisa que se emite por el Canal de Las Estrellas y estará disponible las 24 horas en la plataforma ViX.

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El estreno está fijado para el 26 de julio a las 20:30 horas. La conductora confirmó la noticia en el matutino HOY y precisó que su presencia en el programa se limitará a las emisiones de los miércoles y domingos.

La conductora reveló los nombres de los cuatro colaboradores que integrarán el equipo del reality: Odalys Ramírez, Diego de Erice, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp.

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En sus cuentas de Instagram, Montijo adelantó el tono visual de su regreso con una imagen en la que aparece caracterizada como una muñeca Barbie dentro de una caja. El texto que acompañó la publicación fue directo: “Estreno domingo 26 de julio, 8:30 p.m. por @canalestrellas y 24/7 por @vix #original”.

Los rumores de veto y la respuesta de Montijo

El anuncio llega días después de que circularan versiones sobre su permanencia en la televisora, desatadas tras su participación en la conducción del primer episodio de Solo Las Más 2, el reality de temática LGBTQ+. Trascendió la versión de un supuesto veto y una presunta llamada de atención por parte de ejecutivos de la empresa.

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Montijo desmintió esas versiones con un argumento cronológico: “Este es el segundo año que lo hago y ya lo habíamos grabado el año pasado. No había manera de que me castigaran, porque eso ya estaba grabado el año pasado”.

Su vínculo con Televisa hasta diciembre

Sobre su situación contractual, la conductora fue precisa al señalar que su relación con la empresa tiene fecha de vencimiento: “Es cuestión de contrato. Sí te puedo decir que estoy con Televisa de aquí a diciembre”. Atribuyó esa duración a cambios en las condiciones del talento dentro de la televisora.

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Pese a la incertidumbre sobre lo que ocurrirá al término del año, Montijo cerró el tema con una declaración de lealtad: “Yo soy 100% Televisa. A mí a donde Televisa me diga, siempre voy a estar ahí”.