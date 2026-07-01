¿Qué ver en cines este julio? Los estrenos más esperados del mes en México

Las salas mexicanas se llenan de nuevas historias este mes. (Captura de tráiler oficial)

Las salas de cine mexicanas ofrecen este mes de julio una cartelera repleta de opciones para todos los gustos.

Desde animación familiar hasta terror psicológico, pasando por la comedia sofisticada y la épica de aventuras, los estrenos del mes prometen atraer tanto a chicos como a adultos.

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Estos son los lanzamientos más esperados para disfrutar en pantalla grande.

Minions & Monstruos: humor y caos animado para toda la familia

Minions & Monstruos marca el regreso de los personajes amarillos más populares del cine.

En esta entrega, los minions se lanzan al mundo del cine dentro de la propia historia, asumiendo el reto de dirigir una película.

Pronto descubren que necesitan monstruos reales para su producción, lo que los lleva a embarcarse en un viaje internacional lleno de imprevistos y situaciones cómicas.

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La dirección está a cargo de Pierre Coffin, quien también da voz a los minions.

Para la versión en español, destacan las participaciones de Alberto Lati y Carlos Ballarta, que aportan un toque local al doblaje.

El filme, que llega a cines el 1 de julio, combina comedia física, referencias autorreferenciales y una trama que explora el proceso creativo desde el humor, consolidando la franquicia como una de las favoritas del público familiar.

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En esta entrega, los minions se lanzan al mundo del cine dentro de la propia historia, asumiendo el reto de dirigir una película. (Cortesía)

Engendro: terror psicológico desde los bosques de Finlandia

El terror psicológico tiene su lugar en la cartelera de julio con Engendro, la nueva propuesta de la directora finlandesa Hanna Bergholm.

La historia gira en torno a Saga y Jon, una pareja que busca un nuevo comienzo en una casa aislada en los bosques de Finlandia.

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Sin embargo, tras el nacimiento de su hijo, la protagonista empieza a sospechar que el bebé no es completamente humano.

La película, protagonizada por Seidi Haarla y Rupert Grint, fusiona elementos de horror corporal y leyendas nórdicas, y ha sido reconocida en festivales internacionales por su atmósfera inquietante y su mirada original sobre la maternidad.

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El filme se estrena en México el 1 de julio, con una función especial previa en Acapulco, y promete una experiencia intensa para quienes buscan emociones fuertes y relatos cargados de suspenso.

En pocas palabras, Engendro ofrece una exploración profunda del miedo y la identidad, abordando la maternidad desde una perspectiva tan íntima como aterradora.

La película destaca por su ambientación sombría y su construcción psicológica, alejándose de los sobresaltos fáciles y apostando por el desarrollo de personajes complejos.

Rupert Grint regresa al cine con Nightborn. (Créditos: Berlinale)

La invitación: comedia de relaciones modernas y enredos inesperados

La comedia para adultos también brilla este mes con La invitación, dirigida y protagonizada por Olivia Wilde. El elenco lo completan Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton.

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Inspirada en la cinta española Sentimental, la historia sigue a dos parejas que se reúnen para una cena, solo para ver cómo la noche se transforma en una sucesión de confesiones, propuestas y enredos cada vez más incómodos.

El guion, firmado por Rashida Jones y Will McCormack, se apoya en diálogos incisivos y situaciones que oscilan entre lo hilarante y lo incómodo.

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Este enfoque convierte la película en una radiografía divertida y provocadora de las relaciones de pareja modernas.

Tras su paso exitoso por festivales, La invitación se estrena en México el 8 de julio y cuenta con el sello de garantía que distingue a las producciones de alta calidad.

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La invitación, dirigida y protagonizada por Olivia Wilde. El elenco lo completan Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton. (YouTube: A24)

Spider-Man: Brand New Day. El superhéroe favorito vuelve a la acción

Entre los estrenos más esperados del verano se encuentra Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega de la saga protagonizada por Tom Holland.

La historia presenta una épica batalla en la que Spider-Man se alía con Hulk y otros personajes del universo Marvel.

El elenco lo completan Zendaya, Mark Ruffalo, Michael Mando, Jon Bernthal y Krondone. La participación de Sadie Sink ha generado expectativa adicional, aunque su rol se mantiene en secreto.

El estreno en México está programado para el 29 de julio, dos días antes que en Estados Unidos.

La preventa de boletos comenzó el 17 de junio y la demanda ha sido alta, reflejando la fidelidad de los seguidores del superhéroe.

Aunque los detalles argumentales se mantienen bajo reserva, se anticipa una historia cargada de acción, efectos especiales y la expansión del universo Marvel en la pantalla grande.

Entre los estrenos más esperados del verano se encuentra Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega de la saga protagonizada por Tom Holland. (Captura de video)

Odisea: la épica de Nolan llega a los cines

Odisea, dirigida por Christopher Nolan, es una de las superproducciones más ambiciosas del año.

Inspirada en el clásico homérico, la película narra el regreso de Odiseo a Ítaca tras la Guerra de Troya, reinterpretando los mitos clásicos con una mirada contemporánea.

El elenco está encabezado por Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway como Penélope, Zendaya en el papel de Atenea y Tom Holland como Telémaco. Completan el reparto Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Samantha Morton, Bill Irwin y Jon Bernthal.

La producción se distingue por su rodaje en escenarios reales de Marruecos, Grecia, Italia, Islandia y Escocia, y por haber sido filmada íntegramente en formato IMAX.

La música, compuesta por Ludwig Göransson, utiliza gongos de bronce y sintetizadores para crear una atmósfera única.

Odisea se estrena en México el 16 de julio y promete una experiencia visual monumental y una reinterpretación audaz del mito clásico.

Inspirada en el clásico homérico, la película narra el regreso de Odiseo a Ítaca tras la Guerra de Troya, reinterpretando los mitos clásicos con una mirada contemporánea. (YouTube: @Universal_Spain)

La variada oferta de estrenos de julio garantiza opciones para todos los gustos, invitando a regresar a las salas de cine para disfrutar historias originales, grandes producciones y emociones para toda la familia.