¿Qué tiene Raúl Jiménez en la cabeza? Así funciona la diadema protectora que usa en el Mundial 2026

Raúl Jiménez usa una banda especial en la cabeza desde el 2021. (CARL DE SOUZA / AFP)

Raúl Jiménez anotó su primer gol en una Copa del Mundo este jueves 11 de junio de 2026, ante Sudáfrica, en el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca. Lo hizo de cabeza y con una banda elástica acolchada sobre el cráneo que millones de aficionados vieron por primera vez y no supieron descifrar.

El delantero oriundo de Tepeji del Río, Hidalgo, usa esa protección desde mayo de 2021, cuando regresó a las canchas del Wolverhampton tras ocho meses de recuperación por una fractura de cráneo.

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La banda no es un adorno

El 29 de noviembre de 2020, en un partido de Premier League entre el Wolverhampton y el Arsenal, Jiménez intentó rematar un balón aéreo y chocó de frente con la cabeza del defensa brasileño David Luiz. Ambos jugadores cayeron al césped. Los protocolos de emergencia se activaron de inmediato.

Han pasado más de tres años desde la grave lesión que sufrió el atacante mexicano y que lo pudo alejar de las canchas de manera permanente. Foto: Jesús Avilés

Jiménez permaneció tendido en la cancha durante diez minutos. Salió en camilla y fue trasladado directo al hospital. El diagnóstico fue una fractura de cráneo que requirió cirugía de emergencia y que, en ese momento, ponía en riesgo su vida y amenazaba con dejarlo con secuelas permanentes para caminar o hablar.

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La recuperación tomó ocho meses. El propio jugador habló de lo difícil que fue ese regreso en el documental de la BBC Código rojo. En mayo de 2021 volvió a los entrenamientos con el Wolverhampton y retomó su carrera profesional.

El artefacto que usa Jiménez en la cabeza es una cinta elástica con partes acolchadas de algodón. Su función es reducir el efecto de los golpes en la zona donde sufrió la fractura, especialmente en los duelos aéreos y los remates de cabeza.

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La protección fue diseñada para no comprometer la comodidad del jugador durante el partido. Permite la transpiración y ofrece soporte sin interferir con el movimiento.

El delantero mexicano estuvo cerca de dejar el profesionalismo tras su lesión con el Wolverhampton en 2020. (Jovani Pérez)

El gol ante Sudáfrica —un remate de cabeza al segundo palo tras un centro de Roberto Alvarado desde la banda derecha— demostró que el accesorio no limita su juego.

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En un principio, tras su regreso en 2021, Jiménez utilizó una versión más robusta, similar a un casco. Con el paso del tiempo adoptó la banda acolchada que este jueves se vio en el ex Estadio Azteca. Debido a sus condiciones, la portará también en los partidos ante Corea del Sur y la República Checa, así como en el resto de su vida futbolística.

Tres mundiales sin gol y un remate de cabeza que lo cambió todo

El delantero mexicano Raúl Jiménez (n.º 09) y el defensa sudafricano Ime Okon (n.º 21) luchan por el balón durante el partido de fútbol del Grupo A del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, el 11 de junio de 2026. (Foto de Alfredo ESTRELLA / AFP)

Tuvieron que pasar cuatro ediciones de la Copa del Mundo para que Jiménez marcara en el torneo. En Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 no anotó.

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El gol llegó en el segundo tiempo del partido inaugural del Mundial 2026, cuando Julián Quiñones inició la jugada, dejó el balón para que Alvarado centrara desde la banda derecha y Jiménez remató de cabeza hacia el fondo de la red del portero Ronwen Williams, quien ya le había atajado un remate antes en ese mismo partido.

El tanto selló el marcador 2-0. El primer gol lo había anotado Quiñones al minuto 9, con un disparo desde la línea frontal del área que se le escapó entre las piernas a Williams. Sudáfrica terminó el encuentro con nueve jugadores, por las expulsiones de Sphephelo Sithole y Themba Zwane. México acabó con diez, por la expulsión del defensa César Montes.

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Con el gol ante Sudáfrica, Jiménez llega a 47 anotaciones con la selección mexicana y se coloca como el segundo mayor goleador en la historia del Tri, a cinco de igualar el récord de Javier Hernández.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - México vs Sudáfrica - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 11 de junio de 2026 Raúl Jiménez de México celebra la anotación de su segundo gol con Gilberto Mora y Julián Quinones REUTERS/Raquel Cunha

La anotación tuvo una carga adicional. El padre de Jiménez falleció meses antes del torneo, y el delantero celebró entre lágrimas. Aguirre lo subrayó en la misma entrevista: “Estoy muy contento con él”.

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