México Deportes

¿Qué tiene Raúl Jiménez en la cabeza? Así funciona la diadema protectora que usa en el Mundial 2026

El artillero mexicano metió su primer gol en una Copa del Mundo con algo en la cabeza

Guardar
Google icon
Raúl Jiménez usa una banda especial en la cabeza desde el 2021. (CARL DE SOUZA / AFP)
Raúl Jiménez usa una banda especial en la cabeza desde el 2021. (CARL DE SOUZA / AFP)

Raúl Jiménez anotó su primer gol en una Copa del Mundo este jueves 11 de junio de 2026, ante Sudáfrica, en el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca. Lo hizo de cabeza y con una banda elástica acolchada sobre el cráneo que millones de aficionados vieron por primera vez y no supieron descifrar.

El delantero oriundo de Tepeji del Río, Hidalgo, usa esa protección desde mayo de 2021, cuando regresó a las canchas del Wolverhampton tras ocho meses de recuperación por una fractura de cráneo.

PUBLICIDAD

La banda no es un adorno

El 29 de noviembre de 2020, en un partido de Premier League entre el Wolverhampton y el Arsenal, Jiménez intentó rematar un balón aéreo y chocó de frente con la cabeza del defensa brasileño David Luiz. Ambos jugadores cayeron al césped. Los protocolos de emergencia se activaron de inmediato.

Jiménez
Han pasado más de tres años desde la grave lesión que sufrió el atacante mexicano y que lo pudo alejar de las canchas de manera permanente. Foto: Jesús Avilés

Jiménez permaneció tendido en la cancha durante diez minutos. Salió en camilla y fue trasladado directo al hospital. El diagnóstico fue una fractura de cráneo que requirió cirugía de emergencia y que, en ese momento, ponía en riesgo su vida y amenazaba con dejarlo con secuelas permanentes para caminar o hablar.

PUBLICIDAD

La recuperación tomó ocho meses. El propio jugador habló de lo difícil que fue ese regreso en el documental de la BBC Código rojo. En mayo de 2021 volvió a los entrenamientos con el Wolverhampton y retomó su carrera profesional.

El artefacto que usa Jiménez en la cabeza es una cinta elástica con partes acolchadas de algodón. Su función es reducir el efecto de los golpes en la zona donde sufrió la fractura, especialmente en los duelos aéreos y los remates de cabeza.

La protección fue diseñada para no comprometer la comodidad del jugador durante el partido. Permite la transpiración y ofrece soporte sin interferir con el movimiento.

Jiménez
El delantero mexicano estuvo cerca de dejar el profesionalismo tras su lesión con el Wolverhampton en 2020. (Jovani Pérez)

El gol ante Sudáfrica —un remate de cabeza al segundo palo tras un centro de Roberto Alvarado desde la banda derecha— demostró que el accesorio no limita su juego.

En un principio, tras su regreso en 2021, Jiménez utilizó una versión más robusta, similar a un casco. Con el paso del tiempo adoptó la banda acolchada que este jueves se vio en el ex Estadio Azteca. Debido a sus condiciones, la portará también en los partidos ante Corea del Sur y la República Checa, así como en el resto de su vida futbolística.

Tres mundiales sin gol y un remate de cabeza que lo cambió todo

El delantero mexicano Raúl Jiménez (n.º 09) y el defensa sudafricano Ime Okon (n.º 21) luchan por el balón durante el partido de fútbol del Grupo A del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, el 11 de junio de 2026. (Foto de Alfredo ESTRELLA / AFP)
El delantero mexicano Raúl Jiménez (n.º 09) y el defensa sudafricano Ime Okon (n.º 21) luchan por el balón durante el partido de fútbol del Grupo A del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, el 11 de junio de 2026. (Foto de Alfredo ESTRELLA / AFP)

Tuvieron que pasar cuatro ediciones de la Copa del Mundo para que Jiménez marcara en el torneo. En Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 no anotó.

El gol llegó en el segundo tiempo del partido inaugural del Mundial 2026, cuando Julián Quiñones inició la jugada, dejó el balón para que Alvarado centrara desde la banda derecha y Jiménez remató de cabeza hacia el fondo de la red del portero Ronwen Williams, quien ya le había atajado un remate antes en ese mismo partido.

El tanto selló el marcador 2-0. El primer gol lo había anotado Quiñones al minuto 9, con un disparo desde la línea frontal del área que se le escapó entre las piernas a Williams. Sudáfrica terminó el encuentro con nueve jugadores, por las expulsiones de Sphephelo Sithole y Themba Zwane. México acabó con diez, por la expulsión del defensa César Montes.

Con el gol ante Sudáfrica, Jiménez llega a 47 anotaciones con la selección mexicana y se coloca como el segundo mayor goleador en la historia del Tri, a cinco de igualar el récord de Javier Hernández.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - México vs Sudáfrica - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 11 de junio de 2026 Raúl Jiménez de México celebra la anotación de su segundo gol con Gilberto Mora y Julián Quinones REUTERS/Raquel Cunha
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - México vs Sudáfrica - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 11 de junio de 2026 Raúl Jiménez de México celebra la anotación de su segundo gol con Gilberto Mora y Julián Quinones REUTERS/Raquel Cunha

La anotación tuvo una carga adicional. El padre de Jiménez falleció meses antes del torneo, y el delantero celebró entre lágrimas. Aguirre lo subrayó en la misma entrevista: “Estoy muy contento con él”.

Temas Relacionados

Raúl JiménezSelección MexicanaMundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gilberto Mora hace historia en el Mundial 2026: el mexicano más joven en debutar en una Copa del Mundo

Con apenas 17 años, el jugador mexicano rompió un récord histórico en el Mundial 2026 al convertirse en el futbolista más joven en disputar una Copa del Mundo

Gilberto Mora hace historia en el Mundial 2026: el mexicano más joven en debutar en una Copa del Mundo

Mundial 2026: México lidera el Grupo A tras la primera jornada y Corea del Sur le sigue de cerca

La Selección Mexicana arrancó con victoria ante Sudáfrica y comparte la cima del Grupo A con Corea del Sur

Mundial 2026: México lidera el Grupo A tras la primera jornada y Corea del Sur le sigue de cerca

Corea del Sur vs República Checa: los coreanos se llevan los tres puntos en un dramático final

Guadalajara recibe el choque entre los rivales directos de México en el Grupo A. Coreanos y checos se miden en un duelo clave que definirá el futuro del sector

Corea del Sur vs República Checa: los coreanos se llevan los tres puntos en un dramático final

Estadio Ciudad de México se rinde ante el Canelo Álvarez durante el partido México vs Sudáfrica

El boxeador mexicano acudió al recinto para apoyar a la Selección Mexicana en el juego inaugural del Mundial 2026

Estadio Ciudad de México se rinde ante el Canelo Álvarez durante el partido México vs Sudáfrica

Entre lluvias y festejos: aficionados de todo el mundo colocan a México como campeón del Mundial 2026

Los fans de Colombia, Brasil, Nigeria y Ecuador se sumaron a la celebración mexicana tras el triunfo ante Sudáfrica en el Azteca

Entre lluvias y festejos: aficionados de todo el mundo colocan a México como campeón del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a hombres que llevaba más de 900 kilos de marihuana ocultos entre sillas en un camión de mudanzas

Sentencian a hombres que llevaba más de 900 kilos de marihuana ocultos entre sillas en un camión de mudanzas

Cae en Colima “El Chuy Roñas”, objetivo prioritario vinculado al Cártel de Los Mezcales

Joaquín El Chapo Guzmán manda mensaje a Claudia Sheinbaum en su nueva carta para las autoridades de EEUU

Violencia en Escuinapa desata desplazamiento de habitantes: CEDH inicia documentación de casos

Perfil criminal de “El Cojo”: el sujeto vinculado al ataque contra Diana Sánchez Barrios y a La Unión Tepito

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Fernández estalla por críticas y explica por qué tenía la lengua verde en show

Alejandro Fernández estalla por críticas y explica por qué tenía la lengua verde en show

Deadmau5 felicita a México tras victoria en el partido inaugural del Mundial 2026

Belinda se siente orgullosa tras su show en el Mundial 2026: “Fue un momento histórico”

The Amazing Digital Circus sorprende y llega a número 3 en taquillas mexicanas por encima de Amos del Universo

¿No era Shakira? Surgen teorías de una doble durante la inauguración del Mundial 2026

DEPORTES

Gilberto Mora hace historia en el Mundial 2026: el mexicano más joven en debutar en una Copa del Mundo

Gilberto Mora hace historia en el Mundial 2026: el mexicano más joven en debutar en una Copa del Mundo

Mundial 2026 México EN VIVO: la fiesta permanece en CDMX entre baile y lluvia HOY 12 de junio

Mundial 2026: México lidera el Grupo A tras la primera jornada y Corea del Sur le sigue de cerca

Corea del Sur vs República Checa: los coreanos se llevan los tres puntos en un dramático final

Medio millón de aficionados asistieron al estadio y a los Fan Fest en CDMX, según cifras oficiales