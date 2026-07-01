Mundial 2026: Así fue la espectacular combinación con Quiñones para que Raúl Jiménez metiera el 2 a 0 Ecuador

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Raul Jimenez celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Eloisa Sanchez

La Selección Mexicana dio un golpe de autoridad en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al marcharse al descanso con una cómoda ventaja de 2-0 sobre Ecuador, resultado construido gracias a dos grandes definiciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, que hicieron estallar de emoción a los más de 80 mil aficionados presentes en el Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Estadio Azteca.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre salió decidido a imponer condiciones desde los primeros minutos, presionando la salida del cuadro sudamericano y buscando espacios por las bandas para generar peligro en la portería ecuatoriana.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Raul Jimenez celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Henry Romero TPX IMAGES OF THE DAY

El dominio mexicano encontró recompensa al minuto 22. Julián Quiñones aprovechó una oportunidad dentro del área y sacó un disparo preciso para vencer al guardameta rival, desatando una explosión de júbilo en las tribunas del inmueble capitalino, que respondió con un estruendoso festejo al ver al Tricolor tomar la delantera en un compromiso de eliminación directa.

Sin conformarse con la mínima diferencia, México continuó atacando y encontró una segunda anotación apenas nueve minutos después, nuevamente gracias a una jugada elaborada por sus hombres de ataque.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Raul Jimenez scores their second goal REUTERS/Henry Romero

La acción comenzó con Raúl Jiménez, quien logró conservar el balón pese a la presión de dos defensores ecuatorianos. El delantero cedió la pelota hacia Julián Quiñones en los linderos del área y el naturalizado mexicano, con gran visión, devolvió el esférico al espacio ideal para que Jiménez quedara perfilado frente al arco.

El atacante se acomodó con tranquilidad y sacó un potente disparo de pierna derecha que terminó incrustándose en el ángulo, dejando sin posibilidad de reacción al arquero ecuatoriano. La espectacular definición volvió a provocar una auténtica fiesta en las gradas, donde la afición celebró con euforia el segundo tanto de la noche.

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La anotación reflejó el entendimiento entre Quiñones y Jiménez, quienes fueron protagonistas de una de las mejores combinaciones ofensivas de México en lo que va de la Copa del Mundo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Raul Jimenez scores their second goal REUTERS/Henry Romero

Además del gol, la jugada destacó por la inteligencia de Raúl Jiménez para iniciar el ataque y posteriormente incorporarse al área en el momento exacto para recibir la devolución de su compañero y definir con categoría.

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Con el marcador favorable, el Tricolor administró la posesión durante los últimos minutos de la primera mitad, intentando controlar el ritmo del encuentro y evitar que Ecuador encontrara espacios para reaccionar.

Sin embargo, el conjunto sudamericano no renunció al ataque. A pesar de la desventaja, buscó generar oportunidades mediante transiciones rápidas y balones filtrados, aunque la defensa mexicana respondió de buena manera para conservar su ventaja antes del descanso.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Raul Jimenez scores their second goal REUTERS/Henry Romero

Al finalizar los primeros 45 minutos, México mantenía el control del compromiso con un 2-0 que lo acercaba a los octavos de final del Mundial 2026. La combinación entre Julián Quiñones y Raúl Jiménez se convirtió en la gran protagonista de una primera mitad en la que el Tricolor mostró contundencia frente al arco rival y aprovechó las oportunidades que generó.

Con otros 45 minutos por disputarse, la escuadra nacional buscaba mantener la intensidad y administrar la ventaja obtenida ante una selección ecuatoriana que estaba obligada a asumir mayores riesgos para intentar darle vuelta a un marcador que, hasta el descanso, favorecía ampliamente a México.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Raul Jimenez celebrates scoring their second goal with Johan Vasquez and teammates next as Ecuador players look dejected REUTERS/Raquel Cunha