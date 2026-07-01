Cuadro por cuadro: Así fue el tremendo gol de Julián Quiñones que despertó el sueño de México ante Ecuador

Julián Quiñones llega a tres goles en el Mundial 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Julián Andrés Quiñones, futbolista nacido en Magüi Payán, un pueblo al sur de Colombia, que llegó a la República Mexicana en 2015 para comenzar su carrera profesional y formar parte de la convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial 2026, una vez más hizo estallar el estadio Ciudad de México al marcar frente a Ecuador en la ronda de 16vos.

El jugador que integró las fuerzas básicas de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y se desarrolló en México jugando para los citados Tigres UANL, así como en Lobos BUAP, Atlas FC y el Club América antes de emigrar al futbol de Arabia Saudita, hoy tiene a todo un país lleno de ilusión y alegría tras anotar por tercera ocasión en el Coloso de Santa Úrsula.

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Julián Quiñones vive su primera Copa del Mundo y en cuatro partidos de esta justa acumula tres anotaciones, todas en la cancha del estadio Ciudad de México: primero a Sudáfrica, después a Chequia y ahora Ecuador, siendo el goleador de México en esta Copa del Mundo.

Crónica del gol de Julián Quiñones

Julián Quiñones adelanta a México frente a Ecuador. REUTERS/Eloisa Sanchez

En medio campo el ‘Piojo’, Roberto Alvarado tomó la pelota y le respetó el esfuerzo a Julián Quiñones, que arrancó en posición habilitada para recibir una joya de asistencia que no desaprovechó al ingresar al área del guardameta Hernán Galíndez.

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Aunque se presentó la marca del zaguero, Willian Pacho, Quiñones actuó con inteligencia, dribló por dentro, luego por fuera y finalmente definió con la pierna derecha para engañar a Galíndez quien nunca se imaginó que la redonda iría a su poste más cercano.

Aunque el portero ecuatoriano trató de rechazar el cañonazo de Julián Quiñones, su esfuerzo no funcionó para evitar el gol de ventaja para la Selección Mexicana, que mantiene el sueño de llegar a un quinto partido en esta Copa del Mundo siendo anfitrión.

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A un gol de Javier Hernández y Luis Hernández

El artillero suma tres goles en esta Copa del Mundo. REUTERS/Raquel Cunha

Al llegar a tres tantos en este Mundial 2026, Julián Andrés Quiñones se pone a una anotación de igualar a Javier Chicharito Hernández y Luis Matador Hernández como los máximos romperredes mexicanos en la historia de las Copas del Mundo.

El juego sigue su marcha y Julián Quiñones tiene minutos para hacer historia con la Selección Mexicana de Futbol si consigue otra diana en su cuenta personal esta velada. Si México avanza de nivel el delantero buscaría ese ansiado cuarto gol mundialista el fin de semana en la cancha del estadio Ciudad de México.

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Secuencia del gol de Julián Quiñones

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Julian Quinones scores their first goal REUTERS/Henry Romero

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Julian Quinones scores their first goal REUTERS/Henry Romero

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Julian Quinones scores their first goal REUTERS/Henry Romero

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Julian Quinones celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Henry Romero

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Julian Quinones celebrates scoring their first goal REUTERS/Henry Romero

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Julian Quinones celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Henry Romero