México

Cuadro por cuadro: Así fue el tremendo gol de Julián Quiñones que despertó el sueño de México ante Ecuador

El delantero hizo una ejecución formidable dentro del área para marcar su tercera anotación en lo que va DEL Mundial 2026 con la Selección Mexicana

Guardar
Google icon
Julián Quiñones llega a tres goles en el Mundial 2026. REUTERS/Raquel Cunha
Julián Quiñones llega a tres goles en el Mundial 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Julián Andrés Quiñones, futbolista nacido en Magüi Payán, un pueblo al sur de Colombia, que llegó a la República Mexicana en 2015 para comenzar su carrera profesional y formar parte de la convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial 2026, una vez más hizo estallar el estadio Ciudad de México al marcar frente a Ecuador en la ronda de 16vos.

El jugador que integró las fuerzas básicas de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y se desarrolló en México jugando para los citados Tigres UANL, así como en Lobos BUAP, Atlas FC y el Club América antes de emigrar al futbol de Arabia Saudita, hoy tiene a todo un país lleno de ilusión y alegría tras anotar por tercera ocasión en el Coloso de Santa Úrsula.

PUBLICIDAD

Julián Quiñones vive su primera Copa del Mundo y en cuatro partidos de esta justa acumula tres anotaciones, todas en la cancha del estadio Ciudad de México: primero a Sudáfrica, después a Chequia y ahora Ecuador, siendo el goleador de México en esta Copa del Mundo.

Crónica del gol de Julián Quiñones

Julián Quiñones adelanta a México frente a Ecuador. REUTERS/Eloisa Sanchez
Julián Quiñones adelanta a México frente a Ecuador. REUTERS/Eloisa Sanchez

En medio campo el ‘Piojo’, Roberto Alvarado tomó la pelota y le respetó el esfuerzo a Julián Quiñones, que arrancó en posición habilitada para recibir una joya de asistencia que no desaprovechó al ingresar al área del guardameta Hernán Galíndez.

PUBLICIDAD

Aunque se presentó la marca del zaguero, Willian Pacho, Quiñones actuó con inteligencia, dribló por dentro, luego por fuera y finalmente definió con la pierna derecha para engañar a Galíndez quien nunca se imaginó que la redonda iría a su poste más cercano.

Aunque el portero ecuatoriano trató de rechazar el cañonazo de Julián Quiñones, su esfuerzo no funcionó para evitar el gol de ventaja para la Selección Mexicana, que mantiene el sueño de llegar a un quinto partido en esta Copa del Mundo siendo anfitrión.

A un gol de Javier Hernández y Luis Hernández

El artillero suma tres goles en esta Copa del Mundo. REUTERS/Raquel Cunha
El artillero suma tres goles en esta Copa del Mundo. REUTERS/Raquel Cunha

Al llegar a tres tantos en este Mundial 2026, Julián Andrés Quiñones se pone a una anotación de igualar a Javier Chicharito Hernández y Luis Matador Hernández como los máximos romperredes mexicanos en la historia de las Copas del Mundo.

El juego sigue su marcha y Julián Quiñones tiene minutos para hacer historia con la Selección Mexicana de Futbol si consigue otra diana en su cuenta personal esta velada. Si México avanza de nivel el delantero buscaría ese ansiado cuarto gol mundialista el fin de semana en la cancha del estadio Ciudad de México.

Secuencia del gol de Julián Quiñones

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Julian Quinones scores their first goal REUTERS/Henry Romero
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Julian Quinones scores their first goal REUTERS/Henry Romero
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Julian Quinones scores their first goal REUTERS/Henry Romero
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Julian Quinones scores their first goal REUTERS/Henry Romero
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Julian Quinones scores their first goal REUTERS/Henry Romero
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Julian Quinones scores their first goal REUTERS/Henry Romero
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Julian Quinones celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Henry Romero
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Julian Quinones celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Henry Romero
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Julian Quinones celebrates scoring their first goal REUTERS/Henry Romero
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Julian Quinones celebrates scoring their first goal REUTERS/Henry Romero
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Julian Quinones celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Henry Romero
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Julian Quinones celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Henry Romero

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección Mexicana Mundial 2026Selección Ecuador Mundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México vs Ecuador EN VIVO: Raúl Jiménez aumenta la ventaja a dos y se siente cerca el pase

Javier Aguirre buscará aprovechar la localía en el Estadio Ciudad de México para competir ante “La Tricolor” que también mantiene un paso perfecto en la fase de grupos

México vs Ecuador EN VIVO: Raúl Jiménez aumenta la ventaja a dos y se siente cerca el pase

Fiscalía sentencia a dos presuntos integrantes del CJNG por extorsionar a comerciante en el Edomex

Los condenados se valieron de su presunta membresía con el CJNG para intimidar al propietario de un negocio y obligarlo a pagar una 70 mil pesos

Fiscalía sentencia a dos presuntos integrantes del CJNG por extorsionar a comerciante en el Edomex

La razón que llevó a Julián Quiñones a jugar para México y no para la selección de Colombia

Julián Quiñones anotó uno de los goles del triunfo en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026

La razón que llevó a Julián Quiñones a jugar para México y no para la selección de Colombia

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? aficionados cantan Cielito Lindo al caer el primer gol

Los fanáticos viven el torneo como una celebración y acompañan a la Selección Mexicana en su búsqueda del pase a la siguiente ronda del Mundial 2026

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? aficionados cantan Cielito Lindo al caer el primer gol

INAH presenta recorridos culturales por zonas arqueológicas durante julio de 2026

El programa incluye visitas guiadas a sitios de Morelos, Puebla, Jalisco y Estado de México

INAH presenta recorridos culturales por zonas arqueológicas durante julio de 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de junio: EEUU sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de junio: EEUU sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

EEUU rechaza demanda de El Chapo Guzmán: juez cierra caso sobre sus condiciones en ADX Florence

“El Jardinero” del CJNG logra que un tribunal admita su recurso contra extradición a EEUU

Esta era la zona de operación de “Los Sierra”, el grupo que extorsionaba mezcaleros y madereros en Michoacán

Cómo el CJNG convirtió la evasión fiscal en su mayor negocio fuera del narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

México vs Ecuador: ¿Quién es Piero Hincapié, el seleccionado sudamericano que se rumora sale con Sabrina Carpenter?

México vs Ecuador: ¿Quién es Piero Hincapié, el seleccionado sudamericano que se rumora sale con Sabrina Carpenter?

¿Qué ver en cines este julio? Los estrenos más esperados del mes en México

Carlos Rivera canta “El Rey” con mariachis en El Chiringuito antes del partido México vs Ecuador

Alejandro Fernández rompe el silencio y habla de su lucha contra la depresión y ansiedad

Este sábado llega RÜFÜS DU SOL a la CDMX con una única fecha: lugar, hora y posible setlist

DEPORTES

México vs Ecuador EN VIVO: Raúl Jiménez aumenta la ventaja a dos y se siente cerca el pase

México vs Ecuador EN VIVO: Raúl Jiménez aumenta la ventaja a dos y se siente cerca el pase

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? aficionados cantan Cielito Lindo al caer el primer gol

Gilberto Mora hace historia: roza un récord de Pelé tras ser titular con México ante Ecuador en el Mundial 2026

La razón que llevó a Julián Quiñones a jugar para México y no para la selección de Colombia

Tras quedar eliminada en México, selección de Corea del Sur fue recibida con abucheos