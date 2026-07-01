México

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Santiago Ixcuintla este 1 de julio

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
Google icon
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este 1 de julio, aquí está la predicción del tiempo para las próximas horas en Santiago Ixcuintla.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 37 grados, la probabilidad de lluvia será del 55%, con una nubosidad del 61%, mientras que las ráfagas de viento serán de 24 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

En cuanto a los rayos UV se prevé que alcancen un nivel de hasta 13.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 25 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 85%, con una nubosidad del 67%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 18 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

El pronóstico del estado del tiempo en Santiago Ixcuintla (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Santiago Ixcuintla (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es el clima en Santiago Ixcuintla

Santiago Ixcuintla es una ciudad del estado de Nayarit caracterizada por tener un clima cálido húmedo que provoca una temporada de lluvias muy marcada entre junio y octubre, siendo julio y agosto los meses donde hay más días lluviosos.

En dicha localidad, los meses de mayo a octubre son los más calurosos, siendo junio el mes en el que se registran las temperaturas más altas con un promedio de 34 grados en el día y 24 grados por las noches.

La temporada más fresca se da en el invierno, de diciembre a febrero, cuando el termómetro asciende hasta los 31 grados y mínimas de 15 grados por las noches.

Qué tipo de clima hay en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diversas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas oscilen los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura mínima se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático la nación sufrirá en un futuro un descenso de las precipitaciones anuales y un incremento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una subida en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Santiago IxcuintlaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Selección Mexicana vence con autoridad a Ecuador y el anfitrión ya espera a rival para disputar los octavos de final

Javier Aguirre supo aprovechar la localía en el Estadio Ciudad de México para competir ante “La Tricolor” que fue vencida por dos goles

La Selección Mexicana vence con autoridad a Ecuador y el anfitrión ya espera a rival para disputar los octavos de final

Los mejores memes que dejó la victoria de México sobre Ecuador en el Mundial 2026

El juego en el Estadio Ciudad de México llevó al Tri a octavos de final

Los mejores memes que dejó la victoria de México sobre Ecuador en el Mundial 2026

Lotería Nacional: resultados de los sorteos Chispazo de este 30 de junio

Ya sea en la modalidad clásica o de las tres, consulta las cifras obtenidas este día y descubre si la suerte estuvo de tu lado

Lotería Nacional: resultados de los sorteos Chispazo de este 30 de junio

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? la emoción sigue en los Fan Fest en el tiempo extra

Los fanáticos viven el torneo como una celebración y acompañan a la Selección Mexicana en su búsqueda del pase a la siguiente ronda del Mundial 2026

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? la emoción sigue en los Fan Fest en el tiempo extra

El principal error se comete al cocinar frijoles y que es la causa de los gases y la inflamación

Al no realizar este paso, los oligosacáridos presentes en los frijoles no se eliminan ni se reducen, lo que favorece su llegada al intestino grueso

El principal error se comete al cocinar frijoles y que es la causa de los gases y la inflamación
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de junio: EEUU sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de junio: EEUU sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

Embajador Johnson destaca cooperación México-EEUU tras sanciones por huachicol fiscal ligado al CJNG

EEUU rechaza demanda de El Chapo Guzmán: juez cierra caso sobre sus condiciones en ADX Florence

“El Jardinero” del CJNG logra que un tribunal admita su recurso contra extradición a EEUU

Esta era la zona de operación de “Los Sierra”, el grupo que extorsionaba mezcaleros y madereros en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Nueva lista de La Casa de los Famosos México filtra nombres como Aldo Rendón y Bellakath

Nueva lista de La Casa de los Famosos México filtra nombres como Aldo Rendón y Bellakath

México vs Ecuador: ¿Quién es Piero Hincapié, el seleccionado sudamericano que se rumora sale con Sabrina Carpenter?

¿Qué ver en cines este julio? Los estrenos más esperados del mes en México

Carlos Rivera canta “El Rey” con mariachis en El Chiringuito antes del partido México vs Ecuador

Alejandro Fernández rompe el silencio y habla de su lucha contra la depresión y ansiedad

DEPORTES

La Selección Mexicana vence con autoridad a Ecuador y el anfitrión ya espera a rival para disputar los octavos de final

La Selección Mexicana vence con autoridad a Ecuador y el anfitrión ya espera a rival para disputar los octavos de final

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? la emoción sigue en los Fan Fest en el tiempo extra

Contra quién jugará México los octavos de final: su próximo rival sería europeo o africano

Octavos de final del Mundial 2026: dónde jugará México y a qué hora

¿Qué tiene Raúl Jiménez en la cabeza? Así funciona la diadema protectora que usa en el Mundial 2026