¿Vanessa Claudio volverá a Venga la Alegría?; esto dijo la puertorriqueña sobre los cambios en el matutino

Así luce actualmente Vanessa Claudio (Foto: Instagram/@vanessaclaudio)

Vanessa Claudio fue por un largo periodo una de las conductoras más queridas en el matutino Venga la Alegría, sin embargo, en 2020 la famosa abandonó TV Azteca y esto conmocionó a los televidentes. Así, aunque en 2022 volvió para conducir Al Extremo, fue en esta ocasión que la puertorriqueña confesó si estaría dispuesta a estar nuevamente en uno de los programas estelares de la televisora del Ajusco.

Fue durante la alfombra roja de los People’s Choice Awards donde Vanessa recordó que recientemente Diógenes Lluberes, productor de Venga la Alegría, habría renunciado a su puesto para trabajar con Telemundo.

“Muy bien por él, la verdad es una gran productor, ser humano”, mencionó la famosa ante las cámaras de Eden Dorantes.

En este sentido y ante los cuestionamientos respecto a si los próximos cambios de dirección en el matutino podrían traer consigo su regreso al aclamado matutino, Vanessa ahondó en que no estaba cerrada a las posibilidades.

“Yo siempre he dicho que lo que venga de trabajo está bien, para mí Venga la Alegría es mi casa, amo ese programa. Aprendí muchísimo. Si a mí me dice el jefe: ‘Usted tiene que venir a Venga la Alegría’, quien es una para decir que no”, destacó.

No obstante, Claudio remarcó que previo a las especulaciones sobre su retorno al matutino, primero habría que conocer quién sería la persona que sustituirá a Lluberes.

“No sé (si estaré en 2023) primero hay que ver quien será el nuevo productor de VLA porque todavía no sabemos”, añadió.

Durante una antigua entrevista con Mara Patricia Castañeda, Vanessa confesó por primera vez cuáles fueron las razones por las que decidió renunciar hace unos años a TV Azteca.

La presentadora nacida en San Juan, Puerto Rico inició en el programa Vengache pa ca, donde trabajaba como reportera de calle, ahí sufrió los primeros momentos de sexualización dentro de la televisión: “Me ponían shortcito y una camisa corta y yo decía ‘¿me gradué de la universidad para esto?”, añadió.

Sin embargo, no se daría por vencida y probó suerte ahora en el matutino estelar de TV Azteca, Venga la Alegría. Pero ahí, la historia no cambió demasiado: “Ya no quería ser la que baila, la que canta (...) quería que la gente me viera diferente”, recordó la presentadora.

Vanessa Claudio recordó su época en "Sin palabras" (Foto: @vengalaalegria/Twitter)

Tras esta última situación, fue así como Vanessa Claudio se convenció a sí misma de renunciar a TV Azteca, aunque sabía que estaba dejando ir una gran oportunidad de trabajo donde se había posicionado como una de las presentadoras predilectas de las audiencias: “Yo quería arriesgarme”, remató.

Vanessa Zayda Claudio Rodríguez nació en San Juan, Puerto Rico el 2 de septiembre de 1983. Vivió en la Isla del Encanto toda su infancia y juventud y se graduó con una Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, con una especialización en publicidad y relaciones públicas antes de dar el salto a México donde se graduó del Centro de Estudios en Formación Actoral Azteca (CEFAT).

Formó parte del equipo de talentos de Venga la Alegría por casi una década de 2008 a 2010. Y de 2013 a 2019 cuando se convirtió en una de las conductoras estelares.

