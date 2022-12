Dio Lluberes habría dejado Venga la Alegría para producir en Telemundo

Dio habría seguido los pasos de su ex colega, Sandra Smester (Instagram/@vengalaalegria/@diolluberes)

De acuerdo con su descripción de Instagram, Diógenes Lluberes tiene a su cargo la producción del matutino Venga la Alegría, uno de los programas estelares de TV Azteca, sin embargo, Álex Kaffie aseguró que su renuncia se dará a conocer en los próximos días, pues se habría ido a colaborar con Telemundo.

“Diógenes Lluberes no es ya productor de ‘Venga la Alegría’. La nueva administración de Televisión Azteca, ha rescindido su «costoso» contrato y avisará en las próximas semanas quién lo sucede.”, escribió el periodista de espectáculos a través de su cuenta de Twitter.

Diógenes Lluberes no es ya productor de 'Venga la Alegría'. La nueva administración de Televisión Azteca, ha rescindido su «costoso» contrato y avisará en las próximas semanas quién lo sucede. pic.twitter.com/Lhii8oExTK — Álex Kaffie (@Kaffievillano) November 30, 2022

Aparentemente, sería Sergio Sepúlveda quien tome la responsabilidad que —de forma oficial — aún tiene Dio Lluberes. Cabe señalar que por el momento no ha habido un posicionamiento oficial de parte del productor o la televisora, por lo que los espectadores tendrán que esperar a que se anuncie la supuesta despedida.

Aunque diversas versiones aseguraron que Dio Lluberes habría sido despedido por sus superiores en la televisora Azteca, también se mencionó que el productor se fue voluntariamente para estar a cargo del matutino Hoy Día, el cual se transmite en Telemundo.

De acuerdo con una fuente cercana a TVNotas, sería Sergio Sepúlveda el conductor de televisión que próximamente tome las riendas de Venga la Alegría.

Por el momento la salida de Dio no está confirmada, pero este drástico cambio sería una modificación colateral a la ausencia de Sandra Smester, ella fue nombrada como Directora de Contenidos de TV Azteca tras la muerte de Alberto Ciurana.

Fue en agosto de este mismo año cuando Smester hizo oficial su salida de TV Azteca para comenzar a laborar en Telemundo, misma televisora en la que Dio continuaría su camino profesional. Mientras el anuncio sobre su supuesta decisión circula en internet, algunas personas ya lo tomaron como un hecho y acudieron a las redes sociales del productor para “despedirse” de él.

En su momento, la salida de Sandra Smester fue confirmada por Benjamín Salinas Sada, Vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, a través de sus redes sociales, donde resaltó: “De común acuerdo con Sandra Smester, resolvimos su salida de TV Azteca. Te deseamos suerte en tus próximos proyectos en Florida, Sandra. Fue un gusto compartir contigo. En Azteca seguimos a la vanguardia y muy pronto conocerán el siguiente paso de nuestra evolución”.

Sandra Smester comenzó su carrera a finales de los 90 en la cadena Univisión y ya regresó a Estados Unidos con su incorporación a Telemundo (Foto: Instagram)

Por su parte, la ejecutiva estadounidense expresó: “El placer fue mío. Azteca seguirá siendo mi casa y mi familia. Sabes mejor que nadie mis razones. Quiero y querré siempre a Grupo Salinas. Gracias Benjamín. Lo mejor está por venir. Un fuerte abrazo”.

Por su parte NBC Universal Telemundo Enterprises destacó en un comunicado: “En busca de seguir impulsando el liderazgo de Telemundo y la mejor programación al servicio de las audiencias latinas, Sandra Smester se une a la compañía como Vicepresidenta Ejecutiva de Programación y Desarrollo de Contenidos.”

Desde que asumió el cargo, Smester es la responsable de la programación diurna y de horario estelar, la adquisición de contenido, desarrollo y planificación la oferta en la programación, así como del canal de TV Universo.

Valdés tuvo una conmovedora despedida (Captura Instagram: @vengalaalegriatv)

Otra de las salidas que generó incertidumbre en los últimos meses fue la de William Valdés, cuya situación ya aclaró Michelle Rubalcava. Supuestamente, se difundieron versiones en las que se aseguró que el joven habría sido despedido por otro conductor de televisión.

“Pues miren yo tengo otros datos de William, a mí no me han hablado muy bien de él pero no sé, yo no lo conozco, sería de mal gusto de mi parte hablar mal del chavo si no lo conozco ni en mi vida lo he visto en persona, yo supe de su existencia cuando llegó a Venga La Alegría. Pero pues es lo que está pasando en TV Azteca, viene grandes recortes y cambios, la verdad a mí nunca me va a dar gusto que te quiten el trabajo, o sea yo viví el que alguien pudiera que te corrieran y ustedes ya saben la historia”, externó para su canal de YouTube.

