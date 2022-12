Alfonso Herrera viajará a Nueva York para dar una importante conferencia, pero no hablará de RBD

El actor mexicano tendrá una importante participación EFE

Alfonso Herrera ha sido anunciado de manera oficial por La Organización de las Naciones Unidas como uno de los ponentes hispanos principales para encabezar la conferencia de La 5ta. Reunión Anual de la Cumbre de Liderazgo Hispano (HLS). Su intervención como orador se llevará a cabo el próximo jueves 7 de diciembre , teniendo una alta expectativa por el tema y por el renombre que tiene en la industria del entretenimiento.

El actor mexicano será parte de dos eventos que reconocen sus continúas aportaciones al avance y la unificación de la comunidad latina en los Estados Unidos, un tema en la agenda pública que en los últimos años ha generado grandes debates políticos, sociales e, incluso, culturales, por los problemas que enfrentó el mandato del ex presidente Donald Trump y la migración de miles que han buscado el también llamado “sueño americano”.

La HLS celebrará su 5ta Reunión Anual este 7 y 8 de diciembre en las oficinas centrales de la ONU en Nueva York, un evento que reúne a diversos líderes internacionales en su campo, como académicos, CEOs y ONGs con el fin de unificar la agenda hispana en dicho país. Por lo que la colaboración de Poncho Herrera se suma a un trabajo de colaboración que ha tenido con la mayor organización internacional existente desde hace algunos años atrás.

Su colaboración con la ONU es de años anteriores Foto: EFE

El comunicado también ha detallado que la invitación se le ha ofrecido debido a que hablará desde su experiencia de vida de ser latino y cómo continuar con su aportación en el ensalzamiento de la comunidad latina y la hispanidad en Estados Unidos, además hablará de los esfuerzos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), donde es embajador de buena voluntad desde 2020.

“Me siento muy honrado en participar como orador en la Cumbre de Liderazgo Hispano (HLS) y ser parte de los miembros que colaborarán en la unificación de la agenda hispana en Estados Unidos para 2023 y en el futuro”, externó el histrión sobre la invitación.

El ex integrante de RBD además será galardonado por parte la reconocida fundación “We Are All Human”, el próximo 8 de diciembre en el Gotham Hall de Nueva York. Momento honorífico que se le ha otorgado por “la constante participación y activismo de Herrera en pro de la comunidad latina en los Estados Unidos”, algo que será reconocido en dos eventos de talla internacional donde su trabajo también ha tenido impacto, según lo detallado por la institución.

Herrera estará a lado de Dolores Huerta y Joanna Peña-Bickley

U.S. labor leader and civil rights activist Dolores Huerta sits during U.S. First Lady Jill Biden's visit at The Forty Acres, the first headquarters of the United Farm Workers labor union, in Delano, California U.S., March 31, 2021. Mandel Ngan/Pool via REUTERS

La ceremonia que lo honrará anunció que además del ex RBD la sindicalista estadounidense Dolores Huerta y la productora Joanna Peña-Bickley también serán las personalidades homenajeadas con los Hispanic Star Awards 2022 en su segundo evento anual conocido como Gala We Are All Human.

El nombramiento de Herrera como Embajador de Buena Voluntad

Herrera inició su trayectoria con ACNUR apoyando la campaña #ConLosRefugiados, y en 2019 participó en eventos con ACNUR durante las celebraciones del Orgullo LGBTI. Conmovido por los relatos de refugiados y solicitantes de asilo que escuchó en México, Herrera decidió viajar con ACNUR para conocer de primera mano la situación que enfrentan miles de personas forzadas a desplazarse en Centroamérica, siendo en el 2020 el inicio oficial que lo mantiene vigente en su etapa como activista.

El actor dio un emotivo discurso en el 2020 sobre su preocupación por los derechos humanos (Foto: Instagram/@ponchohd)

“Tuve la oportunidad de platicar con mucha gente en el viaje a El Salvador y Honduras. En algunos momentos, tengo que admitir que me sentía un poco rebasado emocionalmente por sus historias, porque realmente había pasado por situaciones terribles. Pero también les preguntaba si había esperanza y todos ellos me contestaban que sí, que por supuesto había esperanza”, dijo Herrera en su nombramiento.

