Maestra calmó a sus alumnos durante balacera en Sonora con canción de Taylor Swift

Alumnos de kinder permanecieron pecho tierra mientras su maestra cantaba tema de Taylor Swift

Una profesora de preescolar cantó durante una balacera en Guaymas, Sonora para calmar a sus alumnos. Al ritmo de la canción Shake it off de Taylor Swift logró que los niños se mantuvieran a salvo bajos sus mesas.

Este 6 de diciembre, las detonaciones de un ataque armado se escucharon hasta un kinder en donde una maestra de inglés impartía su clase, por lo que esta indicó a los niños protegerse debajo de sus pupitres y les pidió seguir la canción.

Lo sucedido quedó registrado en un video en el que se escucha a la docente docente decir a sus estudiantes: “Come on I can´t hear you” (Vamos, no los puedo escuchar) mientras entonaba el coro del tema de la cantante estadounidense.

Maestra en Guaymas calmó a sus alumnos con canción de Taylor Swift durante una balacera. Créditos: @GildardoReal

Hacia el final del video la profesora les expresó “Very good everyone, stay down” (Todos muy bien, mantengánse agachados) mientras los niños permanecían recostados bajo las mesas.

El clip captó la atención en redes sociales, donde cientos de usuarios elogiaron el valor de la mujer y expresaron su indignación hacia la violencia al norte del país. Entre los comentarios están algunos como:

“La maestra puso música, solo de escuchar la balacera asusta a cualquier adulto”, “Aquí en Guaymas cuando pasan las balaceras, las autoridades estatales dicen que son cohetes o carros con el escape abierto” o “Duró la balacera más o menos el tiempo que dura la canción de Taylor Swift”.

Balacera en Guaymas

La balacera, que ocurrió cerca de las 15:00 horas de 6 de diciembre, se trató de un ataque directo, según informó la Secretaría de Seguridad Pública a través de su cuenta de Twitter @SonoraSeguridad.

Hace un momento se recibió alerta por un ataque directo contra dos hombres sobre su vehículo en el municipio de Guaymas. Las detonaciones se escucharon en diferentes puntos, incluyendo una escuela, sin reportarse afectaciones. 1/2 — Seguridad Pública Sonora (@SonoraSeguridad) December 6, 2022

“Hace un momento se recibió alerta por un ataque directo contra dos hombres sobre su vehículo en el municipio de Guaymas. Las detonaciones se escucharon en diferentes puntos, incluyendo una escuela, sin reportarse afectaciones”, informó la dependencia.

Dentro del automóvil en el que viajaban las víctimas de la agresión fueron encontradas encontrados armas de fuego y droga, de acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Sonora.

“En el vehículo en el que viajaban los dos hombres privados de la vida por ataque directo en #Guaymas, servicios periciales de la #FiscalíaDeSonora recolectó un arma larga de rifle de asalto y un arma corta”, expuso la FGJ.

(Twitter @fgjesonora)

Detalló que “además, fue asegurada una bolsa de plástico con narcotico. Uno de los hombres cuenta con antecedentes penales por delitos de robo de vehículo y robo con violencia”.

Fue en ese contexto que la maestra de kinder resguardó a sus alumnos y los calmó con la canción Shake it off. Cabe mencionar que no se trata de la primera vez que se viraliza un video de la forma en que se vive una balacera en territorio sonorense.

Tan solo en octubre de este año, se volvió viral la grabación de una profesora de primaria que tuvo que tranquilizar a un grupo de niños inquietos ante el sonido de las balas durante un tiroteo en Empalme, Sonora.

Maestra de #Empalme hace minutos tratando de tranquilizar a los menores en el suelo mientras pasa la balacera en escuela primaria de la Colonia El Sahuaral



¡Qué impotencia! pic.twitter.com/LiGOz15Q4V — Michelle Rivera (@michelleriveraa) October 20, 2022

“No se muevan, todos abajo”, “No pasa nada, no pasa nada”, “No se muevas por favor”, fueron algunas de las palabras que la maestra mencionó para que su grupo permaneciera pecho tierra.

En esa ocasión también causó revuelo la grabación de una mujer que aseguró a su hijo que los balazos eran “cuetes” para lograr que permaneciera quieto.

