Kunno confesó que estaría dispuesto a hacer para tener una cintura como Thalía

(IG papikunno/ IG thalia)

Kunno es uno de los influencers mexicanos más polémicos, pues suele tener una gran base de fans, pero al mismo tiempo de haters por su peculiar forma de ser. Pero en esta ocasión, el joven dejó a un lado las polémicas y se adentró en un tema más controversial, pues dio a conocer qué procedimientos estaría dispuesto a hacerse para conseguir una cintura como la de Thalía.

Y es que, desde hace un tiempo, Papi Kunno ha mostrado sus deseos por hacer su figura más esbelta e, incluso se ha sometido a procedimientos estéticos de todo tipo para conseguirlo.

Fue así que, durante la alfombra roja de los People Choice Awards, el tiktoker mencionó en primera instancia cómo va su recuperación tras una de sus más recientes intervenciones.

“Hace un año fue cuando me hice el mentón, justo después de este evento hace un año, pero ahorita ya estamos bien definidos y todo”, mencionó ante las cámaras de Eden Dorantes.

(Foto: Gettyimages)

Respecto a los cuestionamientos en cuanto si aún está entre su lista de deseos tener una cintura como la de Thalía, Kunno aseguró que sí, pero aclaró que no está dispuesto a someterse a cirugías para conseguir esos resultados.

“Por lo pronto no hay nada de intervenciones, he hecho durante los últimos seis meses mucho ejercicio y de hecho el día de hoy reduje diez centímetros de cintura. Sí, (quiero la cintura como la de Thalía) ya ando usando muchas fajas para estar bien marcada. Me gustaría tener más cintura y para eso debo cerrarme más las costillas”, destacó.

En cuanto a algunos procedimientos que existen como remover las costillas para marcar más la cintura, Kunno apuntó que -aunque en el pasado lo vio como una opción viable- tras informarse no estaba muy seguro de querer someterse a algo asó.

“De hecho, hace un año que me preguntaron dije que me las quería quitar, pero es muy difícil esa operación. Así que no me las voy a quitar, sino simplemente voy a seguir usando las fajas para seguir moldeando más la cintura. Por lo pronto no (me animaría a quitarme costillas) porque a parte siento que duele mucho y la recuperación es bastante difícil, entonces ya que sufrí una operación y que ya trabajé todos los masajes y eso, quitarme las costillas es complicado”, dijo.

El famoso añadió que actualmente su cintura mide 78 centímetros y continuará trabajando en su persona para conseguir sus objetivos.

“Ahí voy, en fin de año voy a estar en Acapulco, entonces ahí estaré mostrando las fotos. Voy a estar con mi familia y una cena de navidad con Manelyk y Laura Bozzo, muy inesperado pero ahí vamos a estar”, concluyó.

Con poco más de 5 millones de seguidores en sus diversas redes sociales, Kunno se ha convertido en uno de los creadores de contenido con mayor peso mediático en México. Sin embargo, y derivado a sus ya incontables controversias, muchas personas lo han señalado como alguien arrogante y mezquino.

En este contexto, durante 2022 el famoso ha intentado cambiar el discurso con que se dirige a sus seguidores y mostrar un lado más humano y carismático.

