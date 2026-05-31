Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: dónde y cómo inscribirte a partir de este 1 de junio para recibir más de 9 mil pesos

Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá un nuevo periodo de registros a partir de este 1 de junio para que nuevos aprendices puedan iniciar su capacitación laboral gratuita. (Gobierno de México)

Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá un nuevo periodo de registros a partir de este 1 de junio para que nuevos aprendices puedan iniciar su capacitación laboral gratuita.

Cabe recordar que durante los primeros 13 meses de la administración de Claudia Sheinbaum, el programa incorporó a 450 mil nuevos beneficiarios, con una inversión aproximada de 21 mil millones de pesos hasta el 28 de noviembre.

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La iniciativa, que ha contado con la participación de 3 millones 423 mil 461 personas, de las cuales el 58% son mujeres, ha demandado una inversión social acumulada de 158 mil millones de pesos. Para 2026, la meta es integrar a 500 mil jóvenes, quienes recibirán apoyos económicos de manera bimestral.

¿Cómo inscribirse a Jóvenes Construyendo el Futuro a partir del 1 de junio?

El registro a Jóvenes Construyendo el Futuro se llevará a cabo en la plataforma digital del programa (https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/), donde los interesados deberán consultar los espacios disponibles y postularse al centro de trabajo de su elección.

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La apertura de esta convocatoria da prioridad a municipios y localidades con elevados niveles de vulnerabilidad y rezago social. Antes de inscribirse, las personas aspirantes deben revisar el mapa de focalización en la plataforma para asegurarse de que existan vacantes en su municipio y verificar si la convocatoria sigue abierta, ya concluyó o si la meta de atención ya fue alcanzada.

Documentos para registrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro

CURP actualizada

Identificación oficial vigente ( credencial para votar (INE) o pasaporte )

Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua, predial o teléfono, con vigencia máxima de tres meses)

Fotografía reciente a color, con el rostro descubierto, sin alteraciones y sosteniendo la ficha de registro emitida por el sistema

El siguiente depósito de Jóvenes Construyendo el Futuro se realizará el 28 de marzo

¿Cómo son las capacitaciones del programa?

Este año, los participantes reciben un apoyo económico mensual de 9,582 pesos y cuentan con seguro médico del IMSS que cubre enfermedad, maternidad o accidentes laborales. Al finalizar los doce meses de capacitación, obtienen un certificado que respalda las habilidades adquiridas.

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Cada centro de trabajo define jornadas laborales de cinco a ocho horas diarias, distribuidas en cinco días a la semana, y permite elegir entre nueve áreas de especialización: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud.

Si tienes dudas o necesitas aclaraciones sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, puedes recibir atención personalizada a través de los canales oficiales del Gobierno de México. Para ello, llama al 800 841 2020 (de lunes a sábado, de 08:00 a 21:00 horas) o marca el 079, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. También puedes utilizar la plataforma digital y acceder al sistema de Oficinas Virtuales para iniciar un reporte y dar seguimiento a tu estatus en línea.

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