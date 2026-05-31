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Persecución por infracción vial termina con seis detenidos por agresión a policías en Mexicali

Entre los arrestados se encuentran una mujer y un adolescente; el incidente comenzó cuando el conductor ignoró una orden de alto en el fraccionamiento Agave

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(Crédito: Policía Municipal de Mexicali. Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)
(Crédito: Policía Municipal de Mexicali. Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)

Una intervención de tránsito en el fraccionamiento Agaves, en Mexicali, Baja California, terminó con seis personas detenidas luego de que presuntamente agredieran a elementos de la Policía Municipal durante una revisión a una camioneta que circulaba sin placas.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado 30 de mayo, cuando agentes municipales realizaban un recorrido preventivo y detectaron una camioneta Dodge Ram blanca, modelo 2010, que no portaba placas de circulación.

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De acuerdo con el reporte oficial, los policías marcaron el alto al conductor para realizar la inspección correspondiente. Sin embargo, el automovilista ignoró la indicación y continuó la marcha, lo que derivó en una breve persecución que concluyó sobre la avenida De los Mosaicos.

Una vez detenido el vehículo, sus ocupantes descendieron y comenzaron a mostrar una actitud agresiva hacia los agentes. Según la versión policial, uno de los oficiales fue agredido físicamente mientras intentaba explicar el motivo de la intervención.

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Ante la situación, los elementos solicitaron apoyo de unidades adicionales para controlar el incidente y asegurar a los involucrados.

Como resultado del operativo fueron detenidos Jaime N, de 32 años; Gustavo N, de 20; José Antonio N, de 26; Francisca Mariana N, de 22; Jesús N, de 37; y Julio N, de 17 años.

Las autoridades informaron que los cinco adultos fueron puestos a disposición por el presunto delito de resistencia de particulares, mientras que el adolescente fue presentado por faltas al bando debido a su condición de menor de edad.

La camioneta Dodge Ram también fue asegurada como parte de las actuaciones derivadas del incidente.

Posteriormente, los seis detenidos fueron trasladados a la Subcomandancia González Ortega para los procedimientos correspondientes y la determinación de su situación jurídica.

Intentos de evasión durante revisiones de tránsito han derivado en persecuciones y detenciones en Mexicali

El caso ocurrido en el fraccionamiento Agaves se suma a otros incidentes registrados recientemente en Mexicali en los que conductores intentaron evadir revisiones o indicaciones de la Policía Municipal.

En abril de 2026, un automovilista fue detenido tras una persecución que comenzó cuando ignoró una orden de alto emitida por agentes municipales durante un recorrido de vigilancia; el conductor fue interceptado después de varias cuadras y puesto a disposición de las autoridades.

En otro caso reportado durante mayo, policías municipales aseguraron a un hombre que intentó escapar de una revisión vehicular en la zona poniente de la ciudad, lo que derivó en un operativo de seguimiento.

De acuerdo con los reportes de medios locales, este tipo de incidentes suelen originarse por irregularidades detectadas en los vehículos, como la falta de placas, documentación incompleta o posibles infracciones administrativas, aunque en algunos casos las revisiones terminan revelando otros presuntos delitos.

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