Persecución por infracción vial termina con seis detenidos por agresión a policías en Mexicali

(Crédito: Policía Municipal de Mexicali. Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)

Una intervención de tránsito en el fraccionamiento Agaves, en Mexicali, Baja California, terminó con seis personas detenidas luego de que presuntamente agredieran a elementos de la Policía Municipal durante una revisión a una camioneta que circulaba sin placas.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado 30 de mayo, cuando agentes municipales realizaban un recorrido preventivo y detectaron una camioneta Dodge Ram blanca, modelo 2010, que no portaba placas de circulación.

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De acuerdo con el reporte oficial, los policías marcaron el alto al conductor para realizar la inspección correspondiente. Sin embargo, el automovilista ignoró la indicación y continuó la marcha, lo que derivó en una breve persecución que concluyó sobre la avenida De los Mosaicos.

Una vez detenido el vehículo, sus ocupantes descendieron y comenzaron a mostrar una actitud agresiva hacia los agentes. Según la versión policial, uno de los oficiales fue agredido físicamente mientras intentaba explicar el motivo de la intervención.

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Ante la situación, los elementos solicitaron apoyo de unidades adicionales para controlar el incidente y asegurar a los involucrados.

Como resultado del operativo fueron detenidos Jaime N, de 32 años; Gustavo N, de 20; José Antonio N, de 26; Francisca Mariana N, de 22; Jesús N, de 37; y Julio N, de 17 años.

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Las autoridades informaron que los cinco adultos fueron puestos a disposición por el presunto delito de resistencia de particulares, mientras que el adolescente fue presentado por faltas al bando debido a su condición de menor de edad.

La camioneta Dodge Ram también fue asegurada como parte de las actuaciones derivadas del incidente.

Posteriormente, los seis detenidos fueron trasladados a la Subcomandancia González Ortega para los procedimientos correspondientes y la determinación de su situación jurídica.

Intentos de evasión durante revisiones de tránsito han derivado en persecuciones y detenciones en Mexicali

El caso ocurrido en el fraccionamiento Agaves se suma a otros incidentes registrados recientemente en Mexicali en los que conductores intentaron evadir revisiones o indicaciones de la Policía Municipal.

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En abril de 2026, un automovilista fue detenido tras una persecución que comenzó cuando ignoró una orden de alto emitida por agentes municipales durante un recorrido de vigilancia; el conductor fue interceptado después de varias cuadras y puesto a disposición de las autoridades.

En otro caso reportado durante mayo, policías municipales aseguraron a un hombre que intentó escapar de una revisión vehicular en la zona poniente de la ciudad, lo que derivó en un operativo de seguimiento.

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De acuerdo con los reportes de medios locales, este tipo de incidentes suelen originarse por irregularidades detectadas en los vehículos, como la falta de placas, documentación incompleta o posibles infracciones administrativas, aunque en algunos casos las revisiones terminan revelando otros presuntos delitos.