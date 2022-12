“Conozco bien la trampa”: Gibrán Ramírez acusó encuestas a modo en Morena

Gibrán Ramírez acusó simulación en el proceso para elegir al candidato de Morena en Coahuila (Twitter/@Gibranrr)

El politólogo Gibrán Ramírez volvió a criticar al Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Esta vez, aseguró que la encuesta para designar al candidato del partido —de cara a los procesos electorales 2023— en Coahuila, es una simulación.

Previo a que el instituto político fundado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) escoja a la persona que compita por la gubernatura coahuilense, Ramírez Reyes adelantó que se viene una nueva imposición de Morena “absolutamente descarada”.

Además, señaló conocer bien “la trampa de las encuestas de Morena”, pues acusó al partido de manejar las preguntas de tal forma que los resultados arrojen lo que desean, como la designación de Claudia Sheinbaum en 2017 como candidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, recordó.

“Conozco bien la trampa de las encuestas de Morena. Manejan los universos de cada pregunta para que salga como quieren (el caso de Sheinbaum en 2017)”

4. Conozco bien la trampa de las encuestas de Morena. Manejan los universos de cada pregunta para que salga como quieren (el caso de Sheinbaum en 2017). En el caso de Coahuila ni siquiera eso les está alcanzando. Simuladores. — Gibrán Ramírez Reyes🖋 (@gibranrr) December 7, 2022

A través de su cuenta de Twitter, el ex aspirante a dirigir al partido guinda aseguró que todas las casas encuestadoras colocan al senador Armando Guadiana como el favorito para abanderar a Morena, sin embargo, el analista político aseveró que la cúpula del partido busca imponer al candidato.

“Hace 10 días, Morena mandó a levantar encuestas. En un primer ejercicio en todas las regiones salió arriba Guadiana en el conjunto de encuestas. Cinco días después volvieron a levantar, con el pedido de Mario (Delgado) de ponderar la región Laguna”, acusó el también profesor.

Señaló que, luego de que el dirigente nacional de Morena priorizó cierta sección del estado, el ex legislador Luis Fernando Salazar Fernández salió empatado con Guadiana.

Luis Salazar, Ricardo Mejía Bermeja y Armando Guadiana, los aspirantes a la gubernatura de Coahuila por Morena (Twitter)

Por ello, Delgado Carrillo ordenó un tercer levantamiento con el fin de posicionar al tercer lugar, es decir, al subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, de acuerdo con Gibrán Ramírez.

“¿Pero qué necesidad de simular? Me lo contaron encuestadores, que aunque cobran por ello, están apenados de poner la cara en engaños tan burdos”, exhibió el ex secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, no obstante, aseguró que dichas acciones “ni siquiera les están alcanzando”.

Por otro lado, frente a los señalamientos de que el legislador Armando Guadiana enfrenta posibles investigaciones por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero, lo que no lo vuelve el candidato idóneo, Ramírez Reyes apuntó que esa era la cuestión.

Gibrán Ramírez compitió por la presidencia de Morena en 2020 (PEDRO ANZA /CUARTOSCURO.COM)

“Podemos hablar largo y tendido sobre las relaciones políticas de Guadiana y Mejía (se han acreditado en los períodos de Coahuila, muchas de ellas, algunas escandalosas) pero el tema no es ese, sino el fraude de las encuestas”, cuestionó.

“Si quieren imponer, que designen, ¿para qué engañar?”

Por su parte, el también empresario —Guadiana Tijera— desde hace unos meses acusó a Ricardo Mejía y al vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, de poner en marcha una campaña de desprestigio en su contra con el fin de minar sus aspiraciones a la gubernatura.

Fue a través de un desplegado en medios de comunicación que el político se dirigió al presidente de la República, AMLO, a quien indicó que “no se puede permitir” que funcionarios “ocupen las secretarías de Estado con fines electorales”.

AMLO aseguró que no impondrá al candidato de Morena en Coahuila (Gobierno de México)

Entre tanto, el mandatario federal expresó durante su conferencia mañanera del pasado martes que el candidato al gobierno de Coahuila no emanará de una imposición. “Ya no es como antes, de que el presidente ponía al candidato y al gobernador”, aseveró.

