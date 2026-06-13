México

Procesan a tres hombres por desaparición de Daniel Garay Tanamachi, empresario sinaloense

Sigue desaparecido en Guadalajara desde el 17 de mayo donde entró a su departamento con un hombre bebió la mitad de una cerveza y salió con él pero no regresó

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El empresario sinaloense Daniel Garay Tanamachi, de 44 años, desapareció el 17 de mayo en la colonia Country Club de Guadalajara. (Comisión Estatal de Búsqueda de Personas/Redes sociales)
El empresario sinaloense Daniel Garay Tanamachi, de 44 años, desapareció el 17 de mayo en la colonia Country Club de Guadalajara. (Comisión Estatal de Búsqueda de Personas/Redes sociales)

Daniel Garay Tanamachi, empresario sinaloense de 44 años, sigue desaparecido en Guadalajara desde el 17 de mayo, mientras un juez ya vinculó a proceso a tres hombres por su probable participación en el caso y ordenó que permanezcan en prisión preventiva durante todo el procedimiento penal, de acuerdo con la Fiscalía de Jalisco.

El órgano jurisdiccional también fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, según la Fiscalía de Jalisco. Ese periodo será usado para profundizar en el esclarecimiento de los hechos y mantener la búsqueda del empresario, cuyo paradero sigue sin conocerse.

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La resolución judicial se dictó después de que el Ministerio Público reunió datos de prueba en trabajos ministeriales y de campo, según la Fiscalía de Jalisco. Con esos elementos, la autoridad solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión contra Guillermo “N”, Luis Ricardo “N” y Mario “N”.

El empresario salió con otro hombre y desde entonces se perdió la comunicación

La investigación se abrió tras la denuncia por la desaparición de Daniel Garay Tanamachi, de acuerdo con la Fiscalía de Jalisco. La dependencia señaló que el empresario fue visto por última vez en un domicilio de la colonia Country Club, en Guadalajara.

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Las indagatorias establecieron que la víctima salió de ese inmueble acompañado de otro hombre a bordo de un vehículo, según la Fiscalía de Jalisco. A partir de ese momento se perdió toda comunicación con él y se desconoce su ubicación.

La Comisión Nacional de Búsqueda emitió una ficha de alerta nacional con el folio FI26-1FE9FD78B-25F1-489B-8F43-6F63ED91C7B0. La carpeta de investigación en la Fiscalía de Jalisco quedó registrada con el número 29561/2026.

Antes de que hubiera detenidos, la Fiscalía General del Estado de Jalisco y corporaciones federales investigaban el caso bajo la hipótesis de un posible secuestro. Esa línea se sostenía mientras no había avances públicos sobre su localización.

También se conoció que el 17 de mayo Garay Tanamachi asistió a una reunión familiar y alrededor de las 21:00 horas regresó a su departamento en la colonia Country Club. Cámaras de seguridad del edificio lo captaron al entrar al inmueble y, minutos después, al recibir a un hombre desconocido.

Ambos permanecieron dentro del departamento y después salieron del edificio en el vehículo del propio empresario. Desde entonces, su familia perdió todo contacto con él.

Dos imputados enfrentan un cargo y uno fue vinculado con agravante

Durante la audiencia de vinculación celebrada el pasado 10 de junio, el juez determinó vincular a proceso a Guillermo “N” por el delito de desaparición cometida por particulares agravada, de acuerdo con la Fiscalía de Jalisco. En el mismo acto, Luis Ricardo “N” y Mario “N” fueron vinculados por desaparición cometida por particulares sin el agravante.

La autoridad judicial impuso prisión preventiva oficiosa a los tres imputados durante todo el tiempo que dure el procedimiento penal, según la Fiscalía de Jalisco. Esa medida cautelar mantendrá a los acusados bajo resguardo mientras avanza la causa.

El dato central del caso es este: hay tres hombres ya procesados penalmente por la desaparición de Daniel Garay Tanamachi, pero la víctima todavía no ha sido localizada. La investigación judicial ya avanzó contra probables responsables, aunque la búsqueda del empresario continúa abierta.

En los días posteriores a la desaparición surgieron elementos que la familia interpretó como indicios de una privación de la libertad. Un primo de Garay Tanamachi sostuvo que el visitante que llegó al departamento se habría presentado como un cliente potencial interesado en cerrar un negocio.

Ese familiar explicó que Daniel acostumbraba recibir clientes en su edificio para hablar de negocios. Bajo esa versión, una oferta le habría parecido atractiva y por eso permitió el ingreso del hombre a su departamento.

La familia recibió mensajes por <b>40 mil pesos</b> un día después de la desaparición

Cuando los familiares acudieron al departamento, encontraron las luces encendidas, la televisión prendida y dos cervezas a medio consumir. Esos indicios apuntaban a que el empresario no esperaba ausentarse por mucho tiempo.

Un día después de la desaparición, el padre de Daniel y uno de sus amigos comenzaron a recibir mensajes en los que se les exigían 40 mil pesos para participar en un supuesto “proyecto de inversión”. La familia interpretó esos contactos como una señal de que el empresario habría sido retenido contra su voluntad.

Hasta ahora, la Fiscalía de Jalisco sostiene que los trabajos de investigación permitieron ubicar la probable participación de tres personas y llevarlas ante un juez. El paradero de Daniel Garay Tanamachi sigue sin conocerse.

  • Tres hombres fueron vinculados a proceso por la desaparición de Daniel Garay Tanamachi y permanecerán en prisión preventiva.
  • La víctima fue vista por última vez el 17 de mayo en la colonia Country Club, en Guadalajara, cuando salió con otro hombre en un vehículo.
  • El juzgado dio seis meses para la investigación complementaria y la familia recibió mensajes en los que les exigían 40 mil pesos.

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