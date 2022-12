Xóchitl Gálvez pidió a AMLO espacio en la “mañanera” para aclarar polémica de programas sociales

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz (Foto: PAN Senado)

La senadora Xóchitl Gálvez pidió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un espacio en la “mañanera” del próximo 6 de diciembre para aclarar su opinión con respecto a la entrega de programas sociales, tras trascender que la legisladora los quiere eliminar.

La ex delegada de Miguel Hidalgo dirigió un escrito al ejecutivo federal, luego de que este lunes 5 de diciembre el mandatario la mencionó y señaló por presuntamente tener intenciones de desparecer la entrega de apoyos a la población.

“Mi petición es que dé usted la oportunidad de aclarar mi posición respecto a los programas sociales. Solicito un espacio en la misma tribuna desde la cual el día de hoy usted me atribuye comentarios que yo no he vertido en el sentido que se eliminen los programas sociales”, expresó.

Información en desarrollo...

