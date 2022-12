La advertencia de Lorenzo Córdova: el INE hará cumplir la Constitución “le pese a quien le pese”

Lorenzo Córdova respondió a los señalamientos de morenistas, entre ellos, López Obrador (CUARTOSCURO)

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, reafirmó el papel del órgano que preside como garante de la Constitución, en medio de los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Lorenzo Córdova aseguró que la democracia es una construcción colectiva, “no de un solo hombre” El consejero presidente del INE declaró que sólo desde el autoritarismo se puede aspirar a la unanimidad del pensamiento, así como a la subordinación de un dogmática del poder VER NOTA

Esto en el marco de las medidas cautelares interpuestas por el INE en contra de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien fue señalada por presuntos actos anticipados de campaña (con miras a 2024).

Y es que, tras la advertencia del INE, Sheinbaum y diversos políticos se manifestaron en contra de la resolución del órgano electoral y acusaron censura, entre ellos, el presidente de la República, López Obrador, quien se lanzó en contra del INE durante su conferencia matutina de este lunes.

Frente al tema, Córdova Vianello aclaró algunos preceptos de la Carta Magna y sostuvo que el papel del instituto a su cargo es vigilar la democracia.

Reforma Electoral: el informe que Lorenzo Córdova no quería que leyeras, lo exhibió Mier Velazco Desde 2013, el actual presidente del INE señaló que la estructura del Instituto era cara y duplica funciones, ahora, Morena retomó esa argumentación para promover la iniciativa en materia político-electoral VER NOTA

“La Constitución tiene también un sinnúmero de artículos que obligan a las autoridades y si el artículo 134 de la Constitución establece que tienen prohibida la promoción pública, los servidores, tanto locales, como municipales y federales, se tiene que cumplir, y si no se cumple, aquí estaremos las autoridades electorales para hacerlo cumplir, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese”, expresó Córdova.

Durante la firma de compromisos entre los Centros Empresariales de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) del Estado de México, y el INE, el consejero presidente reiteró que su función es salvaguardar el “arreglo político que llevamos a la Constitución”.

Desde la FIL legisladores cerraron filas para ir en contra de la Reforma Electoral de AMLO Durante el panel "¿De reversa por la Reforma? El sistema electoral mexicano a debate", políticos opositores aseguraron que la democracia se encuentra “amenazada” VER NOTA

Asimismo, acusó que si hay alguien que se empeñe en violar la ley, ese partido o gobernantes serán señalados por dichas acciones, “sin excepción y a pesar de los amagos y del acoso de que seamos objeto”, condenó.

El INE consideró que la mandataria local cometió actos anticipados de campaña (Ilustración: Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Y es que, luego de que trascendió la medida impuesta a Sheinbaum Pardo, hasta López Obrador salió en su defensa, pues señaló al INE de presuntamente ir en contra de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, luego de que se ordenó a Sheinbaum deslindarse de la campaña #EsClaudia promovida en bardas y lonas por todo el país.

Desde Campeche, el jefe de Estado mexicano lanzó en contra del árbitro electoral. “El INE no se toca, dicen los conservadores. Es una superestructura del poder, desde luego, de facto, porque de manera evidente, están violando la Constitución, el artículo sexto y séptimo”, indicó Andrés Manuel.

“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe la paz”, leyó AMLO del artículo sexto constitucional.

Así, el tabasqueño afirmó que el Instituto Nacional Electoral cometió censura como parte de una actitud “antidemocrática”.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, aseveró que el órgano electoral defenderá la Constitución (Twitter/@INEMexico)

Por su parte, Córdova Vianello aseguró que la defensa de la democracia no le corresponde únicamente a las y los dirigentes del INE. “Somos todas y todos como individuos, no como titulares de instituciones, no como titulares de organizaciones de la sociedad civil, sino como individuos los que vamos a defender y estamos defendiendo a la democracia; mientras ello ocurra, habrá democracia”.

Entre tanto, ante la notificación enviada por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE a Claudia Sheinbaum el pasado 2 de diciembre, la mandataria dijo no estar de acuerdo y que impugnará.

“El INE demuestra su sesgo, talente antidemocrático y conservador, al ordenarme que en medios de comunicación social y con recursos públicos pida a la ciudadanía que no ejerza sus libertades”, acusó la aspirante a ser la próxima presidenta de México.

SEGUIR LEYENDO: