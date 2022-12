Jaime Rodríguez. “El Bronco”, analizará contrademanda por uso faccioso de la ley en su contra

El exgobernador de Nuevo León se ha enfrentado públicamente contra la administración de Samuel García (Twitter/@JaimeRdzNL)

El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, dio a conocer que se encuentra analizando una contrademanda por el tiempo que las autoridades del estado lo mantuvieron en prisión por presunto uso faccioso de la ley, además de abuso de autoridad.

Fue durante su visita a la Unidad de Medidas Cautelares en la ciudad de Monterrey, donde acudió para cumplir con su primera firma luego de que se le retiró el arraigo domiciliario, que el exmandatario charló con la prensa y detalló su próximo paso judicial que entablará en compañía de su equipo de abogados.

De acuerdo a los detalles que ofreció, el exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) analizará el delito por el que acusará a las autoridades, además de que definirá cuál fue el daño que le provocaron dichas acciones, especialmente en el ámbito de la salud, ya que llegó a estar en terapia intensiva.

“Estoy analizando con el grupo de abogados lo que tengo que hacer porque el daño ha sido mucho. El uso faccioso de la ley para rencores políticos no es bueno o simplemente para distracción no es bueno, no se daña solo a la persona, sino a la familia”, explicó este lunes 5 de diciembre.

Durante su arresto, "El Bronco" presentó complicaciones en su estado de salud (Especial)

Asimismo, Rodríguez Calderón indicó que pese a que fue absuelto por los presuntos delitos electorales que habría cometido durante el proceso electoral de 2018 con las “broncofirmas” para acceder a la candidatura independiente a la presidencia, las autoridades neoleonesas lo mantuvieron en recluido.

Pese a lo anterior, el político confió en que podrá ser exonerado por los demás delitos que se le imputan, entre el que destaca un supuesto desvío de recursos; no obstante, recalcó que él no cometió ningún delito ni ningún fraude durante su tiempo como titular del ejecutivo local.

“No hice nada malo, requisamos la empresa según la facultad que tenía como gobernador, porque estaba en muy malas condiciones y tan estuvo bien que la sigue operando el actual gobierno”

Finalmente, sobre el mismo tema, el exgobernador indicó que las 22 carpetas de investigación de las que habló Samuel García, gobernador de Nuevo León, fueron “inventadas”: “Se buscaron excusas para poder mantenerme preso y unas (carpetas) las hicieron al vapor; las otras, que alguien me denunció porque dije algo como gobernador, de lo cual me disculpé, pues a veces también a uno se le salen las cosas de repente”.

Samuel García y Mariana Rodríguez acusaron presunta venta de infantes en el DIF de Nuevo León durante el sexenio de "El Bronco" (Instagram/@samuelgarcias)

Información en desarrollo...

