“No hay lista VIP”, así tundieron a Xóchitl Gálvez luego de pedir un espacio en la conferencia de AMLO

En atención a su derecho de réplica, la senadora Xóchitl Gálvez, del Partido Acción Nacional (PAN) le solicitó a Andrés Manuel López Obrador un espacio en la conferencia mañanera del 6 de diciembre en Palacio Nacional para aclarar su postura respecto a los programas sociales.

La petición fue realizada por Gálvez Ruiz por medio de una carta que fue recibida por la Unidad de Administración y Finanzas de la Presidencia de la República.

“Mi petición es que dé usted la oportunidad de aclarar mi posición respecto a los programas sociales. Solicito un espacio en la misma tribuna desde la cual el día de hoy usted me atribuye comentarios que yo no he vertido en el sentido de que se eliminen los programas sociales”, puede leerse en el documento firmado por la senadora panista.

Señor Presidente, no se deje engañar, porque si lo hace, corre el riesgo de mentirle a todos los mexicanos.



Es falso que me haya pronunciado por eliminar la pensión para adultos mayores.



Incluso, voté para que estuviera en la Constitución.

Para su sorpresa, dicha solicitud causó una gran controversia en la ciudadanía, pues hubo quienes la criticaron de querer utilizar su posición como funcionaria para entrar “de forma privilegiada” a la conferencia.

“Le informo senadora que para entrar a las mañaneras del Presidente no hay lista VIP”, fue una de las respuestas más populares al escrito de Xóchitl Gálvez.

Juncal Solano, creadora de contenido y simpatizante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lanzó diversas críticas y burlas respecto a la petición de la legisladora opositora. En una de ellas le recomendó que, como todos los integrantes de la prensa, se formara desde temprano en Palacio Nacional para poder ingresar.

“Senadora, la invitamos a formarse desde las 6 am como todos los periodistas y comunicadores. Se van bien abrigada”, escribió en una publicación de Twitter.

Enseguida, compartió una nueva publicación con una encuesta en la que preguntó a sus seguidores si la senadora se levantaría lo suficientemente temprano para llegar a la conferencia.

“Levántate temprano y haz fila como todos los demás!”, “¿Es usted periodista? Es conferencia de prensa y van periodistas”, “Hay que pedir cita con tiempo. No es nomás porque se te ocurrió de repente ir” y “No eres reportera. No te va a dar espacio ahí” fueron algunas de las contestaciones que externaron su desacuerdo con la demanda de la senadora.

Por otro lado, quienes simpatizan con ella le mostraron su apoyo y desearon que el presidente atendiera su solicitud. “Senadora esta usted en todo su derecho por ley el exigir derecho de replica ojalá le den ese derecho mañana, millones de ciudadanos estamos atentos de lo que pase” y “Lo obligas a responderte, porque a los que están ahí como utilería solo los batean” fueron un par de comentarios en este sentido.

Las declaraciones que busca desmentir Xóchitl Gálvez

Durante su conferencia del 5 de diciembre en Campeche, el presidente López Obrador expresó que “acaba de decir la señora Xóchitl Gálvez que ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores”.

En respuesta, la senadora compartió un video en el que calificó dicha aseveración como una mentira: “Yo nunca propuse que se desaparecieran los programas sociales. Lo que yo planteé es que, además del apoyo económico, se proporcionen habilidades y competencias digitales para que, por ejemplo, los jóvenes se inserten a la vida laboral. Como senadora voté a favor para que la pensión de adultos mayores esté en la Constitución”, manifestó.

