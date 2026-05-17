México

Profesor es vinculado a proceso por presunta violación y abuso sexual agravado contra alumna de secundaria en CDMX

Los hechos ocurrieron en la alcaldía Benito Juárez

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Detenido agresiones sexuales adolescente de 14 años alcaldía Benito Juárez CDMX
Detenido por agresiones sexuales contra una adolescente de 14 años en una secundaria de la alcaldía Benito Juárez.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que un juez de control vinculó a proceso a Eduardo “N”, acusado de los delitos de violación agravada y abuso sexual agravado en perjuicio de una estudiante de secundaria de 14 años de edad, en hechos ocurridos en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, la denuncia fue presentada el pasado 18 de febrero de 2026 por la madre de la víctima, luego de que la menor ingresó a un hospital y reveló haber sido víctima de diversas agresiones sexuales presuntamente cometidas por uno de sus profesores.

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Las investigaciones fueron encabezadas por agentes de la Fiscalía capitalina, quienes realizaron entrevistas, así como dictámenes médicos y psicológicos para fortalecer la carpeta de investigación y determinar la posible responsabilidad del imputado.

Según la información oficial, el Ministerio Público reunió los datos de prueba suficientes para solicitar una orden de aprehensión en contra del docente, identificado como Eduardo “N”.

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Fiscalía logra detención

Seguridad pruebas CDMX FGJCDMX
Juez analizó los elementos presentados por la Fiscalía capitalina vinculó a proceso al imputado violación agravada y abuso sexual agravado (Fiscalía CDMX/FB)

La orden fue concedida por un juez de control y ejecutada el pasado 14 de mayo por elementos de investigación.

Tras su captura, el acusado fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Durante la audiencia inicial celebrada el 15 de mayo, el juez analizó los elementos presentados por la representación social y determinó vincular a proceso al imputado por los delitos de violación agravada y abuso sexual agravado.

Además, el juzgador impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que Eduardo “N” permanecerá interno mientras se desarrollan las investigaciones complementarias.

El juez también fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía podrá continuar recabando pruebas y testimonios relacionados con el caso.

La Fiscalía de la Ciudad de México reiteró que continuará con las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y garantizar acceso a la justicia para la víctima y su familia.

El caso ha generado preocupación entre padres de familia y la comunidad escolar debido a la gravedad de las acusaciones y al contexto en el que presuntamente ocurrieron los hechos, dentro de un entorno educativo.

En México, los delitos sexuales cometidos contra menores de edad son considerados graves y pueden alcanzar penas severas, especialmente cuando existe una relación de confianza o autoridad entre el agresor y la víctima, como ocurre en casos donde los imputados son docentes o responsables del cuidado de adolescentes.

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