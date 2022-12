Humberto Zurita contó por qué ocultó su romance con Stephanie Salas

Humberto Zurita y Stephanie Salas se dieron "una segunda oportunidad en el amor" y sus hijos ya conviven juntos (Foto: Instagram)

Luego de que quedara finalmente confirmado el que hasta hace días era un presunto romance entre Stephanie Salas y Humberto Zurita, la pareja compartió un par de fotos derivadas de una “oscura” sesión fotográfica en la que los actores aparecen con lentes de sol y vestidos de piel.

Sobre esta naciente relación sentimental fue Humberto Zurita quien confesó que en un principio consideró mantener en secreto el romance con la artista de 52 años por respeto a la memoria de la fallecida Christian Bach, con quien el actor argentino estuvo casado por alrededor de 30 años.

“Yo (no lo) decía por respeto a Christian (Bach), pero por ahí también escuché que debía tenérselo a Stephanie. Es por respeto a las dos, pero sobre todo al recuerdo de Christian que sigue tan presente, también en el público que nos ha seguido durante tantos años”, contó el actor de telenovelas y teatro a la revista Quién.

Michelle Salas y Humberto Zurita están iniciando una relación después de la separación de la cantante, y el fallecimiento de Christian Bach (Foto: Instagram)

Además, según contó, lo que realmente le interesaba a la pareja, más allá de las especulaciones de la prensa, o los comentarios del público respecto a la diferencia de edades (él es mayor que ella por 16 años), es que los hijos de ambos apoyaran la relación que ya han confirmado.

“Estamos felices y agradecidos con la vida de que embonen las piezas. Creo que nosotros no debemos imponer nada dentro de nuestras familias; ellos lo que buscan para sus papás es lo mejor. Tenemos el apoyo de nuestra familia y es muy importante”, dijo Humberto refiriéndose a sus hijos, Sebastián y Emiliano, y a las hijas de Stephanie, Michelle y Camila.

La relación de todos ellos va viento en popa y ya conviven como una numerosa familia, como en el reciente viaje que disfrutaron en Valle de Guadalupe, Ensenada, Baja California, donde el único que no pude asistir fue Emiliano Zurita, quien se encuentra atendiendo compromisos laborales en Europa.

Hace casi tres años la familia Zurita sufrió la pérdida irreparable de la actriz Christian Bach (Foto: Instagram)

“La pasamos muy bien, las hijas de Stephanie y mis hijos se conocen desde hace mucho tiempo, y a ella la conozco de toda la vida. Ahí estamos armando el rompecabezas”, expresó el actor de 68 años.

Finalmente, el histrión compartió que también sus seguidores en redes sociales se han mostrado felices con la noticia y lo han felicitado por la nueva relación que emprende, ahora públicamente.

“Siento un gran apoyo del público en Instagram. La gente sabe que han pasado ya tres años. Que nos encuentren a Stephanie y a mí juntos y estén contentos, les parezca bien, se los agradezco profundamente”, expresó.

En febrero de este 2022, el actor recordó a su esposa con esta publicación (Foto: captura de pantal/Instagram)

Ya a inicios de octubre pasado, el actor de películas como Travesía del desierto y Canon: Fidelidad al límite había expresado que sus hijos tomaron de buena manera la cercanía de la hija de Sylvia Pasquel a su vida.

“Ellos me quieren ver feliz y contento, y ya no es secreto nada, o sea, Sebastián me hizo una fiesta de cumpleaños en Valle de Guadalupe y yo le dije: ‘oye, voy a llevar a Stephanie’ (su hijo le cuestionó): ‘¿cómo? ¿andas saliendo con Stephanie?... pues traétela’”, recordó para el programa Sale el sol.

Además, Zurita mencionó que Michelle Salas —hija de Stephanie Salas y Luis Miguel— y Camila serían invitadas a la fiesta de cumpleaños; a lo que su hijo respondió:

Hace semanas, Sylvia Pasquel confirmó que Humberto Zurita “es su yerno” tras rumores de relación con su hija Stephanie Salas y lo calificó como "encantador" (Fotos: Instagram/zuritahm/@sylviapasqueloficial)

“Ay, bueno, pues tráete a mis dos hermanas’, no sé si estoy preparado para tener a dos medias hermanas, pero traételas”. Este comentario surgió porque Humberto Zurita declaró que para él es importante compartir su vida con Salas sin importar el pasado de ambos.

“Stephanie tiene dos grandes hijas, Michelle y Camila y tú nomás de ver a las hijas dices: ‘este es el resultado de tu vida, lo demás no importa’, o sea su pasado contra mi pasado... es lo que ella haya vivido y lo que yo haya vivido”, indicó el actor.

