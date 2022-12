Michelle Salas presumió sus vacaciones en la playa junto a Stephanie Salas y Humberto Zurita

Michelle Salas mostró la cercanía entre ella y la nueva pareja de su mamá, Stephanie Salas (Foto: Instagram)

Fue a principios de octubre de este 2022 cuando Humberto Zurita confirmó su noviazgo con Stephanie Salas, luego de varios meses de especulaciones. Así lo dijo el primer actor a Maxine Woodside, cuando la periodista le preguntó por qué no lo había contado antes.

“Lo único que yo te voy a decir es: la amo, punto. ¿OK? Listo. Lo demás, ustedes ahí escriban lo que quieran, digan lo que quieran”.

Pero ahora, casi dos meses después de haber revelado el romance, tanto la integrante de “la dinastía Pinal” como el viudo de Christian Bach se han mostrado muy felices y completamente enamorados. Incluso la madre de Stephanie, Sylvia Pasquel, ya ha confirmado el noviazgo y se ha expresado favorablemente de Zurita.

Durante meses se especuló el noviazgo, pero quedó confirmado a principios del pasado octubre (Foto: Instagram @stephaniesalasoficial//@zuritahm)

Asimismo, la pareja ha sorprendido pues los hijos e hijas de ambos famosos aprueban la relación y ya conviven juntos como una numerosa familia.

“Ellos me quieren ver feliz y contento, y ya no es secreto nada, o sea, Sebastián me hizo una fiesta de cumpleaños en Valle de Guadalupe y yo le dije: ‘oye, voy a llevar a Stephanie’ (su hijo le cuestionó): ‘¿cómo? ¿andas saliendo con Stephanie?... pues traétela’”, recordó Humbero en una entrevista para Sale el sol a principios de octubre de este 2022.

Además, el también productor teatral mencionó que Michelle Salas —hija de Stephanie Salas y Luis Miguel— y Camila Valero serían invitadas a la fiesta de cumpleaños en Valle de Guadalupe, localizada en Ensenada, Baja California; a lo que su hijo respondió:

“Ay, bueno, pues tráete a mis dos hermanas’, no sé si estoy preparado para tener a dos medias hermanas pero traételas”. Este comentario surgió porque Humberto Zurita declaró que para él es importante compartir su vida con Salas sin importar el pasado de ambos.

Michelle Salas, Sebastián y Emiliano Zurita, se han expresado positivamente de la relación entre Stephanie y Humberto (Fotos: Instagram/@michellesalasb/@zuritahm)

“Stephanie tiene dos grandes hijas, Michelle y Camila y tú nomás de ver a las hijas dices: ‘este es el resultado de tu vida, lo demás no importa’, o sea su pasado contra mi pasado... es lo que ella haya vivido y lo que yo haya vivido”.

Ahora, precisamente fue Michelle quien dio muestra de esta convivencia en las recientes vacaciones de la pareja.

La modelo e influencer compartió en sus redes sociales el momento en que su mamá y Humberto caminan por la playa en total tranquilidad. Con lentes oscuros y ropa fresca, se les ve a los famosos voltear brevemente hacia la cámara para seguir su camino en el destino turístico no especificado.

Christian Bach y Humberto Zurita estuvieron unidos por más de 30 años y procrearon a dos hijos, Sebastián y Emiliano (Foto: Getty Images)

En el breve clip que compartió la prima de Frida Sofía Guzmán, se puede apreciar a Stephanie esperando a Humberto al pie del camino en medio de la playa, luciendo un vestido azul holgado, zapatos abiertos de suela baja y sombrero, mientras que al actor de Un retrato de familia viste con una camisa color rosa.

Llamó la atención que la modelo estuvo a punto de caerse después de tropezar por ir grabando la escena, hecho por el que los tres sonrienron y luego siguieron caminando. Con esata imagen cotidiana se confirma que las familias se encuentran en plena integración y felices del amor entre la nieta de Silvia Pinal y el famoso actor.

Michelle Salas muestra el romántico viaje de Humberto Zurita y Stephanie Salas pic.twitter.com/CMWihkIV91 — Lo + viral (@VideosVirales69) November 30, 2022

Destaca que tanto Stephanie como Humberto llevaban ya un tiempo sin compromisos amorosos, cerrando otros procesos como el duelo del actor por la dolorosa muerte de la madre de sus hijos, a quien estuvo unido por más de 30 años.

Por otro lado, ya sea en sus stories o en publiciones de su feed, Michelle Salas ha demostrado todo el amor y cercanía que la une con su mamá. “Siempre estoy feliz si mi mamá está feliz, ley de vida, ley vida”, dijo Michelle a principios de noviembre cuando se le preguntó qué opinaba sobre la reciente relación de su madre con el famoso actor nacido en Torreón, Coahuila en 1954.

