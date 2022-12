El PRD respondió ante el amago de Santiago Creel por su supuesta salida de Va por México

(Foto: Twitter/SantiagoCreelM)

Elizabeth Pérez, diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue cuestionada sobre las declaraciones de Santiago Creel en relación a la condición que le planteó al PRI para continuar en la coalición Va por México y respondió que debe de ser el PAN como partido quien defina si es correcto o no.

Durante una breve declaración a medios de comunicación, la también secretaria de la Comisión de la Reforma Política-Electoral dijo este lunes 5 de diciembre que ella no tiene autoridad en los procesos internos de cada partido que definen sus posturas, pero recalcó la importancia de mantener la coalición Va por México vigente.

“Cada quien sus opiniones y sus decisiones. Deberíamos de preguntarle, en todo caso, al diputado Santiago Creel por qué hace esas aseveraciones”

Ella sostuvo que no es quién para señalar lo que es correcto o no en el quehacer de los otros institutos políticos. “Al final, dentro del Partido Acción Nacional, tienen sus propios mecanismos”, sostuvo ante los periodistas que le preguntaron por las declaraciones de Creel Miranda. Finalmente, señaló que será el PAN quien definirá si “Santiago Creel tiene la razón o no en dar esos comentarios”.

Y es que durante la participación de Creel Miranda en un foro de la Reforma Constitucional en Materia Político-electoral que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizado en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Jalisco, el panista expresó que si el PRI volvía a coincidir con el gobierno federal en una modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la alianza entre PRI, PAN y PRD terminará.

Esto porque el panista, al referirse a la discusión que se establecerá en el Pleno de la Cámara de Diputados el martes 6, donde se reglamentará y votará la Reforma Constitucional de AMLO en materia político-electoral, le dijo a Alejandro Moreno, presidente del PRI, que “si él cede, él sabe que eso se acaba”.

El martes se discutirá la Reforma Electoral (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

“La alianza del Estado de México y de Coahuila es la vida del PRI y de todo el grupo político; es la vida de sus futuros diputados, senadores, gobernadores, es la vida de un partido político. Y esto hay que verlo en un marco más amplio”, refirió durante la FIL, por lo que se desencadenaron numerosas opiniones.

Por ejemplo, Rubén Moreira, líder de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidió al también presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Baja que fuera prudente y mesurado en próximas declaraciones, pues en la medida de esto, la alianza funcionará mejor.

“Nosotros tomamos nuestras decisiones según nuestra convicción y que no creemos haber fallado en ninguna. Estuvimos en contra de la Reforma Eléctrica y lo hicimos por convicción; hoy estaremos en contra de la Reforma Electoral de la misma manera”

Cabe recordar que la intriga que sembró Creel Miranda fue porque el PRI promovió una iniciativa que perpetuaba cuatro años más el control administrativo y operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la Guardia Nacional (GN), algo que coincide con la política del presidente López Obrador, quien pretende que este control sea perpetuo, pero Moreira aclaró la situación.

“Si aprobamos la extensión de la posibilidad de que el Ejército participe en tareas de seguridad, estamos convencidos de que es necesario”

Finalmente, Elizabeth Pérez dijo que temas tan importantes como la reforma electoral es algo que se construye en conjunto y no de manera unilateral, por lo que la unidad y discusión parlamentaria debe de ser tomada en cuenta de manera preponderante y dijo que desde el PRD se comportarán de manera respetuosa ante los mecanismos internos de cada partido.

