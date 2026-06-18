EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 18 de junio: estados y ciudades donde continuarán las lluvias

De las 00:00 a las 03:00 horas, se pronostican chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y rachas de viento en entidades del noroeste, norte, sur y sureste de México.
El Servicio Meteorológico Nacional prevé que durante las primeras horas del jueves persistan lluvias fuertes con descargas eléctricas en localidades de la zona centro del país:
- Puebla (regiones): Angelópolis, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra.
- Tlaxcala (regiones): Poniente, Norte, Oriente, Centro-Norte, Centro-Sur y Sur.
Además, se esperan intervalos de chubascos con descargas eléctricas en:
- Hidalgo (regiones): Valle de Tulancingo, Comarca Minera, Cuenca de México, Altiplanicie Pulquera y Valle del Mezquital.
- Morelos (regiones): Norte, Cuautla y Cuernavaca.
Así como lluvias aisladas en:
- Querétaro (regiones): Bajío Queretano, Sierra Queretana, Valles Centrales y Sierra Gorda.
Asimismo, se pronostican rachas de viento de 30 a 50 km/h en zonas de Querétaro e Hidalgo.
Para este jueves 18 de junio de 2026, se pronostican lluvias y tormentas eléctricas por la tarde en el centro de la República debido al ingreso de humedad.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un amanecer fresco con cielo parcialmente nublado en el Valle de México. Hacia la tarde, la nubosidad aumentará drásticamente, desatando tormentas con acumulados de 25 a 50 mm, descargas eléctricas y posible granizo.
En el resto del país, las condiciones meteorológicas se dividirán entre intensas lluvias regionales y altas temperaturas.