El espectacular look de Rita Ora en los British Fashion Awards 2022

Rita Ora es una cantante británica REUTERS/Henry Nicholls

Los principales personajes de la industria de la moda, música e, incluso, del séptimo arte, asistieron a la alfombra roja de los British Fashion Awards 2022, garantizando una noche llena de looks que navegaron desde la sencillez hasta la extravagancia, siendo Rita Ora una de las estrellas más mencionadas por el atuendo que llevó.

Rita Ora también es actriz REUTERS/Henry Nicholls

La cantante británica asistió al importante desfile de celebridades, que es considerado como los “los Oscar de la moda”, con un vestido rojo transparente que dejaba ver por completo su ropa interior, una fusión de una sola pieza superior en la que los tacones de punta alta y delgada acompañaron a su peculiar maquillaje sobre la zona de los ojos, ya que el resto del rostro mantenía tonos mate y su cabello iba suelto.

Su maquillaje de zona de ojos dio mucho de qué hablar REUTERS/Henry Nicholls

El atrevido vestido de la firma Nensi Dojaka, presentaba un sostén rojo con detalles de corazones metálicos, con la mitad inferior del número con un material de malla muy delgada que exponía su diminuta ropa roja debajo.

De esta manera la también actriz, reconocida por ser parte de la trilogía Cincuenta Sombras, acaparó los reflectores mundiales al sumarse a la tendencia que más de una y uno llevaron al importante evento de moda, que mantuvo impresionado al público del Royal Albert Hall, siendo entretenido por la presentadora de este año, Jodie Turner-Smith.

El atrevido vestido fue hecho por la firma Nensi Dojaka Getty Images

Las primeras reseñas de la crítica profesional, siendo en particular la dada por Vogue UK, le dieron el “visto bueno” a la intérprete de éxitos como Anywhere, Black Widow (en colaboración con Iggy Azalea) o Ritual. Lo cual concordó con los comentarios que internautas le dieron en redes sociales, siendo una de las artistas con mayor de aceptación en la edición 2022 de los British Fashion Awards.

“Las transparencias suelen ser elegantes y no vulgares cuando se hacen cosas así”. “Note de qué manera jugó con su lencería y la transparencia, eso sí es moda y no cae en lo vulgar”. “El maquillaje creo que es lo único que tiene de más, pero el atuendo creo que es sencillamente perfecto”. “De los looks que tenían una estética similar, este es el que más me gustó, no solo por la elección del color rojo, sino también por el maquillaje neutro que no le robo tanto protagonismo a lo de abajo”, escribieron.

El juego de maquillaje ha sido el lado negativo que los críticos le han dado Getty Images

Rita Ora posó a lado de gran personalidades como el ex One Direction Liam Payne, Florence Pugh quien actualmente continúa con el legado de Scarlett Johansson en el UCM, pero con quien llamó más la atención fue con Elena Ora, la hermana de la cantante. Siguiendo la misma tendencia, pero ella en color negro, las transparencias ahora parecen ser un sello especial de la familia.

La tendencia fue recreada por otras estrellas como Valentina Ferrer, la esposa y madre del primogénito de J Balvin, Paloma Elsesser, Simone Ashley en vestido de 16Arlington, la supermodelo Winnie Harlow, Alexa Chung y en particular Kristen McMenamy quien usó una técnica casi idéntica, solo que en tonos sombríos en vestido de la firma Knwls.

La cantante, a lado de su hermana Elena Ora Getty Images

¿Qué son los British Fashion Awards?

Son los galardones concedidos de manera anual por el British Fashion Council (BFC), quien ofrece los premios, los nominados y ganadores de los Fashion Award. Escogidos de manera anual en función de las votaciones que practica un panel de jueces internacionales, formado por más de 1.000 expertos de la industria de la moda.

La cantante deslumbró en internet Max Cisotti/Dave Benett/Getty Im

Una modalidad similar a la que se sigue para la concesión de otra clase de premios, como los célebres Premios Óscar concedidos por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos, en lo que en esta edición se saldó con la entrega de un total de 9 premios en distintas categorías, entre ella la de unos “Leaders of Change” (Líderes del Cambio) dentro de la cual se llegó a reconocer a un conjunto indistinto de un total de 15 diseñadores, marcas, creativos e individuos que durante el último año han compartido su propósito por generar un “cambio positivo” y a mejor dentro de la industria de la moda.

