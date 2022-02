Cuánto ganaba Yordi Rosado en Otro rollo

Con "De noche" Yordi busca habalar de una diversidad de temas: desde la psicología, los oficios hasta las noches de fiesta (Foto: Televisa)

Al hablar de la televisión juvenil mexicana de los años 90 viene a la mente sin duda el programa Otro rollo, que durante casi doce años fue uno de los preferidos del público de la época. Comandado por Adal Ramones, el programa combinaba presentaciones musicales, entrevistas con famosos, sketches y los distintivos monólogos del titular de la emisión.

Una de las secciones mas populares del programa era El reportaje con Yordi Rosado, quien en sus pininos en la televisión presentaba notas de curiosidades, variedad y hasta de denuncia social. La emisión llegó a su fin en 2007, sin embargo sigue siendo un referente en televisión juvenil contemporánea.

El equipo de Otro rollo estaba conformado además por un cuadro de actores: Mauricio Castillo, Gaby Platas, Roxana Castellanos y Eduardo España, que presentaban la parte cómica de la emisión. Pese al éxito del show, el programa terminó y a la fecha se desconocen algunos detalles de la producción.

"Otro Rollo" dejó de transmitirse en mayo de 2007

Ahora, años después, ha sido Yordi Rosado quien recordó su paso por el programa que se hizo popular en México y Centroamérica, y confesó cuánto dinero ganaba por su labor en el late night de Televisa. Fue en el podcast El frasco, conducido por Mau Nieto y Román Torres, donde el también conductor y locutor de radio reveló el salario que percibía cuando formaba parte del equipo de Adal Ramones.

“No estaba tan mal, pero tampoco estaba tan bien, no todos ganábamos lo mismo, yo ganaba por Otro rollo 140 mil pesos mensuales por el programa”, comentó en 2020 a la pareja de comunicadores.

Yordi fue claro en destacar que no siempre percibió esa cantidad, sino que inició en su puesto ganando un salario menor que se fue incrementando al tiempo, además comparó el sueldo que era posible recibirse por aquellos años con el de ahora, destacando que donde más se gana actualmente es en las redes sociales para los creadores de contenido exitosos.

Yordi Rosado y Adal Ramones saltaron a la fama gracias a "Otro Rollo" (Instagram)

El locutor de Exa FM aseguró que en la actualidad existen muchos youtubers que perciben más ingresos que grandes conductores de televisión del ayer:

“Yo creo que algunos (youtubers) están ganando más de lo que ganaron los conductores grandes en su momento; por ejemplo Verónica Castro, el mismo Adal, Marco Antonio Regil; ya no existen esos sueldos, donde existe es en lo digital”, aseguró el también productor de Unicable.

Es por ello que desde hace un par de años, Yordi se ha desempeñado como conductor en uno de los programas más populares que existen en YouTube sobre entretenimiento y personalidades. El canal de Rosado cuenta con poco más de 2.4 millones de suscriptores y a él son invitadas distintas personalidades del medio del entretenimiento que cuentan detalles poco conocidos de su trayectoria en un ambiente íntimo y relajado.

Yáñez hizo varias revelaciones sobre su hijo en una entrevista con Yordi Rosado (Foto: Instagram/@yordirosado)

En conversación con Infobae México, el conductor contó cuál es la fórmula con la que ha conseguido que las celebridades muestren aspectos íntimos de sus vidas en su programa de internet:

“Yo soy una persona muy sociable, por ejemplo el Teletón, yo he ido a todos los Teletones, que son 24 horas, y esas 24 horas no me quedo en el camerino 24 horas a esperar cuando me toca, sino me voy al camerino de uno, platicamos, me voy con otro y así ha sido toda mi vida porque yo soy así.

“Esas cosas sin darme cuenta estaban tejiendo una red de confianza que hoy afortunadamente puedo disfrutar, con algo que es sincero, real, honesto, algo que tengo la gran oportunidad de que me comparten cosas de corazón porque tenemos un nivel de confianza más allá de una entrevista tradicional”, contó en noviembre de 2021.