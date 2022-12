“No le da vergüenza”, así respondió Lilly Téllez un tuit sobre el mal servicio del Metro

Lilly Téllez respondió una publicación relacionada a los incidentes ocurridos en el Metro de la CDMX y a la campaña anticipada de Claudia Sheinbaum (Fotos: Cuartoscuro)

Por medio de la red social Twitter, se viralizó un video compartido por un internauta en el que se aprecia una de las estaciones del Metro de la Ciudad de México de la Línea 7 en la que las instalaciones estuvieron repletas de personas que esperaban abordar un tren, a lo que la senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, le reafirmó la mala administración por parte de la jefa de Gobierno en el transporte público.

“¿No te da vergüenza, Claudia Sheinbaum, tener el Metro en estas condiciones mientras haces campaña con recursos públicos y de manera ilegal?”, fue el comentario que acompañaba el video, a lo que la senadora por el PAN contestó: “No. No le da vergüenza”, respuesta que hasta el momento ha recibido casi 3 mil reacciones, 200 comentarios y 400 veces compartido.

Y es que durante el mes de noviembre y comienzos de diciembre, se estuvieron registrando varios inconvenientes en diversas Líneas del Metro, por ejemplo el suscitado en la mañana del sábado 3 de diciembre, en el que pasajeros reportaron retrasos de hasta media hora en la Línea 9.

¿No te da vergüenza , @Claudiashein , tener el Metro en estas condiciones mientras haces campaña con recursos públicos y de manera ilegal? pic.twitter.com/GsplIhbZI0 — Viviana Hinojosa 🇺🇦 (@Vivianolala) December 3, 2022

A pesar de que se enviaron varios trenes vacíos, los usuarios denunciaron que el servicio continuó siendo malo, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) anunció que los inconvenientes se debieron a que un convoy tuvo que ser retirado para revisión y aseguró que “el avance de trenes es continuo”, lo cual desató la indignación por parte de pasajeros que quedaron varados.

Las estaciones más afectadas fueron: Chilpancingo, Centro Médico y Chabacano, en las cuales se enviaron las unidades desocupadas, sin embargo, los internautas destacaron que los treses se demoraban varios minutos en salir de estaciones como Tacubaya y que además, se quedaban parados a mitad de los túneles.

Otro de los incidentes más recientes registrados en ese sistema de transporte, ocurrió en la Línea 3, la cual va de Indios Verdes a Universidad, las demoras se derivaron de que en la estación Zapata se reportó la presencia de un intenso olor a humo.

No. No le da vergüenza. — Lilly Téllez (@LillyTellez) December 3, 2022

A lo que el STCM informó, sin entrar en detalles, que los retardos de más de media hora y el desalojo se debió a un objeto tirado sobre los carriles, a pesar del aviso, la red social del Metro recibió varias críticas por la falta de aviso oportuno y por la mala administración del transporte de la CDMX por parte de la jefa de Gobierno, ya que los pasajeros quedaron varados y sin conocimiento de vías alternas.

Aunado a ello, el pasado viernes 2 de diciembre el Instituto Nacional Electoral (INE) le ordenó a Claudia Sheinbaum Pardo, detener la campaña en bardas y lonas, a nivel nacional, a favor de las candidaturas presidenciales en 2024.

Instruyéndole a la mandataria capitalina el deslindarse de dichas acciones. A lo que por la tarde del sábado 3, la gobernante dio a conocer un documento que le habría solicitado publicar el organismo, en el que se establecía que tendría que dejar de lado la supuesta campaña electoral anticipada.

Dicha medida, explicó el INE, que se derivaba de las quejas interpuestas por el diputado Jorge Álvarez Maynez, perteneciente al partido político Movimiento Ciudadano, así como diversos ciudadanos, por su participación en supuestos actos anticipados de precampaña y campaña, razón por la que solicitaron medidas cautelares.

