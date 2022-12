Cuánto se gastaron y a qué se dedican los mexicanos que fueron a Qatar 2022

Aficionados mexicanos en el stadio antes del partido de su selección contra Polonia por el Grupo C del Mundial en el estadio 974, Doha, Qatar - 22 de noviembre de 2022 REUTERS/Carl Recine

Con poco más de 100 mil personas, la delegación mexicana fue una de las selecciones que más seguidores reunieron para Qatar 2022, así lo dio a conocer el canciller mexicano, Marcelo Ebrard previo al inicio de la Copa del Mundo durante la inauguración del Centro Qatar.

Ahora bien, ya en la justa mundialista los connacionales que se dieron cita en tierras qataríes acapararon la atención tanto de gente local como de la prensa internacional gracias a la peculiar personalidad y actitud de las y los mexicanos.

No obstante, entre los aficionados del balompié que no tuvieron la oportunidad de viajar hasta tierras árabes para apoyar a la Selección Nacional despertó la curiosidad de saber los precios y ocupaciones de aquellos que sí lograron llegar a Doha y, para disipar dichas dudas, el tiktoker César Vega se dio a la tarea de entrevistar a algunos connacionales.

Los mexicanos que viajaron a Qatar para la Copa del Mundo desembolsaron sus ahorros (Foto: Infobae/@Jovani Pérez)

A través de un video publicado en la popular red social, el tiktoker César Vega documentó la cantidad de dinero que algunos mexicanos y mexicanas desembolsaron para llegar hasta Qatar y disfrutar de la Copa del Mundo.

Fue así como entre la euforia del momento y luciendo elementos característicos mexicanos como la playera de la Selección Tricolor o sombreros, connacionales comenzaron a compartir cuánto gastaron para llegar a la ciudad árabe de Doha, así como la cantidad de días que duraría su estadía.

“Yo gasté 170 mil pesos por 11 días”; “Gasté más o menos como 5 mil dólares por 10 noches”; “220 mil pesos y fueron 7 días”, se escucha mencionar en un inicio a los mexicanos entrevistados por el tiktoker.

Aunque la cantidad de días y dinero varía entre las y los mexicanos que asistieron al Mundial de Qatar 2022, el precio del viaje hasta la ciudad árabe de Doha oscila entre los 100 y los 200 mil pesos mexicanos, aunque se desconoce si dicha cantidad considere las entradas a los partidos y viáticos.

En un segundo video publicado en la popular plataforma de videos, César Vega cuestiona a connacionales sobre sus profesiones o a lo que se dedican para haber logrado ahorrar los ingresos necesarios que les permitiera realizar una travesía tan lejana hasta la ciudad de Doha.

Aunque la mayoría de los entrevistados aseguró dedicarse a diversas ramas de la ingeniería, entre los mexicanos y mexicanas que tuvieron el privilegio de asistir al Mundial de Qatar 2022 también destacaron los comerciantes, empresarios y agentes de bienes raíces.

Tanto el video sobre la cantidad de dinero que gastaron mexicanos para asistir a la Copa del Mundo como el de sus respectivas profesiones generaron gran controversia entre usuarios de redes sociales y es que, mientras algunos internautas se alegraron y felicitaron a sus connacionales, muchos otros no dudaron en evidenciar el privilegio que gozan algunas clases sociales del país que, desafortunadamente, representan a la minoría de los millones de habitantes de México.

“Y yo que no puedo salir de mi colonia porque no traigo para el camión”; “quedarme en casa y ver el mundial desde mi televisor, (priceless) no tiene precio!”; “esta padrísimo conocer otros lugares del mundo , muchas personas dicen que solo gastaron para nada, realmente está cool apoyar la selección”, fueron algunos de los comentarios de internautas.

Adicionalmente, entre los comentarios de los TikToks de César Vega destacaron las bromas acerca de las profesiones de las y los mexicanos que pudieron acudir al Mundial de Qatar 2022:

“Ocupo ingeniero para una relación bonita”; “Los comerciantes, ¿Estudiaron comercio internacional?”; “yo soy ingeniero en sistemas y ando viendo el partido desde mi casa”; “Y yo ingeniero y no tengo dinero ni para comprar una bicicleta”, bromearon internautas.

