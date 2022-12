Mexicano viajó al Mundial con el dinero de su boda

Aficionado de la Selección Mexicana gastó el dinero de su boda para poder ir al Mundial de Qatar 2022. (Twitter/@MarcaClaro)

La Selección Mexicana concluyó su participación en el Mundial de Qatar 2022 de forma temprana, al quedar eliminada en fase de grupos del certamen. Sin embargo, la afición mexicana apoyó al Tri en sus tres compromisos correspondientes del Grupo C: contra Polonia, Argentina, y Arabia Saudita. Muchos fans hicieron un gran esfuerzo para poder viajar al país de medio oriente, vendieron objetos y propiedades, otros sacrificaron hasta su boda, como en el caso de un mexicano que fue entrevistado por Marca Claro.

Marcelo Ebrard confirmó que no hay mexicanos detenidos durante el Mundial de Qatar 2022 Durante el partido de fase de grupos entre México y Argentina se registró un pleito entre aficionados de ambos países en las tribunas del Estadio Lusail VER NOTA

En el video publicado en Twitter, se puede ver que el aficionado viste la playera verde del combiando tricolor y trae un cartel que dice: “Amor, me gasté el $$ de la boda. Llegando a México te explico”. Asimismo, el fanático expresó que valió la pena haber gastado el dinero porque cumplió con uno de sus sueños y que disfrutó mucho la experiencia mundialista.

“El próximo año yo tenía programada mi boda, tenía muchos ahorros, los cuales, como aquí todo está muy caro pues ya me he gastado mucho dinero de esos ahorros. Le digo a mi prometida que nos vamos a casar. A lo mejor va a ser posterior, a lo mejor tendremos que esperar un poco más de tiempo, pero lo vamos a hacer”, explicó.

¿QUÉ HARÍAS CON TAL DE ESTAR EN UNA COPA DEL MUNDO? ⚽🇲🇽



Este aficionado fue a #Qatar2022 con el dinero de la boda y le manda un mensaje a su novia#ClaroEnQatarhttps://t.co/uPNjyA0vCZ pic.twitter.com/eWEL2wyaFw — MARCA Claro (@MarcaClaro) December 1, 2022

Asimismo, el aficionado originario de Morelia, Michoacán, confesó que si su prometida ya no quiere casarse con él después de lo que hizo, significará que no había amor. Aunque se mostró confiado de que su novia Jaz lo entenderá y perdonará.

Turistas mexicanos sufrieron accidente en un tour por las dunas de Qatar En las redes sociales se dio a conocer el momento en que un automóvil experimentó una volcadura cuando se desplazaba en el terreno sinuoso del desierto VER NOTA

“Necesito ahorrar más de dinero, porque aquí todo está muy caro, pero el amor sigue. Yo espero que me comprenda, yo espero que al final no me vaya mandar a la j*d*da, pero ahí estamos y ¡Viva México!”, indicó desde las afueras del Estadio Lusail, previo al encuentro del Tri contra Arabia Saudita.

Finalmente, el michoacano no quiso revelar cuánto dinero había gastado, pero expresó que estaba muy feliz, y aseguró que la boda seguirá en pie: Ya ni la cuenta llevo, dicen que el que convierte no se divierte. Entonces mis tarjetas ya están a tope, pero aquí seguimos. La boda estaba programada en marzo, pero a lo mejor, ahí por diciembre. De que va a haber va a haber”, añadió.

Aficionado mexicano se viralizó por romper su pantalla tras eliminación de México en Qatar 2022

Se hizo viral en las redes sociales un video en el que se ve como un aficionado del Tri golpea su televisión con mucho enojo para después tomar un cuchillo y clavarlo en su pantalla. El motivo por el que el aficionado descargó su furia fue porque la Selección Mexicana no pudo conseguir la clasificación a la ronda de octavos de final de la Copa Mundial. Aunque México derrotó 2-1 a Arabia Saudita en la tercera jornada de la competición, quedó eliminado por dieferencia de dos goles con Polonia.

El seguidor nacional agarró un cuchillo para destrozar su pantalla

En redes sociales criticaron a este fanático que manifestó de manera violenta sus emociones. Lo llamaron Gonzalo, en referencia al aficionado de Chivas que también se hizo viral por pegarle a la pared, debido a que su equipo perdió en encuentro de la Copa MX.

Aficionado mexicano se viralizó por romper su pantalla tras eliminación de México en Qatar 2022 Tras hacerse público el material audiovisual algunos seguidores en redes sociales no estuvieron de acuerdo con la forma en que se desquitó el seguidor Tricolor VER NOTA

“Cómo aficionado al fútbol digo que hay mucha estupid*z en el fútbol. No es posible reaccionar así por algo que no te afecta en lo más mínimo, entiendo la frustración y todas las emociones que genera un partido de fútbol puedes gritar, emocionarte, pero pitan final y le cambias de canal la vida sigue”. “Neuróticos anónimos, si no puedes controlar tu ‘pasión’, no es pasión, es un problema mental”, son algunos comentarios que se pueden leer a través de Facebook.

SEGUIR LEYENDO: