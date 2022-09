“Es Claudia”: apareció otra barda a favor de Sheinbaum, ahora en Xalapa

La propaganda se encuentra en la carretera Xalapa-Banderilla en la colonia 21 de marzo (Foto: Cortesía)

En Xalapa, Veracruz, se dio a conocer que apareció otra barda pintada con la leyenda “Es Claudia”, haciendo alusión a propaganda de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la cual además es aspirante a la candidatura de la autodenominada Cuarta Transformación de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para las elecciones de 2024.

De acuerdo con una fuente consultada por Infobae México, la propaganda se encuentra en la carretera Xalapa-Banderilla en la colonia 21 de marzo. Cabe destacar que hace un par de meses, la jefa de Gobierno fue señalada de realizar actos anticipados de campaña, esto después de que se vieran bardas pintadas con su nombre en diversos puntos de la capital, así como en algunos estados.

Una de estas fue localizada por los vecinos de Xalapa en la avenida Ruiz Cortines por el perfil Al Calor Político en Facebook. Así como en la colonia 23 de marzo, situación que no fue bien recibida por los ciudadanos de la zona; sin embargo, ahí se señaló el uso de lonas propagandísticas.

Sheinbaum es una de las corcholatas de AMLO (Foto: Youtube/GobCDMX)

Sin embargo, usuarios en redes sociales han señalado que no solo en Xalapa está apareciendo propaganda de la jefa capitalina, pues también en Chiapas.

“Oye @Claudiashein, yo no sé porqué en mi rancho (Chiapas) nos están contaminando con tu propaganda, es repulsivo ver tu cara, pero sobre todo tu cinismo para engañar a la gente con tus otros datos”, escribió la usuaria Martiria Félix, quien además adjuntó una fotografía de la lona.

Una de las respuestas denunció que también en Monterrey se encuentra la misma lona. “En Xalapa hay espectaculares en donde se le da las gracias a Rocío Nhale, por construir la refinería dos bocas, como la ven!! Que desfachatez pero hay muchos seguidores que no les vale madres el país”, escribió por su parte la cuenta @ferdy67.

Oye @Claudiashein, yo no sé porqué en mi rancho (Chiapas) nos están contaminando con tu propaganda, es repulsivo ver tu cara, pero sobre todo tu cinismo para engañar a la gente con tus otros datos. pic.twitter.com/s8k3dnKXer — Martiria Félix ❤️ (@martiriafelix) September 6, 2022

Cabe recordar que apenas hace un mes, el pasado 7 de agosto, Sheinbaum viajó a Veracruz para reunirse con el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, con el fin de continuar el desarrollo del proceso del convenio que fue firmado a inicios de año. Las fotografías del encuentro fueron publicadas en la cuenta de Twitter de Sheinbaum.

Asimismo, diversos usuarios destacaron que no solo en esos estados se encuentra propaganda política a favor de Claudia Sheinbaum, sino también en la capital y en el Estado de México, como es el caso de Ecatepec. Esto ocasionó diversas críticas, pues algunos señalaron que se trataba de proselitismo, misma que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha intentado disolver.

La jefa de Gobierno se reunió con el gobernador de Veracruz (Foto: Twitter/@Claudiashein)

Por otro lado, Sheinbaum fue acusada por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta y coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, por supuestamente querer “liquidarlo políticamente”. Esto después, de que Monreal destacó que fue acusado de ser el responsable de la pérdida de alcaldías en la Ciudad de México y señaló que quien había sostenido esto ante el presidente López Obrador fue el gobierno de la CDMX.

Ante esto, Sheinbaum respondió a Ricardo Monreal: “No voy a caer en provocaciones [...] A mí no me interesa entrar en debate interno dentro de Morena, a mí me interesa debatir sobre el proyecto de nación, sobre el proyecto de Ciudad, con los adversarios políticos, esa es la que vale la pena, porque finalmente estamos defendiendo un proyecto de nación”.

