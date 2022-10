Así reaccionaron los hijos de Humberto Zurita a su romance con Stephanie Salas

Humberto Zurita con sus hijos y la novia de uno de ellos (IG: zuritahm)

Humberto Zurita y Stephanie Salas confirmaron su noviazgo recientemente, pero la relación se había mantenido lejos de los reflectores durante un tiempo.

Tras el anuncio, los hijos del actor ya reaccionaron al nuevo amor de su padre, cabe señalar que la madre de Sebastian y Emiliano Zurita es Christian Bach, la artista con quien el actor estuvo casado por más de 30 años.

En conversación con el programa Sale el sol, Humberto Zurita explicó que esta fue la primera impresión de sus hijos:

“Ellos me quieren ver feliz y contento, y ya no es secreto nada, o sea, Sebastián me hizo una fiesta de cumpleaños en Valle de Guadalupe y yo le dije: ‘oye, voy a llevar a Stephanie’ (su hijo le cuestionó): ‘¿cómo? ¿andas saliendo con Stephanie?... pues traétela’”, recordó.

Además, Humberto Zurita mencionó que Michelle Salas —hija de Stephanie Salas y Luis Miguel— y Camila serían invitada a la fiesta de cumpleaños en Valle de Guadalupe, localizada en Ensenada, Baja California; a lo que su hijo respondió:

“Ay, bueno, pues tráete a mis dos hermanas’, no sé si estoy preparado para tener a dos medias hermanas pero traételas”. Este comentario surgió porque Humberto Zurita declaró que para él es importante compartir su vida con Salas sin importar el pasado de ambos.

“Stephanie tiene dos grandes hijas, Michelle y Camila y tú nomás de ver a las hijas dices: ‘este es el resultado de tu vida, lo demás no importa’, o sea su pasado contra mi pasado... es lo que ella haya vivido y lo que yo haya vivido”

Así comenzó el romance entre Humberto Zurita y Stephanie Salas

Aunque el romance comenzó hace poco, las familias de ambos se conocían hace tiempo, pero recientemente Zurita describió de esta manera a su nuevo amor.

Humberto Zurita por fin confirmó que “ama” a Stephanie Salas (Fotos: Instagram/@stepaniesalasoficial/@zuritahm)

“Es una tipa, es una mujer hermosa en todos los sentidos de la palabra, es muy culta, tiene una gran cultura, a mí me encantan las mujeres inteligentes... A mí la gente con cultura, buena plática, optimista frente a la vida...

La relación entre ambas personalidades surgió después del fallecimiento de Christian Bach, quien murió en 2019. Al respecto, Zurita mencionó lo siguiente:

“Eso no se va a acabar nunca, es que eso en mí no tiene un fin, por así decirlo. Es la mujer con la que yo compartí 36 años casi de mi vida, con la que tuve dos grandes hijos, con la que aprendí lo que era el verdadero amor, el respeto, el cariño, la amistad, incluso la sociedad laboral, así que cómo dejarla de lado. Es imposible, ella está siempre en mi corazón”.

Christian Bach y Humberto Zurita Foto: Getty Images

De igual manera, el actor mencionó que la nieta de Silvia Pinal mantenía una amistad cercana con Bach: “No quiero hablar mucho de eso por respeto a Christian, pero Christian era muy amiga de Stephanie, muy muy amiga, incluso yo no lo sabía que eran tan amigas. Stephanie trabajó con nosotros muchas veces, yo la conozco desde muy chiquita, por eso yo nunca voltée a verla como mujer, porque yo le llevo años y cuando Stephanie trabajó por primera vez a nosotros yo creo que tenía 21 años”, dijo.

El actor de 68 años mencionó que trabajó en la telenovela Al filo de la muerte, fue durante ese proyecto que conoció a Silvia Pinal, por lo que la describió como una gran a amiga a quien respeta muchísimo. De igual forma, reveló que tiene una buena relación con Sylvia Pasquel, quien ya había confirmado el noviazgo entre ambos.

