Cuándo y dónde será la Noche de las Estrellas 2022 en CDMX

La edición número 14 de la Noche de las Estrellas 2022 se llevará a cabo este sábado 3 de diciembre en el Zócalo capitalino. Es un evento organizado por Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en colaboración con la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación Ciencia Tecnología e Innovación (SECTEI) del gobierno de la Ciudad de México. Un evento dedicado al público general que contará con más de con 60 actividades relacionadas con la astronomía.

“Se trata de la fiesta más grande de la divulgación de la astronomía en México y quizá de Iberoamérica”, declaró Brenda Arias, de la Unidad de Comunicación y Cultura del Instituto de Astronomía de la UNAM.

En esta edición, el festival abordará las ciencias básicas para el desarrollo sostenible. El programa de actividades iniciará a partir de las 16:00 horas, y culminará a las 22:00. Cabe destacar que la entrada es gratuita, por lo que toda la ciudadanía está invitada para disfrutar y aprender de los cuerpos celestes del universo.

“El Zócalo de la capital del país será la sede de una gran observación del cielo nocturno a través de más de 500 telescopios y una amplia oferta de actividades con 60 carpas que acercarán al público a la astronomía en vivo a través de conferencias, planetarios, talleres y música, subrayó el representante de la SECTEI”, Juan Luis Díaz de León Santiago

La secretaria de cultura capitalina, Claudia Curiel de Icaza, indicó que uno de los objetivos de este evento es “demostrar que la Ciudad de México es un gran lugar de observación astronómica urbana, pues desde nuestros antepasados -para quienes estudiar los objetos celestes era fundamental desde la gran Tenochtitlan y los mayas- esta tarea permitió justamente la construcción y edificación de la ciudad”.

Asimismo, la secretaria de cultura agregó que se prevé que en el evento haya música experimental de improvisación y contemporánea, de artistas como David Bowie, The Beatles, y otros que se han inspirado en el Universo, como Across The Universe y Space Oddity: “Lo que vamos a mostrar son sonidos e imágenes reales y algunas interpretaciones artísticas y visuales de cuerpos de nuestro sistema solar; van a ser ocho planetas y, por supuesto, el Sol”, comunicó.

En tanto, Jesús González, director del Instituto de Astronomía de la UNAM, informó que este evento coincide con la celebración del 2022 como Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, designado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de generar conciencia sobre el papel de las ciencias básicas para el desarrollo de la humanidad y la construcción de un futuro sostenible.

“Habrá la posibilidad de ver la Luna creciente, Marte, Júpiter y Saturno, pero también vamos a ver objetos más lejanos como son los llamados cúmulos globulares, que son grupos de estrellas muy concentradas y muy antiguas tanto en nuestra galaxia, así como la galaxia de Andrómeda y también vamos a ver lo que llamamos nebulosas”, mencionó.

La Noche de las Estrellas es el evento de divulgación científica más grande de América Latina

José Franco, coordinador nacional de la Noche de las Estrellas, apuntó que este evento ha logrado llevar el conocimiento científico a más de 3 millones de personas con la ayuda de casi 60 mil voluntarios, a través de más de 17 mil 500 telescopios con 856 sedes nacionales y 48 internacionales, con actividades inclusivas para personas con discapacidad.

Además, dijo que este evento reunirá a un gran grupo de astrónomos, aficionados, divulgadores de la ciencia, planetarios y distribuidores de telescopios, quienes acercarán a público de todas las edades de manera gratuita a las maravillas del Universo a través de la contemplación del Sol, la Luna, Saturno, Júpiter y algunas nebulosas, entre otros objetos; con más de 60 actividades adicionales como conferencias, proyecciones de planetario, talleres, demostraciones, exposiciones, arte y música.

