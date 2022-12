Conductor de “Sale el Sol” llamó ‘ridícula’ Vanessa Huppenkothen por llorar tras la eliminación de México del Mundial

Vanessa Huppenkothen nació el 24 de julio de 1984; actualmente tiene 38 años. (Foto Instagram:@saleelsol // @vanehupp)

La selección mexicana de fútbol continúa rompiendo corazones, pero no por sus atractivos jugadores, sino por la decepción que constantemente genera en sus millones de aficionados y esta vez no fue la excepción. El equipo nacional terminó con una racha de aproximadamente cuatro décadas de pasar a octavos en justas mundialistas al quedarse a un gol de superar la fase de grupos en Qatar 2022.

“Me mató la Selección”: Vanessa Huppenkothen y su llanto tras eliminación de México en Qatar 2022 La reportera deportiva estalló en lágrimas tras el resultado 2-1 en favor de México en el partido en el que se disputaron su permanencia en el Mundial contra la escuadra de Arabia Saudita VER NOTA

Su desempeño en sus dos primeros partidos dejó mucho que desear, sin embargo, muchos mexicanos guardaban la esperanza de un milagro en su partido contra Arabia Saudita, pero nada ocurrió. En cuando el árbitro terminó el encuentro los aficionados recurrieron a sus redes sociales para compartir la ilusión que se desvanece cada cuatro años.

Vanessa Huppenkothen estalló en llanto tras eliminación de México en Qatar 2022

Tal fue el caso de Vanessa Huppenkothen, una conductora de televisión mexicana que durante su trayectoria ha cubierto varias competencias deportivas. Entre lágrimas confesó que la eliminación de la selección la derrumbó.

“Ya no compren boletos”: viralizaron canción contra la selección mexicana tras eliminación del Mundial Qatar 2022 El músico criticó los supuestos problemas que existen detrás de los futbolistas que representaron al país en la justa mundialista VER NOTA

“Hoy no quise ir al estadio, quería como estar tranquila, sola, viendo el fútbol. Estoy bien triste, la neta sí me dolió un chorro. Ya sé que me veo muy ridícula y ‘cómo lloras por una selección’, pero pues sí, sí me dolió, esta vez sí me dolió mucho. Amo el fútbol, amo a la Selección, amo a mi país, amo verlo jugar”, dijo en un video que subió en su perfil de Instagram.

Se declaró amante del fútbol. (Foto: IG/@vanehupp)

Triste… ya sé, soy una ridícula pero el fútbol es mi mayor amor! Vivo, juego, hablo, comunico fútbol todos los días de vida.

Su sincera publicación dividió opiniones en redes sociales, pues mientras que algunos usuarios de la aplicación empatizaron, otros la juzgaron por dramatizar todo con su llanto. Su video se viralizó y llegó hasta la redacción de Sale el Sol, donde sus colegas se sumaron con fuertes críticas en su contra, principalmente Alex Kaffie:

Bien lo dijo, ridícula. Estamos en un país que está sangrando, que hay otros temas por los que de verdad [vale la pena] estar lacrimógenos y llorando como para que entonces... Ya sé que la selección levanta pasiones, pero me parece muy melodramático, muy ridículo, que habiendo tantos feminicidios, tanta inseguridad, una nimiedad como esa le saque las lágrimas.

El periodista de espectáculos fue respaldado por Johanna Vega-Biestro, quien si bien trató de entender que dicho deporte derrocha pasiones, también consideró que la reacción que tuvo la colaboradora de ESPN fue muy dramática.

El periodista suele estar envuelto en escándalos por sus opiniones sobre diferentes temas del mundo del espectáculo. (Foto: Gettyimages)

“Entiendo que te emocionas, la euforia, pero si te pones así porque la selección perdió [...] le dan demasiada importancia al fútbol, hay mucho que cambiar, obviamente, hay mucho que hacer”, comentó.

Yuridia arremetió contra la Selección Mexicana por su derrota ante Argentina: “Como si todos fueran mis ex” La cantante interrumpió su concierto para reprocharle a los jugadores su desempeño contra los sudamericanos y les dedicó su balada más pegadora VER NOTA

Ana María Alvarado no se quedó callada y mencionó que no solo Vanessa lloró por el resultado, fueron muchos aficionados que se sintieron de la misma manera, entre ellos niños. Aún así concordó en que la conductora fue “exagerada” porque: “En la emoción del estadio si se entiende”.

Finalmente, Gustavo Adolfo Infante no quiso entrar en polémica, pero comentó que también vio a muchos usuarios de redes sociales con lágrimas en los ojos por toda la situación: “Yo no soy apasionado del fútbol en lo absoluto, pero he visto mucha gente que en realidad llora con la selección mexicana”.

Las declaraciones de los colaboradores de Sale el Sol fueron recuperadas en YouTube, donde recibieron comentarios a favor y en contra por su postura sobre los sentimientos de su colega:

“Que no se preocupe Vane, Alemania todavía sigue en el mundial”. “Ay, por favor, o sea si se siente frustración, pero ya estar llorando por eso... como mexican@s lloramos por la violencia, los feminicidios, la pobreza en nuestro país, esos son motivos para conmovernos”. “Totalmente de acuerdo, llorar por eso es ridiculez”.

SEGUIR LEYENDO: