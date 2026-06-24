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Ley seca en CDMX por partido México vs Chequia: estas son las prohibiciones y multas

Con México ya clasificado a dieciseisavos y otra celebración masiva en puerta, las autoridades activan la ley seca en cuatro zonas del centro capitalino

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Ley Seca
La Secretaría de Gobierno publicó el decreto en la Gaceta Oficial horas antes del partido entre El Tri y República Checa en el Estadio Ciudad de México. Ningún establecimiento dentro del perímetro señalado tiene excepción para vender bebidas alcohólicas. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

El Gobierno de Ciudad de México decreta ley seca este miércoles 24 de junio en el perímetro A del Centro Histórico y tres colonias aledañas, con motivo del partido entre la selección nacional y República Checa por la fase de grupos del Mundial 2026, el último que El Tri disputará en el Estadio Ciudad de México antes de avanzar a los dieciseisavos de final.

La semana pasada, tras la victoria de México sobre Corea del Sur, unas 400 mil personas salieron a festejar en las calles. Las autoridades recogieron 40 toneladas de basura. Esa estampida de celebración es el antecedente directo que motivó la medida.

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La prohibición iniciará desde las 15:00 horas

La medida rige en el perímetro A del Centro Histórico y las colonias Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc a partir de las 3 de la tarde. El antecedente: 400 mil personas en las calles y 40 toneladas de basura tras el triunfo sobre Corea del Sur. (x.com/SOBSECDMX)
La medida rige en el perímetro A del Centro Histórico y las colonias Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc a partir de las 3 de la tarde. El antecedente: 400 mil personas en las calles y 40 toneladas de basura tras el triunfo sobre Corea del Sur. (x.com/SOBSECDMX)

La Secretaría de Gobierno publicó el decreto en la Gaceta Oficial de la ciudad. La venta de cualquier bebida alcohólica queda prohibida a partir de las 15:00 horas del miércoles y hasta las 7:00 horas del jueves 25 de junio. La restricción aplica en el perímetro A del Centro Histórico y en las colonias Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

La medida abarca todos los establecimientos dentro de esas zonas:

  • Vinaterías
  • Tiendas de abarrotes
  • Supermercados con licencia
  • Autoservicios
  • Tiendas departamentales
  • Cualquier comercio fijo o ambulante

Es importante señalar que no hay excepciones por tipo de envase ni modalidad de consumo.

Multas de hasta 293 mil pesos para negocios

Ley Seca
El Gobierno capitalino prohíbe la venta de alcohol desde las 15:00 horas del miércoles en el Centro Histórico y tres colonias más. Los negocios que incumplan enfrentan multas de hasta 293 mil pesos; los ciudadanos, arresto de hasta 36 horas. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

Las sanciones para establecimientos comerciales van de 351 a 2 mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a montos de entre 41 mil 175 y 293 mil 275 pesos. A eso se suma la posible clausura temporal del local.

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No obstante, la ley seca de este miércoles mantiene una excepción para el sector restaurantero y de entretenimiento. Restaurantes, salones de fiestas, hoteles, clubes privados, cines, teatros y auditorios con autorización vigente podrán servir bebidas alcohólicas al copeo, siempre que se acompañen de alimentos.

La excepción opera únicamente en el interior del establecimiento. No autoriza la venta para llevar ni el consumo en espacios públicos. Quien salga a la calle con una copa en mano sigue expuesto a las sanciones de la restricción.

Ciudadanos también enfrentan arresto

Quien sea sorprendido bebiendo en la vía pública durante la ley seca se expone a una multa de 21 a 30 UMAs, es decir, entre 2 mil 463 y 3 mil 519 pesos. Como alternativa, las autoridades pueden aplicar arresto administrativo de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas.

Un letrero de 'Ley Seca' en una ventana de tienda, con símbolos de bebidas alcohólicas tachadas, prohíbe su venta. Hombres con camisetas de fútbol pasan.
Vender o consumir alcohol en las zonas designadas del centro de la ciudad puede costar desde 2 mil 463 pesos hasta una clausura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Gobierno no precisó cuántos elementos de seguridad se desplegarán para vigilar el cumplimiento, pero la medida se enmarca en un operativo más amplio para el partido que arranca esa tarde en el Estadio Ciudad de México.

La Selección Mexicana ya está en dieciseisavos

México llega a este partido con el pase a la siguiente ronda ya asegurado. La victoria sobre Corea del Sur le garantizó el avance a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, por lo que una nueva celebración masiva en el centro de la capital es el escenario que las autoridades buscan contener con la ley seca.

República Checa, por su parte, necesita ganar para mantenerse con vida en el torneo. El partido se juega en el estadio que por décadas se llamó Azteca, rebautizado para esta edición del Mundial.

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