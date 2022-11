¿Vivir es un derecho o una obligación?: Salomón Chertorivski presentó la iniciativa de Muerte Digna

(Foto: Twitter/Chertorivski)

Salomón Chertorivski, diputado federal por Movimiento Ciudadano (MC), presentó su iniciativa de Muerte Digna, la cual promueve diversas modificaciones a la Ley General de Salud (LGS) para que toda aquella persona que padezca una enfermedad terminal, alguna lesión sumamente dolorosa e incurable pueda morir de manera digna y sin dolor.

“Mil mortales horas”, así bautizó Lilly Téllez a las reuniones del gabinete de seguridad de AMLO De acuerdo con las cifras oficiales, entre enero y octubre de 2022 se han registrado más de 35 mil homicidios VER NOTA

Durante la sesión ordinaria de este martes 29 de noviembre, el ex titular de la Secretaría de Salud (SSa) expuso, acompañado de Emanuel Reyes , presidente de la Comisión de Salud y abanderado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que en México se cuentan con diversos mecanismos relacionados a aceptar o no tratamientos en faces terminales de enfermedades mortales, pero que no existe ninguno que establezca una muerte digna y sin dolor.

“La muerte llegará en algún momento”, dijo desde la Tribuna y, de acuerdo con él, la manera en que esto suceda debe de ser con toda la dignidad inherente al ser humano, sin sufrimiento y con el menor dolor posible. Explicó que, hasta el momento, se puede ejercer el derecho de acceder a tratamientos que eliminen el dolor, pero esto no es suficiente, pues de las 600 mil personas que lo requieren cada año sólo acceden a ello menos del 3 por ciento.

También, en algunas entidades con una legislación más avanzada, recordó que se puede decidir negarse al sometimiento del tratamiento o de ser internados en algún hospital, esto para adelantar el proceso que irremediablemente lo llevará a la muerte.

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, llegó a México para reunirse con AMLO El mandatario ecuatoriano aterrizó en el AIFA junto a su esposa María de Lourdes Alcivar, y una comitiva de ocho personas VER NOTA

Fue en este punto donde destacó lo relevante de su planteamiento, pues se trata de un paquete de “herramientas que protejan nuestro derecho a una muerte digna sin dolor”. Y aunque parece una medida extrema, refirió que se trata de una salida de emergencia que no necesariamente aplica para todos, pues se trata de tomar una “decisión absolutamente libre y consciente e informada sobre el final de nuestros días”.

Para argumentar la importancia de su iniciativa recordó que el grueso de la población envejece y que la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles va en aumento (cardiopatías, diabetes, etc), por lo que la calidad y tiempo de vida probablemente se verán afectados.

“Muerte digna para quien padezca una enfermedad terminal, sufren una enfermedad o lesión intensamente dolorosa o agoniza”

MC busca que se legalice la muerte digna en México Video: Infobae México

Al respecto, insistió en que la decisión debe de ser personal, autónoma, informada y bajo la asistencia del personal de salud. Esto quiere decir que la Muerte Digna debe de ser una decisión que se debe de tomar antes de estar en una situación donde el dolor intervenga en el criterio del ciudadano que desee ejercer ese derecho.

Javier Trujillo renunció a la Senasica tras criticas de AMLO La renuncia se da en el contexto de brote de gripe aviar que hay en cinco granjas en los estados de Jalisco, Sonora y Nuevo León VER NOTA

Aunque no las especificó, dijo, al final de su participación, que se deben de establecer reglas claras, con procesos verificados por especialistas; sin embargo, un gran tema que le faltó por tratar en la Cámara fue la objeción de conciencia, misma a la que podrían apelar los médicos para no aplicar la Muerte Digna.

Respecto al ejercicio consciente de la Muerte Digna, en entrevista exclusiva para Infobae México, Salomón Chertorivski dijo que la propuesta es una salida llena de dignidad cuando sean casos de enfermedades terminales, sin posibilidades de mejora ni cura y cuando el dolor sea insufrible.

Una vez aprobado esto, será trabajo del sistema de salud pública garantizar el acceso a este derecho, por lo que se hará mucho hincapié en la capacitación, la información y la construcción de una cultura diferente sobre el concepto de esta libertad individual, misma que abarca desde “el libre desarrollo de la personalidad hasta la posibilidad de terminar con la vida”.

SEGUIR LEYENDO: