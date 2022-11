Metro CDMX: reportaron retrasos y fuerte olor a humo en Zapata

Por más de 30 minutos quedaron pasajeros del Metro en estación Zapata (Twitter @V3lascoMx/@SAGMAU)

Una vez más usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) reportaron fallas en el servicio. En esta ocasión hubo retrasos en la Línea 3 que va de Indios Verdes a Universidad debido a un incidente en la estación Zapata.

Este 30 de noviembre pasajeros compartieron en redes sociales que quedaron varados más de media hora en un túnel de Zapata, donde percibieron un intenso olor a humo, por lo que sospecharon de un corto circuito.

“Hay una falla en la línea 3 del metro, por un corto circuito en la estación zapata, llevamos más de 30 minutos detenidos, y no saben cuánto tiempo se tardarán en arreglar el problema #MetroCDMX” y “@MetroCDMX la línea 3 nos dejó en la estación de zapata en medio del túnel y huele a quemado” fueron dos de los reportes en la red.

Hay una falla en la línea 3 del metro, por un corto circuito en la estación zapata, llevamos más de 30 minutos detenidos, y no saben cuánto tiempo se tardarán en arreglar el problema #MetroCDMX — BanAnna🍌 (@AnnaMya12) November 30, 2022

Incluso se dio a conocer que la estación fue desalojada. “Desalojo en estación zapata por aparente corto circuito (humo por incendio no confirmado)”, mencionó la usuaria @ValeryC_987·

También la estaciones aledañas fueron evacaudas, según reveló el usuario @cess_up, quien escribió: “No habra servicio en linea 3 del metro, nos acaban de sacar del vagón y mencionan que puede tardar en restablecer el servicio. Video de la estación Centro Médico”.

“Línea 3 detenida en su totalidad @MetroCDMX 40 minutos entre niños héroes y hospital general” fue otro de los comentarios que reveló que lo ocurrido en Zapata afectó a toda la línea verde.

El servicio del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro continúa presentando fallas (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

Lo que también desató críticas fue la falta de un aviso oportuno por parte del Metro, ya que esta vez no advirtieron en redes sociales para que los usuarios pudieras buscar vías alternas.

“@MetroCDMX a ver, ya sabemos que el sistema está colapsando, pero porque no poner Línea 3 TOTALMENTE PARADO! Para que nosotros podamos tomar decisiones antes de abordar y no perder tiempo que no tenemos”, fue una de varias quejas.

Sin entrar en detalles, el STCM informó que hubo un incidente debido a un objeto tirado sobre carriles. Guillermo Calderón, director del STCM, señaló: “Se normaliza el servicio en todas las estaciones de la Línea 3, después de que personal del sistema atendiera una avería por probable objeto en vías. Se agiliza la circulación de los trenes”.

Se reportó una gran nube de humo en la estación Guerrero, Línea B del Metro (captura de pantalla/Twitter)

Se trata de la segunda situación de este tipo en lo que va de la semana. El lunes 28 de noviembre se reportó un incendio en la estación Guerrero de la Línea B del Metro.

En ese caso fue un objeto metálico lo que provocó el humo en uno de los convoys. Fue necesario un corte de corriente eléctrica y la intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

El hecho quedó captado en imágenes y videos del interior de la estación en donde se observa a decenas de personas cubriéndose nariz y boca frente a la nube negra, mientras que algunas más corrían para resguardarse frente al sonido de detonaciones.

Estamos muy cerca de concluir el proyecto Metro Energía, la subestación eléctrica más moderna del país. Iniciamos el proceso para suministrar energía a las líneas 1, 2 y 3 del Metro. Les muestro. pic.twitter.com/1suBsHalsi — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 30, 2022

Pese a las críticas Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, ha celebrado los avances en proyectos del Metro como el de la Línea 1.

“Vamos muy avanzados en la modernización de #LaNuevaLínea1. Hoy visitamos la estación Candelaria donde se reparan e impermeabilizan los muros del túnel para evitar filtraciones y la estructura de la estación se renueva”, mencionó el 26 de noviembre.

También anunció: “Estamos muy cerca de concluir el proyecto Metro Energía, la subestación eléctrica más moderna del país. Iniciamos el proceso para suministrar energía a las líneas 1, 2 y 3 del Metro”.

