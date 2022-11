Diputada de Morena pidió quitar a Ricardo Monreal de la coordinación en el Senado por “falta de disciplina”

María Clemente pidió a Morena quitarle a Monreal la coordinación en el Senado (Fotos: Archivo//Facebook/MARIACLEMENTEMX)

Las declaraciones del senador Ricardo Monreal Ávila sobre su acercamiento con la oposición rumbo al proceso electoral del 2024 siguen generando polémica entre los integrantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a tal punto que ya se pide que sea retirado de la coordinación de la bancada.

Fue la diputada federal del partido guinda, María Clemente García Moreno, quien el pasado martes 29 de noviembre solicitó a los senadores quitar la coordinación de la bancada morenista en la Cámara Alta a Monreal Ávila.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora declaró que los integrantes del partido deben seguir un ejemplo de disciplina y que claramente el senador no ejerce.

¿Y a qué hora los @MorenaSenadores van a quitarle la coordinación a @RicardoMonrealA? La militancia necesita ver disciplina como ejemplo, no basta su opinión, ejerzan la soberanía del Grupo Parlamentario. — María Clemente | Gatúbela 😽🇲🇽 (@MARIACLEMENTEMX) November 29, 2022

Y es que el pasado 26 de noviembre, el coordinador de Morena en el Senado de la República reveló que ha mantenido pláticas con el bloque opositor con respecto a su posible candidatura presidencial en 2024.

Durante una conferencia de prensa en Madrid, el legislador morenista fue cuestionado respecto a las versiones de que podría ser candidato presidencial de la oposición.

Ricardo Monreal reveló que ha mantenido pláticas con el bloque opositor con respecto a su posible candidatura presidencial en 2024 (Foto: Twitter / @SantiagoCreelM)

En respuesta, Monreal Ávila señaló: “Estoy en ese proceso de definición. No está tomada la última y siempre he tenido reuniones con distintos dirigentes, como lo hago siempre (…) No es de ninguna manera, ni vergonzoso ni tampoco clandestino; abiertamente, y tengo buena relación con toda la oposición. Y obviamente con los dirigentes de Morena, de donde provengo también”.

Ricardo Monreal y su posible ruptura con Morena

AMLO señaló que quien acuse falta de democracia por no ser elegido en encuestas para algún cargo, puede “seguir su camino” (Foto: Twitter/@RicardoMonrealA)

Cabe señalar que durante la manifestación convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el pasado domingo, simpatizantes de la Cuarta Transformación (4T) calificaron de “traidor” a Ricardo Monreal.

Además, ante su ausencia en la movilización y sus constantes denuncias respecto a una falta de “piso parejo” en Morena rumbo a la elección presidencial, AMLO señaló que quien acuse falta de democracia por no ser elegido en encuestas para algún cargo, puede “seguir su camino”.

“Quien apuesta a la división pues no tiene convicciones, o quien asumiera una postura de que ‘no salí pero’, entonces utilizando cualquier argucia, cualquier pretexto, diga no hay democracia en Morena, es lo mismo, yo no puedo soportar eso y se va”, manifestó en su conferencia matutina del 28 de noviembre.

Mario Delgado reconoció que hay un evidente “rechazo y repudio” hacia Ricardo Monreal por parte de la militancia (Foto: Twitter/@RicardoMonrealA)

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró por la tarde que hay un evidente “rechazo y repudio” entre los integrantes del partido con el senador, por lo que si desea obtener la candidatura presidencial del partido para 2024, deberá reconciliarse con los militantes.

“Ayer tuve muchas manifestaciones de rechazo a las actitudes o declaraciones del senador Monreal (…) Insisto, noté un gran repudio, un gran rechazo, un gran enojo de la militancia hacia el senador”, subrayó Delgado Carrillo.

El dirigente del partido guinda sostuvo que Monreal Ávila no será descartado como posible candidato a la presidencia de México por Morena, no obstante, indicó que “él tendría que hacer un esfuerzo extraordinario de reconciliación con los simpatizantes y militantes” del movimiento.

“Nosotros como partido no lo vamos a descartar, pero evidentemente si quiere participar en el proceso de selección del candidato del 24, sí tendría que iniciar un proceso, así como él dice, de reconciliación nacional con la militancia de Morena, donde él necesita una reconciliación”

