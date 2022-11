Gaby Spanic fue demandada por su ex cuñado por daño moral

Ademar Nahum denunció a Gaby Spanic por haber dicho que el pudo haber estado detrás del ataque a su hermana, Daniela, quien fue esposa del empresario (Instagram/@gabyspanictv)

Ademar Nahum, exesposo de Daniela Spanic, reveló que demandó a su excuñada Gaby por haberlo señalado de presuntamente haber mandado golpear a su hermana el pasado octubre. El empresario levantó tres querellas en contra de la actriz.

El excuñado de Gabriela Spanic confesó que está cansado de las acusaciones que la actriz ha hecho en su contra, principalmente porque recientemente la protagonista de La intrusa lo señaló como posible responsable de que Daniela fuera golpeada en la cabeza.

Nahum dijo en el programa Ventaneando que presentó ante las autoridades todos los videos en los que Gaby dio a entender que él estaba detrás del ataque a su gemela.

“Yo ya denuncié penalmente, ya denuncié en lo familiar y ya denuncié por daño moral. ¿Qué busco con esto? Que si la señora tiene pruebas de todas las difamaciones que ha dicho, las presente”

Pese a que la prensa ha insistido en preguntar a Daniela si ella considera que su exesposo fue el culpable del atentado que sufrió, ella prefiere no contestar (Twitter/@DaniSpanic)

Y es que luego de la agresión de la que fue víctima Daniela, la histrionisa aseguró que habría sido algo premeditado y, además, las únicas personas que sabían en dónde estaba su hermana serían el chofer de su gemela y el empresario, era quien le pagaba al conductor.

Ademar Nahum agregó que con estas denuncias también pretende hacer que Gabriela ya no acuse a más personas supuestamente sin razón, pues también habría recopilado los videos del momento en que su excuñada señaló a otras personas de presuntos delitos in tener las pruebas necesarias.

“Ya se acabó el juego mediático donde sale a gritar, a insultar, a difamar simplemente porque se le antojó, y no a mí, hay mucha gente ofendida (...) Yo creo que voy a defender todo eso, todo eso ya está notarizado, todo lo que salió en videos, los señalamientos hacia mí”, dijo Nahum.

Actualmente, según el empresario, de las tres denuncias que hay contra la histrionisa, en algunas de ellas Daniela estará implicada debido a que en sus declaraciones la tuvo que mencionar, no obstante, no denunció a su exesposa dado que ella en ningún momento lo acusó del ataque que sufrió.

“Daniela no hizo un ataque directo a mi persona como lo hizo la señora Gabriela, que ahora dice que no lo dijo, que ella solamente dijo que suponía, o sea, manipulando a su manera”

Aunado a esto, Ademar Nahum hizo hincapié en que la protagonista de La usurpadora ha llevado a que Daniela lo acuse de presuntos delitos que no habrían ocurrido, como cuando en 2018 la exactriz lo denunció por violencia familiar.

“Es una tristeza cómo está manipulando a Daniela para que el mundo le dé la razón de algo que no tiene”, defendió el excuñado de Gaby Spanic.

¿Qué le pasó a Daniela Spanic?

El pasado 20 de octubre Gaby Spanic difundió en sus redes sociales que su gemela habría sido agredida físicamente cuando acudió a los Juzgados Familiares para realizar un proceso legal relacionado con su divorcio con Ademar Nahum.

La histrionisa dijo que Daniela fue golpeada por un señor como parte de un “atentado de homicidio” y no habría sido socorrida por el chofer que la llevó, mismo que fue contratado por Nahum.

Por su parte, Daniela no quiso señalar al padre de su hija como responsable del supuesto ataque premeditado, pero sí cuestionó la actitud que habría tomado su conductor porque Estuve ahí llorando y llorando, y del otro lado estaba el chofer, pero no hizo nada (...) el chofer estaba ahí al lado mio y no tomó fotos ni nada”, dijo en un encuentro con la presa.

