La hermana de Gaby Spanic teme por su vida

Daniela aseguró que la agresión sí habría sido premeditada, pues fue en lugar en donde le realizaron un operación en 2008 (Foto: Instagram/@danispanicoficial)

Luego de haber sido agredida la semana pasada, Daniela Spanic, gemela de Gaby Spanic, negó que se haya tratado solamente de un zape, como lo dijo su exesposo, Ademar Nahum, sino que habría sido un golpe premeditado, por lo que confesó que teme por su vida.

El pasado 20 de octubre Daniela fue golpeada en la cabeza cuando se presentó a los juzgados familiares para presentar un desacuerdo sobre el arreglo que mantenía con su exesposo por su divorcio. La exactriz tuvo que ir al médico debido a que presentó un fuerte dolor, pero su expareja negó que en realidad ella haya sufrido de un ataque grave.

En entrevista con Ventaneando, Ademar Nahum aseguró que Daniela habría recibido únicamente un zape de un indigente que iba caminando por la calle, manoteando, por lo que puso en duda las declaraciones tanto de su exesposa como de su hermana Gaby. Aunado a ello, mencionó que el chofer que se hacía cargo de transportar a Daniela había estado atento a toda la situación y habría sido testigo de que inmediatamente recibió atención médica.

Sin embargo, en un encuentro con los medios que sostuvo este 25 de octubre, Daniela recordó que sí recibió un golpe fuerte, que no recibió ayuda del chofer pese a que él vio la agresión y el apoyo médico que recibió en ese momento fue de una mujer que la vio mal luego de ser atacada.

“De repente me da un golpe aquí muy fuerte (en la nuca), demasiado fuerte, y yo me puse a llorar. Después vino una muchacha que me quería ayudar, me dijo que era doctora y me dio un paracetamol. Estuve ahí llorando y llorando, y del otro lado estaba el chofer, pero no hizo nada (...) el chofer estaba ahí al lado mio y no tomó fotos ni nada”

La exactriz hizo hincapié en que ya no quiere que el chofer, el cual está contratado por Nahum y está siempre en contacto con él, siga trabajando para ella, pues además de lo sucedido, le falta al respeto y no cumple con lo que ella le pide.

“El chofer mio hace lo que le da la gana, me falta al respeto y yo no quiero más a ese chofer. Llega a la hora que le da la gana, yo me he quedado en la casa y mi hija también (por culpa) del chofer”, dijo la hermana de Gaby Spanic. Agregó que en los últimos días ya no ha permitido que él la lleve a donde necesita.

Aunado a ello, negó que la persona que la atacó fuera un indigente, pues ella lo vio bien vestido y limpio. “Era un hombre que tenía una camisa blanca, no estaba sucia, unos jeans normales, unos tenis normales y el cabello medio largo”, dijo. Agregó que tampoco piensa que le hubieran dado un zape accidental porque le pegaron directamente donde fue operada 14 años atrás.

Por ello es que los médicos que la están atendiendo le dijeron que está muy hinchada, su mánager recalcó que le diagnosticaron un esguince y por ello está tomando medicamento. Aunado a ello, debido al derrame que sufrió, le tienen que hacer un nuevo estudio para saber si el golpe podría generarle repercusiones en esa zona.

Gaby se convirtió en una de las primeras en asegurar que esta agresión a su hermana se podría relacionar con Ademar Nahum, pero él se ha esforzado en negarlo (Foto: Twitter/@DaniSpanic)

Pese a la insistencia de los medios para que Daniela hablara sobre quién fue la persona que posiblemente la agredió, ella no quiso señalar a algún posible atacante, así como tampoco quiso entrar en detalles sobre su relación con Ademar.

No obstante, al ser cuestionada sobre si teme por su vida luego de este golpe en la cabeza que recibió, ella confesó que “la verdad que sí”.

