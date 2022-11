El PVEM negó aliarse con Va por México y reafirmó su apoyo a la Reforma Electoral

El coordinador del PVEM en San Lázaro, Carlos Puente Salas, destacó que su partido siempre ha estado con los proyectos de Andrés Manuel y la nueva Reforma no será la excepción. (Infobae)

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aclaró que no hay ninguna intención de unirse a la alianza de la oposición Va por México y reafirmó su respaldo al presidente Andrés Manuel Lopéz Obrador

y su Reforma Electoral.

De acuerdo al diputado Carlos Alberto Puente Salas, el partido ecologista ha mantenido su postura desde el inicio y negó que haya una “negociación de votos” con Morena para apoyar o no la iniciativa en materia electoral del mandatario tabasqueño según los rumores.

“No estamos negociando nada. Lo dejo muy claro, de ninguna manera, porque se ha prestado hasta la especulación, porque se ha llegado a nivel de que dicen que podríamos estar valorando irnos a la alianza de la oposición(...) siempre hemos sido muy definidos y no creo que en este caso vaya a ser la excepción. Hoy refrendamos nuestro compromiso con el presidente de la República, Andrés Manuel Lopéz Obrador”, mencionó el diputado del PVEM en conferencia.

Y es que este 28 de noviembre, la bancada de Morena echó para atrás un supuesto acuerdo con el Partido Verde en donde se pedía que a cambio de votar a favor de la Reforma Electoral también se apoyaría la iniciativa ecologista con respecto a las cobranzas en las empresas para sus trabajadores. Proyecto que se consideró como “abusivo” y “chantaje” por integrantes del partido guinda.

El PVEM negó haber negociado con diputados de Morena para apoyar la Reforma Electoral de AMLO (Gobierno de México)

La iniciativa del PVEM pretendía ser votada antes de la discusión (ahora aplazada) de la Reforma Electoral por la Comisión de Hacienda. Sin embargo, los morenistas expresaron su descontento y se retiró de la orden del día en la comisión.

El proyecto impulsado por el Partido Verde, a grandes rasgos, pretende que los patrones o empresas descuenten a las y los trabajadores “parcialidades de créditos” que fueron solicitados antes de entregar el salario. La propuesta se sumó al paquete aprobado en marzo por la Cámara de Diputados sobre las normas de Títulos y Operaciones de Crédito. Sin embargo, por críticas y señalamientos quedó congelada.

A propósito de la discusión, el presidente Andrés Manuel señaló en su conferencia del 18 de marzo que no creía que el paquete aprobado o alguna iniciativa con respecto a éste fuera aceptado, ya que lo consideraba como injusto y no viable.

En la misma conferencia de este 29 de noviembre, el ecologista Carlos Alberto Puente mencionó que los rumores creados, con respecto al intercambio de votos entre Morena y el PVEM para las respectivas iniciativas, son falsos y puntualizó que siempre ha estado a favor de los proyectos del presidente AMLO.

“Es falso. Yo no he pedido nada para transitar en ello. Lo dejo muy claro. Porque nuestra definición ha estado clara y ha sido sin titubeos. El domingo acompañamos al presidente en la marcha que celebra cuatro años de su gobierno, pero que nosotros vemos, de manera muy clara, que es un momento de definiciones políticas y el momento de reafirmarlas y de saber quien está de este lado y quien no. Así lo hicimos el domingo y lo vamos a seguir acompañando en la Cámara de Diputados”, expresó el funcionario del Partido Verde.

Mientras tanto el debate en torno a la Reforma Electoral se pospuso una semana más. Acción que fue criticada por la oposición quien manifestó su molestia. Además mencionaron que la iniciativa del presidente no alcanzará los votos suficientes para ser aprobada.

