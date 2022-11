Tatiana Clouthier aplaudió informe de AMLO días después de hablar de su “divorcio” de la 4T

Tatiana Clouthier envió un guiño a la 4T tras su renuncia (Presidencia)

Este domingo 27 de noviembre, el presidente de México —Andrés Manuel López Obrador— lideró una marcha de 6 horas y presentó su informe por sus cuatro años de gobierno, el cual fue aplaudido por la ex secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

Pese a que en las últimas horas circuló un video en el que la ex diputada federal declaró que, pese a renunciar en octubre, quería hacerlo desde agosto, este domingo compartió imágenes a través de sus redes sociales la manifestación a la que convocó el mandatario.

“Que se escuche fuerte y claro... dice @lopezobrador_: hemos aumentado el presupuesto público y las participaciones a los estados en un 50%, sin distinción de partidos que gobiernan”, redactó por medio de su cuenta de Twitter.

Que se escuche fuerte y claro...dice @lopezobrador_: hemos aumentado el presupuesto público y las participaciones a los estados en un 50%, sin distinción de partidos que gobiernan. — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) November 27, 2022

Además, la ex secretaria de Estado retuiteó imágenes de la movilización que congregó a miles de simpatizantes. Sin embargo, durante su participación en una plática en la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) suscitada el pasado 24 de noviembre, Clouthier reveló que no asistiría a la marcha de AMLO.

“No hay conejo. Lo que dije es lo que es y lo comenté con el presidente. Lo comenté con el presidente de la República, desde el 26 de octubre le dije, fui a ver unos pendientes con él y le dije: ‘Presidente, se me hace que ya se me acabó el tiempo donde te puedo sumar, me quiero ir’”, reveló la hija del ex candidato presidencial, Manuel Clouthier.

De acuerdo con lo revelado durante su conversación con la comunidad académica en Coahuila, Tatiana y ano estaba cómoda con un par de cosas que se daban dentro de la administración de López Obrador, por lo que acudió con el mandatario para externarle que ya no quería estar al frente de la Secretaría de Economía.

AMLO llegó al Zócalo después de 6 horas de marcha (REUTERS/Toya Sarno Jordan)

Así, aseguró que su salida no se debió a un problema en particular. “No hay ‘el problema’, nadie se divorcia por un problema grande, te divorcias por un montón de cositas”, aclaró con respecto a su “separación” del gobierno federal.

“’No es una cosa grande, hay muchas cosas, me está costando más trabajo darte los resultados y poder aportar que lo que se requeriría (...) yo creo que ya me tengo que ir’”, reveló sobre su conversación con AMLO.

Tras el cuestionamiento de Andrés Manuel sobre cuándo se quería, la secretaria le respondió que “lo antes posible”, de acuerdo con su declaración. Sin embargo, el mandatario le pidió pensarlo y una semana después le preguntó: “¿Ya se te pasó?”, “Pues no es gripa, ¿verdad?”, ironizó Tatiana.

De acuerdo con lo declarado por Tatiana, López Obrador le pidió esperar hasta diciembre para dejar el cargo, e incluso le ofreció trabajar en otros sectores, a lo que la coahuilense le respondió que se quería ir a su casa.

Clouthier Carrillo afirmó que pidió renunciar desde agosto, pero se fue hasta octubre (Foto: Twitter/wichanoticias)

Por su parte, Andrés Manuel arribó al zócalo capitalino de la Ciudad de México tras liderar una marcha de más de 6 horas desde su salida del Ángel de la Independencia.

Sin embargo, pese a que el camino del tabasqueño se vio frutado por la misma cantidad de gente que acudió tras su convocatoria, el ejecutivo se reusó a subirse a su transporte para acortar su camino al Zócalo y decidió caminar en compañía de miles de personas.

Entre sus acompañantes se encontró la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López y el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón.

