“Soy super fan de Metallica”: J Balvin dijo que incluso se sabe canciones completas de la banda

J Balvin es un gran fan de Metallica (Foto: Instagram)

J Balvin, uno de los artistas latinoamericanos que más ha ganado fans en los últimos años confesó ser un asiduo fan de Metallica y que incluso de sabe varias canciones de ellos.

El intérprete de canciones como “Mi Gente” y “Bum Bum Tam Tam” dijo en una entrevista con el youtuber Chente Ydrach que su gusto por la banda de metal es genuino. Esto, luego de que algunos señalaran que solo había hecho el cover Wherever I May Roam para estar en tendencia.

Cabe recordar que en fechas recientes la agrupación Metallica se posicionó en los primeros lugares de los charts musicales luego de que sonó “Master of Puppets” en un capitulo de la cuarta temporada del éxito mundial de Netflix, Stranger Things.

Para señalar que su cover no tienen nada que ver con la afamada serie de terror y suspenso dijo, aunque no de forma directa, que él siempre ha sido un seguidor de Metallica.

Metaleros, thrashers y trves arremetieron en contra de Stranger Thing por usar una canción de Metallica en su reciente temporada (Fotoarte: Jovani Pérez / Infobae México)

“Soy super fan de Metallica, pero fan de que me toco los covers, me sé los acordes y todas las canciones completas.”

Celebró que muchos jóvenes, gracias a la serie, pudieran conectar de esa forma con Metallica y que este tipo de bandas sigan siendo escuchadas por diferentes generaciones.

“Los fans deberían celebrar que las generaciones nuevas están conectando con una de las mejores bandas del metal.”

Los usuarios festejaron la postura del colombiano, además, aseguraron que es un gran artista, que sin importar lo que decida interpretar, logrará llegar a sus seguidores que lo admiran desde varias partes del mundo.

J Balvin, cantante urbano colombiano. Foto: Instagram @jbalvin

El también productor ya había mencionado algo parecido el pasado 21 de julio cuando compartió en su Twitter que estaba muy feliz porque Metallica le dio “verde” para el proyecto musical.

“Soy fan te Metallica entonces estoy muy feliz porque mi banda favorita me dio la verde”, apuntó.

Si bien recibió una gran cantidad de críticas negativas, similar a las que recibieron los propios fans de Stranger Thins que tuvieron su primer acercamiento a Metallica en esta temporada, hubo quienes lo defendieron.

“Soy Metalero y lamento mucho todo el hate que te cae a ti y a Metallica, nunca te he escuchado honestamente pero me gusto mucho tu cover de Wherever I May Roam :D ver 2 estilos totalmente diferentes fusionarse siempre es genial, estoy seguro eso inspirara cosas buenas”, fue uno de los comentarios de apoyo.

Metallica ha causado una gran polémica luego de aparecer en la serie Stranger Things a través de uns de sus más famosas canciones "Master Of Puppets" FOTO: CUARTOSCURO.COM

No hay que olvidar que además de J Balvin, hubo otros artistas que participaron en los cover de la banda formada Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett y Robert Trujillo.

Artistas de todo el mundo tendrán la oportunidad de entregar sus covers de temas como “The Unforgiven”, “Nothing Else Matters” y “Sad But True”.

En el video titulado “The Metallica Blacklist”, como se denominó el proyecto y que compartido por la banda, se ve a la gran mayoría de artistas en su respectivo estudio de grabación cantando sus temas escogidos, sin embargo, en otros casos, la banda solamente compartió el audio, como lo fue en el caso de Balvin.

En total serán 12 canciones covereadas y cada uno de los artistas participantes tuvieron la oportunidad de imprimir su estilo en las canciones usadas que se incluirán en el proyecto por los 30 años de la banda.

