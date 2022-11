“No somos acarreados” dijeron seguidores de AMLO previo a la llamada “Marcha del Pueblo”

Un contingente de Nuevo León se dirige hacia el Ángel de la Independencia. (Foto: Iliana Suárez).

Desde muy temprano, las estaciones del metro de la línea azul de Tasqueña a Cuatro Caminos, la línea café que va de Pantitlán a Tacubaya y la línea rosa, en especial las estaciones Insurgentes, Cuauhtémoc y Sevilla; presentaron servicio lento y la afluencia de gente cada vez era mayor, todo por la gente que se une a la marcha que encabeza el presidente de México Andrés Manuel López Obrador previo a su cuatro informe de gobierno.

De la Alianza del Pacífico a la que podría ser la última marcha de AMLO, el resumen de la mañanera Lo más relevante de la conferencia mañanera del presidente de México este miércoles desde el estado de Colima VER NOTA

Camiones de diferentes partes del país llegaron desde las cinco de la mañana, tal es el caso del autobús de la señora Juanita Carrasco, quien pidió favor de tomarle fotografía, quien llegó desde Juaritos, Chihuahua. “Soy tarahumara de corazón, venimos desde Chihuahua, llegamos desde ayer, nos juntamos entre varios y contratamos un camión baratito, no sé cuánto salió el total del costo del camión, sólo sé que yo pagué 1500 pesos” dijo la señora de 65 años quien aseguró que aprovechará su visita a la capital del país para visitar el Templo Mayor. ”Quiero ir al Templo Mayor y poder tener un contacto con mis ancestros porque soy india”

Vestidos de guinda y blanco, los colores de Morena, un grupo de Coahuila se dirigió a la Diana Cazadora. (Iliana Suárez).

No somos acarreados

Doña Juanita comentó para Infobae que todo vale la pena por apoyar a su presidente “Vengo a escuchar el informe de 4 años de promesas cumplidas, en mi estado ha cumplido y más con tanto adulto mayor que está recibiendo su dinerito, y ya tienen para comerse su antojito que el chocolatito, que esto que aquello” y resaltó: “¿Acarreados?, ¡cállate la boca!, no somos acarreados, venimos por convicción”.

Claudio X. González calificó de “perverso” a AMLO por polarizar a la ciudadanía El fundador de Sí por México invitó a la población a unirse a la “marea rosa” a favor del INE durante la movilización que convocó el presidente VER NOTA

Respecto a que cientos de personas fueron obligados a asistir a la marcha y los llamados acarreados, Doña Juanita aseguró que ella y el grupo de personas con las que llegó a la Ciudad de México, ninguno es acarreado. “A mí no me han regalado nada y mira”, nos dijo mostrando un suéter color beige que no muestra afiliación por un partido político. “Bueno, sí me regalaron esta banderita de papel, pero ah cómo rogué para que me la regalaran, yo quería una más grande, pero más que eso es un honor, es un honor mi´ja y de aquí mi cabecita de algodón líder mundial señores, ¡es un honor estar con Obrador!.

Mientras algunos no están seguros por qué marchan, otros están convencidos que seguirán apoyando a López Obrador. (Foto: Iliana Suárez).

Justo afuera del metro Sevilla, antes de las 8 de la mañana, ya había una gran concentración de personas y una larga fila donde personas esperaban su turno; al preguntar a un joven de qué era la cola, respondió que era para entrar al baño; sin embargo, un grito se escuchó a lo lejos: ¡No es verdad, esta fila es para que nos den nuestro desayuno!”.

AMLO aseguró que la marcha del domingo “no es un asunto de colores” y llamó a los acarreados a quedarse en casa El presidente de México volvió a convocar a sus simpatizantes a participar él próximo domingo en la marcha que él mismo encabezará VER NOTA

Por su parte, la señora Lilia Guzmán, quien vive en la alcaldía Coyoacán, comentó que se levantó de madrugada para acompañar a López Obrador en su marcha: “Me levanté a las 5 de la mañana, nos congregamos en Coyoacán para poder venir, y muy contenta, muy feliz. Espero toda la unión, toda la solidaridad de la comunidad, estamos contentos, felices porque se refrenda lo que votamos”.

"No hay acarreados, todos venimos de corazón", aseguro Honoria Cruz quien llegó desde Xochimilco. (Foto: Iliana Suárez).

Comentó que no considera que el país esté dividido, pues está convencida que la mayoría está satisfecha con lo que el mandatario nacional ha hecho hasta ahora. “Lo que pasa es que tenemos memoria social, tenemos muchas cosas que ya hemos vivido desde provincia desde el señor Cárdenas y hemos visto movimientos y somos comunidad de lucha, por eso estamos aquí”.

Y aunque hizo un esfuerzo por estar presente, lamentó que no pueda llegar a estar cerca del presidente debido a la gran cantidad de personas que iban llegando. “Esto es un hecho inédito, no creo que podamos llegar hasta allá, mira, aquí en Sevilla se está concentrando mucha gente, nosotros iremos a la Diana, pero sabemos que muchos estuvieron pernoctando en el Ángel de la Independencia, donde ya hubo baile y pachanga”.

SEGUIR LEYENDO: