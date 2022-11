Los mejores memes que dejó la marcha de AMLO del 27N

La movilización provocó que varios usuarios compartieran imágenes con el objetivo de hacer reír (Foto: captura de pantalla/Twitter)

Por la mañana del domingo 27 de noviembre dio inicio la marcha convocada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el mandatario llegó en compañía de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Estas fueron algunas de las reacciones que dejó la playera diseñada por Edy Smol para la marcha de AMLO El presidente de la República presentó en su conferencia matutina el diseño creado por Edgar Smolensky VER NOTA

Como resultado de las movilizaciones usuarios en redes sociales compartieron memes sobre diversos hechos ocurridos durante la marcha.

A pesar de que, a través de las imágenes se pudo observar a una gran cantidad de personas que acudieron a la marcha, algunos usuarios en redes sociales minimizaron la marcha.

Algunas personas mostraron su desinterés por la movilización (Foto: Twitter/captura de pantalla)

Otros usuario prefirieron compartir videos señalando la lucha entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, quienes se perfilan como los posibles candidatos para pelear por la Presidencia en las próximas elecciones, cuando AMLO deje el cargo.

sheinbaum cuando vio a marcelo en la marcha pic.twitter.com/aItzV1kLNA — carlos buburrón (@CBuburron) November 27, 2022

Uno de los momentos más comentados por las personas fue el desvanecimiento de Epigmenio Ibarra, quien se puso mal y sufrió una descompensación durante la movilización. Ante esto algunos usuarios compararon el hecho con las consecuencias de consumir ciertas sustancias.

El desvanecimiento de Epigmenio Ibarra dio de que hablar en redes sociales (Foto: Twitter/captura de pantalla)

En grabaciones que circularon en redes sociales se pudo ver al productor afín a la Cuarta Transformación (4T) recargado sobre un vehículo de color naranja mientras algunas personas intentaban apoyarlo “echándole aire” para evitar un desmayo. Posteriormente Ibarra se sentó en el pavimento para recuperarse.

Entre gritos y empujones, Epigmenio Ibarra se desvaneció durante la marcha del 27N Desde la madrugada del 27 de noviembre se comenzaron a congregar miles de personas en el Ángel de la Independencia para participar en la movilización convocada por AMLO, con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno VER NOTA

Otros usuarios colocaron el rostro del mandatario sobre personajes de películas.

El rostro de AMLO fue colocado sobre personajes de películas (Foto: Twitter/captura de pantalla)

Algunos usuarios prefirieron poner el rostro del mandatario en personajes de películas (Foto: captura de pantalla/Twitter)

De igual manera otras personas mostraron su interés tanto por la movilización como por el partido del Mundial de Qatar, en donde participaron Alemania y España.

Durante una parte de la marcha se disputó un partido de futbol entre España y Alemania (Foto: captura de pantalla/Twitter)

Otro momento que dio de que hablar en redes sociales involucró una fotografía en donde aparecieron los aspirantes a la Presidencia de la República.

Los y l aspirante a la Presidencia se tomaron una fotografía juntos (Foto: captura de pantalla/Twitter)

“Amigas y rivales”, se pudo leer en una imagen que señaló la competencia que hay entre Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard Casaubón y Adán Augusto López Hernández. La Jefa de Gobierno compartió una fotografía a través de su cuenta de Twitter, la cual fue retomada por usuarios de Internet para modificarla y compartirla.

Director de Indeporte y La Unión Tepito estarían detrás de anuncios y amenazas para ir a la marcha de AMLO Documentos que circularon en medios digitales dieron a conocer las condiciones que autoridades de la CDMX y miembros del grupo criminal habrían impuesto para asegurar la asistencia a la movilización VER NOTA

En otras imágenes otros usuarios se burlaron del hecho de que fue el propio Presidente el que convocó a la marcha al que él mismo asistiría para presentar su informe, que fue en favor de él mismo.

En una de las imágenes compartidas AMLO le entregó una medalla a otro AMLO (Foto: captura de pantalla/Twitter)

La movilización finalizó en Zócalo de la capital en donde el mandatario realizó su informe y destacó diversos puntos.

AMLO aseguró que la ultra derecha hizo su Cumbre en el país sin ningún obstáculo, pues hace unos días se registró la Conferencia de Acción Política Conservadora. “Este es un país de libertades y tenemos vocación de justicia y vocación democrática”.

Sobre el tema e inversiones dijo “México está considerado en el mundo como uno de los mejores países para invertir (…) en nuestro gobierno se han alcanzado niveles históricos (de inversión extranjera)”, resaltó. “Somos el principal socio comercial de Estados Unidos en el mundo”.

Beatriz Gutiérrez Müller acompañó a AMLO (Presidencia de México)

También aprovechó para hacer referencia al caso García Luna, a pesar de las acusaciones que lo vinculan a él y a expresidentes con el Cártel de Sinaloa.

“En nuestro gobierno no hay funcionarios como García Luna, no se permite la violación a los Derechos Humanos; la autoridad no es cómplice”, acusó. El mandatario aseveró que en su administración no se venden plazas ni se pacta con ningún grupo criminal.

De igual manera López Obrador agradeció a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, por promover la lectura. “Hagamos realidad y gloria el humanismo mexicano”, terminó el mandatario su informe por su cuarto año de gobierno.

SEGUIR LEYENDO: