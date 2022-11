Gibrán Ramírez, Sandra Cuevas y Lía Limón señalaron acarreo obligado entre morenistas en la marcha

Gibrán Ramírez y alcaldesas de la CDMX aseguraron que hubo acarreo en la marcha de AMLO (Foto: Archivo)

Gibrán Ramírez, analista político, y las alcaldesas Lía Limón y Sandra Cuevas señalaron un supuesto acarreo en la marcha promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)para celebrar el cuarto aniversario de la toma de protesta como jefe del ejecutivo federal que realizó en la Cámara de Diputados el 1 de diciembre de 2018.

En la antesala de la marcha para conmemorar el acto cívico que dio inicio al gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T), el analista que buscaba la presidencia de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y las alcaldesas del Partido Acción Nacional (PAN) unificaron discursos y aseguraron que por parte de diferentes funcionarios del partido guinda orquestaron movilizaciones masivas para demostrar el “músculo” del presidente de la república.

Primero, en la mañana de este domingo 27 de noviembre, Sandra Cuevas publicó un video en redes sociales, donde aseguró que “la marcha del odio, de la división, de la desigualdad, de la corrupción” se realizará con el acarreo de numerosos funcionarios de diferentes niveles de gobierno; Asimismo, advirtió que beneficiarios de programas sociales y locatarios de la Ciudad de México también fueron obligados a apoyar la marcha.

"La marcha del adiós de @lopezobrador_". La @GN_MEXICO_ participará vestida de civil y la @SSPCMexico desplegará su aparato de logística. Como alcaldesa de #Cuauhtémoc reitero coordinación en materia de seguridad, además de exhibir el desbordado y descarado acarreo que se dará. pic.twitter.com/tpXnpYlB5y — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) November 27, 2022

De acuerdo con la alcaldesa que se hizo famosa por aventar balones rojos con billetes de 500 pesos en eventos de la alcaldía Cuauhtémoc, las personas que fueron obligadas a asistir a la marcha, deberán de acudir acompañados de cinco personas, esto con la finalidad de robustecer las filas de los marchantes y destacar esta manifestación por encima de la ocurrida del domingo 13 de noviembre.

Por su cuenta, Limón García, alcaldesa de Álvaro Obregón, escribió en su cuenta oficial de Twitter: “A todos aquellos trabajadores, comerciantes y beneficiarios de programas sociales que tuvieron que acudir a la Marcha del acarreo por la amenaza de perder su chamba, programa o permiso de comercio, no se preocupen que en el 2024 juntos construiremos otra historia en la CDMX”.

Sandra Cuevas lanzó pelotas con billetes de 500 pesos durante un evento en la alcaldía Cuauhtémoc (Foto: Twitter / @rochaperiodista)

Finalmente, Ramírez Reyes, quien ha reiterado su apoyo a Ricardo Monreal para la presidencia de 2024, señaló que tuvo contacto con funcionarios que radican al norte de México y que ellos le informaron sobre el establecimiento de un mecanismo institucional para acudir a la manifestación obradorista.

“He hablado con trabajadores de ayuntamientos y gobiernos de Morena en el norte de la república. Ir a la marcha fue una instrucción, con el transporte, la alimentación y el hospedaje cubiertos. Clasista no es denunciar el acarreo; es aprovechar su posición de dominio y acarrear”

He hablado con trabajadores de ayuntamientos y gobiernos de Morena en el norte de la república. Ir a la marcha fue una instrucción, con el transporte, la alimentación y el hospedaje cubiertos. Clasista no es denunciar el acarreo; es aprovechar su posición de dominio y acarrear. — Gibrán Ramírez Reyes🖋 (@gibranrr) November 27, 2022

Conforme a lo señalado por el egresado de la UNAM, los trabajadores no fueron informados sobre el tema de la marcha, además de que dijo que “clasista no es denunciar el acarreo; clasista es ni siquiera intentar convencer o involucrar, no considerar sujetos políticos autónomos y dialogantes a las personas que llevan en los autobuses”.

Asimismo, describió el arribo y hospedaje de los supuestos acarreados, mismos que se vieron obligados a quedarse en las afueras de la Ciudad de México al verse rebasados los lugares para pasar la noche un día antes de la manifestación.

Lía Limón, alcaldesa de la Álvaro Obregón, arremetió contra la marcha de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

“No se hospedaron en la Ciudad de México porque el cupo se agotó con estados más cercanos, se quedarán en el Valle de Toluca. Esto no es un movimiento social, es un derroche de miles de millones de pesos desde el poder del estado sin sentido”

De tal modo que el analista cuestionó los recursos para patrocinar la movilización y hospedaje de los funcionarios que acudieron a la marcha: “¿Cómo disfrazarán este insultante gasto para cargarlo al presupuesto?”.

