Tenoch Huerta criticó al “echaleganismo” y a la élite social

El actor mexicano publicó en Twitter una imagen donde criticó el concepto del echaleganismo. (Crédito: AFP)

Este viernes, el actor mexicano Tenoch Huerta publicó una imagen con un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter, en el que cuestionó el término échale ganas, que es muy utilizado en México para que las personas continúen trabajando. El también activista y promotor del movimiento Poder Prieto, acusó a los círculos de poder de ser los responsables de que prevalezca dicho concepto.

Tenoch Huerta aclaró sí la foto viral “de sus atributos” en “Black Panther: Wakanda Forever” es truco Tras la confesión del mexicano, su gran cantidad de nuevos seguidores en Marvel han reaccionado con divertidos comentarios en redes sociales y hasta revivieron la polémica de las esponjas de uno de los tres arácnidos en “Spider-Man de No Way Home” VER NOTA

El artista de 41 años respondió a sus retractores de ser congruente con lo que dice, y que él no cree en el echaleganismo, y ejemplificó sobre por qué este término es erróneo: “la señora de los tamales se levanta a las 4 de la mañana y se duerme a las 11 de la noche y no se hace rica. El don de la basura trabaja en condiciones infrahumanas y no se hace rico. Un campesino cuida su tierra desde los cuatro años hasta que muere y no se hace rico. Un pescador dedica su vida a la red y no se hace rico. Pero ese no es el pe*o, siempre hay anomalías en el sistema y algunos podrán llegar. El pe*o es que la élite nunca le echó tantas ganas y llegó”, se lee en la imagen.

El artista que interpreta al superhéroe Namor en Black Panther: Wakanda por siempre, también cuestionó al grupo selecto que domina el país por su riqueza y por tener privilegios al ser de piel blanca: “los hijos de la élite cultural no hicieron un esfuerzo extraordinario y llegaron. La blanquitud no se levantó a las cuatro de la mañana; no trabajó en condiciones infrahumanas; no dedicó su vida ni su tiempo para lograr su riqueza y poder”, apuntó en el mensaje.

¡Claro que NO CREO EN EL ECHALEGANISMO! pic.twitter.com/JQ9Ii2qKjp — Tenoch Huerta Mejía (@TenochHuerta) November 25, 2022

El nacido en Ecatepec de Morelos, Estado de México, agregó que este grupo no ha arriesgado muchas cosas en su vida y que son una minoría que tiene grandes puestos laborales: “ellos ocupan el 80 por ciento de los espacios sin el echaleganismo, sin esfuerzos extraordinarios, ni dejando hasta la salud para llegar”, argumentó.

Oposición tundió a la SHCP por posicionamiento tras elección del BID: “¿Nota informativa o berrinche?” El ex banquero central de Brasil, Ilan Goldfajn, ganó la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, hecho que ocasionó que Hacienda emitiera un comunicado criticando la elección del brasileño VER NOTA

Y finalizó al expresar que este término no le ayuda a la gran mayoría de las personas en el país, ya que no sólo con trabajar podrá pertenecer al círculo social de esa minoría: no creo en el echaleganismo porque la élite no se esfuerza igual, sólo hacen esfuerzos ordinarios (lo cual no demerita o anula su lucha, pero no es igual); y la idea sólo es un “impuesto” racista y clasista para los que no somos de su círculo de poder, colegios o grupos. El echaleganismo significa sacrificar vida, tiempo, salud, familia, amores y bienestar para “llegar” a codazos contra otros prietos, al 20 por ciento de sobras que ellos nos dejaron.”, sentenció.

Su post en Twitter ya tiene más de 11 mil me gusta y 2 mil retweets. Así como comentarios a favor y en contra. Aunque en su mayoría, apoyan su reflexión, con mensajes como: “es que resulta increíble cómo después de la moción de estos días, de los mil y un argumentos y evidencias que han escalado a nivel de discusión sobre este tema, siguen negándolo. No soportan que su privilegio se vea cuestionado tan consistentemente”, respondió una usuaria de la red social.

Tenoch Huerta cree que España debería ofrecer una disculpa a México por la conquista

“Lo del perdón no nos quita el sueño. Seguimos viviendo y mirando hacia adelante. Pero en términos históricos, quizás sí sea necesario. Pedir disculpas a una persona nunca está de más. Aunque solo sea para construir nuevos caminos de entendimiento”, dijo Huerta.

El tuit de Huerta sobre la carta que AMLO envió a España e Italia exigiendo disculpas a México (Captura de pantalla: Twitter/@TenochHuerta)

Compartió que él considera importante “mirar a nuestra historia” y aceptar lo que ha sucedido en México, pues “cuando niegas el dolor de la gente, estás negado su existencia”, haciendo referencia tanto a la Conquista, como a la violencia que sufren las culturas indígenas.

“Pobre AMLO”: La dura crítica de Denise Dresser al presidente por votar a favor de que Trump regresara a Twitter López Obrador se posicionó a favor de que le devolvieran la cuenta de Twitter al expresidente estadounidense, lo que causó indignación y revuelo VER NOTA

SEGUIR LEYENDO: