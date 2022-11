El “palomazo” que Ricardo Peláez se echó previo a una transmisión

Ricardo Peláez presumió de sus habilidades para cantar antes de una transmisión en TUDN (Foto: archivo)

Ricardo Peláez volvió a la televisión deportiva para la cobertura mundialista de Qatar 2022. Así que se integró a la mesa de análisis de TUDN, por lo que su participación en la cadena tomó protagonismo en la emisión mundialista de Televisa al grado que se dio el tiempo para convertirse —por unos segundos— en cantante.

Fue a través de redes sociales que TUDN compartió un video en donde se vio el momento en el que el director deportivo tomó el micrófono para entonar una de las canciones del Príncipe de la canción José José y así demostrar sus habilidades al cantar.

El suceso se dio antes de que el programa de La Jugada saliera al aire. En medio de los preparativos para retomar las grabaciones, Ricardo Peláez tomó el micrófono y cantó el tema de Almohada de José José; el ex futbolista empezó por la parte más popular del tema: “Por eso te quiero, por eso te adoro”.

La grabación no explicó en qué contexto se desarrolló aquella iniciativa para que Peláez cantara en el foro de TUDN, únicamente mostró la actuación del ex futbolista.

Además lo que sorprendió fue que el ex directivo de Chivas interpretó de manera acertada la canción ya que imitó el tono y voz del Príncipe de la canción, así que se llevó los aplausos de los espectadores que presenciaron aquel momento. Y es que parte de su actuación al momento de cantar es que cerró los ojos y se metió en el papel de un artista.

En cuanto terminó su número musical dijo “ya con eso” y se retiró entre aplausos. En redes sociales la grabación tomó fuerza pues los fanáticos no conocían aquella faceta del ex delantero.

Ricardo Peláez regresó a Televisa, ahora con TUDN (Foto: Instagram/ @enriquebermudez_)

Desde que empezó el Mundial de Qatar 2022, Ricardo Peláez se presentó como analista deportivo para conducir la mesa de expertos integrada por Ricardo La Volpe, Javier Aguirre, Jaime Lozano, Mauro Camoranessi, Marcelo Balboa y Nicolás Larcamón llamada Los Maestros.

Y es que Ricardo Peláez, desde que volvió al periodismo deportivo, ha generado conversación entre los seguidores del fútbol pues en uno de los primeros debates mundialistas tuvo una “fricción” con La Volpe pues el argentino cuestionó por qué Peláez estaba del lado de periodistas de la mesa de debate cuando en realidad su opinión estaba dirigida más a un sector deportivo, por lo que sugirió que debería estar con los ex técnicos.

¿Por qué Ricardo Peláez regresó a la televisión deportiva?

Con motivo del Mundial de Qatar 2022, el ex directivo de Chivas volvió a cuadro con TUDN. Su incorporación se dio casi de inmediato después de ser despedido del club Guadalajara y dejar vacante el puesto de director deportivo. Su salida del Rebaño Sagrado se dio en un contexto controversial por los resultados que dejó en el club.

Ricardo Peláez se despidió de Chivas (Foto: YouTube/ Chivas)

Debido a la cercanía del Mundial, se rumoró que regresaría a la televisión deportiva ya que antes de dirigir al club América y a la Selección Mexicana ya había tenido participación en la televisión con ESPN y Televisa Deportes. Así que su reincorporación a la cadena deportiva se dio cuando inició Qatar 2022.

A lo largo de su carrera deportiva y en la televisión, Ricardo Peláez confesó que ha recibido críticas de todo tipo. Pero la que más recuerda fue de cuando apareció en la TV después de retirarse como futbolista. Confesó cómo fue aquel recibimiento de sus ex compañeros del Tri.

En entrevista con Antonio de Valdés para su canal de YouTube, Peláez recordó aquella primera experiencia en los medios y lo que vivió al encontrarse con el equipo tricolor. Cuando le tocó cubrir partidos del combinado nacional llegó a coincidir con los jugadores, así que fue ahí donde recibió comentarios negativos.

“Yo ya me había retirado, me retiré en el 2000. Llegamos al viaje y me dijeron ‘¡¿cómo de comentarista?! nos vas a estar tirando en la televisión con todo’, ‘yo pensé que serías directivo, entrenador’, ‘¿cómo que comentarista? ¡por favor!’, textual dicho por todos”, contó para Toño de Valdés.

Pero conforme pasó el tiempo ignoró las opiniones ya que sus ex compañeros también se convirtieron en analistas deportivos.

